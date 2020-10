Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24644055-fe8a-414f-9e84-07a4c3c51eda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely ugyanis nem fog ráérni. ","shortLead":"Gulyás Gergely ugyanis nem fog ráérni. ","id":"20201011_Furjes_Balazs_lehet_a_XII_kerulet_kepviselojeloltje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24644055-fe8a-414f-9e84-07a4c3c51eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade718c6-0a85-4e3d-86ea-2e85baac99e6","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Furjes_Balazs_lehet_a_XII_kerulet_kepviselojeloltje","timestamp":"2020. október. 11. 11:18","title":"Fürjes Balázs lehet a XII. kerület képviselőjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a906549-bca7-4625-bcd8-9bd8fdace4fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az átalakítás során nemcsak a forma változott, hanem a hibrid hajtáslánc is erősebb lett.","shortLead":"Az átalakítás során nemcsak a forma változott, hanem a hibrid hajtáslánc is erősebb lett.","id":"20201012_nehez_elhinni_hogy_ez_az_uj_olasz_sportkocsi_lenyegeben_egy_bmw_i8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a906549-bca7-4625-bcd8-9bd8fdace4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc74906-9190-486b-9b8b-bac530e0da82","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_nehez_elhinni_hogy_ez_az_uj_olasz_sportkocsi_lenyegeben_egy_bmw_i8","timestamp":"2020. október. 12. 10:53","title":"Nehéz elhinni, hogy ez az új olasz sportkocsi lényegében egy BMW i8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91ccf2e-2129-4303-9d72-074c881fc872","c_author":"Ballai Vince - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A több teszthez elsősorban több mintavételező szakember kell, belőlük azonban eddig sem volt elég. Szakemberek szerint a jelenlegi magyar tesztelési gyakorlat egész egyszerűen alkalmatlan arra, hogy a járványgócokat felkutassák.","shortLead":"A több teszthez elsősorban több mintavételező szakember kell, belőlük azonban eddig sem volt elég. Szakemberek szerint...","id":"20201013_Gyorsteszt_jarvany_koronavirus_PCR_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d91ccf2e-2129-4303-9d72-074c881fc872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe92881-a830-46cc-aeea-511d4ed3b8e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Gyorsteszt_jarvany_koronavirus_PCR_teszteles","timestamp":"2020. október. 13. 06:30","title":"Gyors PCR-tesztektől még nem lesz könnyebb a járványt kezelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a715844-1f71-46ec-86a6-037a6277bc18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, a fájdalmak perspektívába helyezték a teszteket.","shortLead":"Azt mondta, a fájdalmak perspektívába helyezték a teszteket.","id":"20201013_Szakvizsga_kozben_kezdett_el_vajudni_majd_levizsgazott_es_szult_is_egy_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a715844-1f71-46ec-86a6-037a6277bc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4dfb97-4a79-47e9-a7a0-ce24748f792d","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Szakvizsga_kozben_kezdett_el_vajudni_majd_levizsgazott_es_szult_is_egy_no","timestamp":"2020. október. 13. 08:40","title":"Szakvizsga közben kezdett el vajúdni, majd levizsgázott és megszülte a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533398ef-1a47-494d-b722-2f1c436110c6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Három kategóriában hirdették ki Magyarország legszebb szólóbirtokait, a helyezettek többsége a szekszárdi borvidékről került ki.","shortLead":"Három kategóriában hirdették ki Magyarország legszebb szólóbirtokait, a helyezettek többsége a szekszárdi borvidékről...","id":"20201011_Megvalasztottak_Magyarorszag_legszebb_szolobirtokait_Szekszard_tarolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=533398ef-1a47-494d-b722-2f1c436110c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9d2a00-073a-4176-92b9-a7aa871f2d17","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Megvalasztottak_Magyarorszag_legszebb_szolobirtokait_Szekszard_tarolt","timestamp":"2020. október. 11. 17:49","title":"Megválasztották Magyarország legszebb szőlőbirtokait, Szekszárd tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc8309-f9a2-49f1-a8da-47c79a76aa1c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy okos kábítószer-nagykereskedő pár hónap alatt tud 6 millió forintból 150 milliót csinálni – vezet be hamarosan megjelenő könyvének részleteibe Dezső András, lapunk munkatársa, Magyarország talán legismertebb oknyomozó újságírója. Miért is fordult az alvilág a kokain felé, miről ismerszik meg egy elit dealer, és hogyan felvételiztet – mindezekről szó esik M. Kiss Csaba interjújában. ","shortLead":"Egy okos kábítószer-nagykereskedő pár hónap alatt tud 6 millió forintból 150 milliót csinálni – vezet be hamarosan...","id":"20201012_Dezso_Andras_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72dc8309-f9a2-49f1-a8da-47c79a76aa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38536712-c368-4a6b-b281-71354272d151","keywords":null,"link":"/360/20201012_Dezso_Andras_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 12. 11:00","title":"\"Magyarországon 10-12 kokain-nagykereskedő működhet\" – Dezső András a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szivárogtató szerint az Apple sokáig gondolkodott, hogy a 120 Hz-es kijelző, vagy az 5G legyen az új mobilok húzószáma, és végül utóbbi mellett döntött – részben a pénz miatt.","shortLead":"Egy szivárogtató szerint az Apple sokáig gondolkodott, hogy a 120 Hz-es kijelző, vagy az 5G legyen az új mobilok...","id":"20201012_apple_iphone_12_5g_120_hz_es_kepernyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09158318-de2d-4037-aa03-6967dd8cc8fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_apple_iphone_12_5g_120_hz_es_kepernyo","timestamp":"2020. október. 12. 18:03","title":"Az Apple állítólag 120 Hz-es kijelzőt akart az új iPhone-ba, de az 5G jobban eladható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cf2d28-6389-4ded-9eb7-3e406e67a045","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A hongkongiak mintájára a thaiföldi fiatalok is hónapok óta tüntetnek a hat éve uralkodó katonai rezsim ellen. Követeléseik közé felvették az alkotmányos királyság reformját és a többnyire Németországban élő playboy uralkodó előjogainak megnyirbálását is.","shortLead":"A hongkongiak mintájára a thaiföldi fiatalok is hónapok óta tüntetnek a hat éve uralkodó katonai rezsim ellen...","id":"202041__thaifoldi_tiltakozasok__felsegsertes__keresd_anot__ehezok_diadala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7cf2d28-6389-4ded-9eb7-3e406e67a045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fafe38-f358-4791-87cf-629ae289bd4b","keywords":null,"link":"/360/202041__thaifoldi_tiltakozasok__felsegsertes__keresd_anot__ehezok_diadala","timestamp":"2020. október. 12. 17:00","title":"A felségsértésért járó akár 15 évnyi börtöntől sem félnek a thaiföldi tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]