Az igen pontos jóslatairól ismert, Kang néven publikáló szivárogtató az állítja, ő már mindent tud a jövő héten bemutatandó iPhone-okról. Az Apple Hi, Speed címmel hirdetett eseményét október 13-án, kedden tartja az amerikai gyártó – természetesen az iPhone 12-család miatt, hiszen az előző sajtóeseményükön a táblagépeké és az új okosóráké volt a főszerep.

Kang, aki a kínai Weibón kürtölte szét az információkat, biztos benne, hogy az Apple négy mobillal áll majd elő: szerinte lesz egy iPhone 12 mini, egy iPhone 12, egy iPhone 12 Pro és egy Pro Max nevű kiadás is. Kang úgy vélekedik, hogy a telefonok közül a minit lehet majd legolcsóbban kapni, a legkisebb tárhellyel 699 dollárba kerül majd. A mobil állítólag egy 5,4 colos képernyővel rendelkezik, a tárhely nemcsak 64, hanem 128 vagy 256 GB-os is lehet. A fehér, a fekete, a kék és piros változatok mellett zöldben is kapható lesz.

Az iPhone 12 esetében egy 6,1-es eszközhöz jut a vásárló, ugyanilyen tárhely- és színlehetőségekkel, de valamivel többet kell érte fizetni: az indulóárat Kang szerint 799 dollárra lőtte be az Apple. A két másik telefon, a Pro és a Pro Max nyilván még drágább lesz, a kettő közt azonban mindössze 100 dollár különbséget állapított meg az amerikai cég a szivárogtató szerint. A Pro egyébként ugyanakkora, mint a 12-es alapkiadás, a Pro Max 6,7-es. Az árak 999 dollár és 1099 dollárközt alakulnak. A Pro változatoknál 512 gigabájtos kiadás is lesz.

A szinte mindig pontos adatokat közlő Kang által közzétett árak valamivel magasabbak, mint a korábban, mástól kiszivárgott összegek. (Korábbi cikkünkben adókat is beleszámolva átszámoltuk az akkor előkerült árakat – a forintban mért árcédulákat itt találja. Az új információk alapján az ott írt összegekre 20-25 ezer forintot még rá kell számolni.)

Kang információi szerint mind a négy modell rendelkezik majd 5G és Dolby Vision támogatással is. Utóbbi a videokészítésnél előnyös, egyébként pedig egy képminőség-, illetve színjavító technológiáról van szó, mellyel főként okostévéknél találkozni. Az Apple állítólag Super Retina XDR képernyőket rakott a telefonokba, a kijelzők pedig erősebbek, strapabíróbbak lettek.

A két Pro modellnél ismét csak három lencsével fotózhatnak majd a tulajdonosok, amely folyamat a LiDAR nevű új, 3D-s szenzorral is kiegészül. A megoldást eddig csak a drágább iPad-modellekbe építette be a cég. A szkenner eredendően a mélység érzékelését teszi sokkal pontosabbá, de hogy egy iPhone-nál mire lehet majd használni, az még kérdéses – már ha tényleg a paletta része lesz.

Az iPhone 12 alapmodell és az iPhone 12 Pro még októberben kijönnek, az iPhone 12 mini és az iPhone 12 Pro Max viszont csak november közepén-végén érkezhetnek a szivárgotató szerint. Az előrendelések hamarabb, még októberben elkezdődnek.

