[{"available":true,"c_guid":"7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kedd esti bemutatója után azonnal közzétette négy új iPhone-jának hivatalos magyarországi árait.","shortLead":"Az Apple kedd esti bemutatója után azonnal közzétette négy új iPhone-jának hivatalos magyarországi árait.","id":"20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_mennyibe_kerul_vasarlas_magyar_ar_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d209dd-823b-4542-8db2-88992b1d6001","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_mennyibe_kerul_vasarlas_magyar_ar_forint","timestamp":"2020. október. 13. 20:40","title":"Mutatjuk az új iPhone-ok magyar árait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd63a4-b893-4ff4-920f-881942a6047c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimentek a meghívók, így most már hivatalos, hogy mikor mutatja be a Huawei a Mate 40 sorozatú csúcstelefonjait. Természetesen erre az eseményre is az online térben kerül sor.","shortLead":"Kimentek a meghívók, így most már hivatalos, hogy mikor mutatja be a Huawei a Mate 40 sorozatú csúcstelefonjait...","id":"20201014_huawei_mate_40_sorozat_bemutatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd63a4-b893-4ff4-920f-881942a6047c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9502ddb-2eb0-45d8-9d47-8b9e7b85eb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_huawei_mate_40_sorozat_bemutatasa","timestamp":"2020. október. 14. 10:03","title":"Mikor áll elő a Huawei a legerősebb telefonjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Orvosok és tudósok is helyet kapnak abban az új orosz bizottságban, amely a jövőbeni fertőzések időbeni megállításáért küzd majd. A csapatot Vlagyimir Putyin kezdeményezésére állítják össze.","shortLead":"Orvosok és tudósok is helyet kapnak abban az új orosz bizottságban, amely a jövőbeni fertőzések időbeni megállításáért...","id":"20201013_vlagyimir_putyin_koronavirus_fertozes_jarvany_oroszorszag_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf53809c-7abf-4186-893f-ee5e8aa05b57","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_vlagyimir_putyin_koronavirus_fertozes_jarvany_oroszorszag_vakcina","timestamp":"2020. október. 13. 14:03","title":"Putyin létrehozza a víruskommandót, ez száll harcba az újabb járványok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Szaúd-Arábia nem kapott elegendő szavazatot.\r

","shortLead":"Csak Szaúd-Arábia nem kapott elegendő szavazatot.\r

","id":"20201013_Kina_Oroszorszag_ENSZ_Emberi_Jogi_Tanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d17ec7-d743-4e13-bcb3-883c8a945586","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Kina_Oroszorszag_ENSZ_Emberi_Jogi_Tanacs","timestamp":"2020. október. 13. 21:49","title":"Oroszországot és Kínát is beválasztották az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Két új számot adott ki kedden Stevie Wonder, amelyek szeretetre és összefogásra biztatnak a válságos időszakban, amikor a rendszerszintű rasszizmusból fakadó problémák mellett a járvánnyal is meg kell küzdeni.","shortLead":"Két új számot adott ki kedden Stevie Wonder, amelyek szeretetre és összefogásra biztatnak a válságos időszakban, amikor...","id":"20201014_Osszefogast_ker_Stevie_Wonder","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=412f2c45-f1c1-453f-b018-fdf1244d12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecfdc19-99a5-41af-9950-2021fad92468","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Osszefogast_ker_Stevie_Wonder","timestamp":"2020. október. 14. 10:43","title":"Összefogást kér Stevie Wonder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69792c39-ba64-462e-8dae-42f2f647d0b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A mesekönyvet ledaráló és széttépő Dúró Dóra férje szerint a \"homoszexuálisok szaporodása\" a propaganda következménye.","shortLead":"A mesekönyvet ledaráló és széttépő Dúró Dóra férje szerint a \"homoszexuálisok szaporodása\" a propaganda következménye.","id":"20201014_novak_elod_homoszexualitas_meseorszag_mindenkie_ovodak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69792c39-ba64-462e-8dae-42f2f647d0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd4a402-9204-4240-ab37-9296cf78c57a","keywords":null,"link":"/elet/20201014_novak_elod_homoszexualitas_meseorszag_mindenkie_ovodak","timestamp":"2020. október. 14. 06:15","title":"Novák Előd szerint vannak óvodák, ahol \"külső nyomásra\" népszerűsítik a homoszexualitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27b587a-767a-4827-9697-f8f039e95f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Cornell Egyetem szakemberei egy olyan rendszert fejlesztettek ki, ami az arcizmok mozgásából képes kitalálni, milyen érzelmek ültek ki a viselője arcára.","shortLead":"Az amerikai Cornell Egyetem szakemberei egy olyan rendszert fejlesztettek ki, ami az arcizmok mozgásából képes...","id":"20201013_fejhallgato_kamera_cornell_egyetem_c_face","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27b587a-767a-4827-9697-f8f039e95f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b835677b-a669-46c0-9288-7fa9158d95c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_fejhallgato_kamera_cornell_egyetem_c_face","timestamp":"2020. október. 13. 16:03","title":"Videó: Megcsinálták a fejhallgatót, ami képes látni az ember arckifejezéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ecb363-015c-4fba-be19-dbc82bec0751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visegrády Zoltán szerint Cserdi korábbi polgármesterének halálával kapcsolatban sok összeesküvés-elmélet született. Most azért állt a nyilvánosság elé, hogy ismertesse a valódi okokat.","shortLead":"Visegrády Zoltán szerint Cserdi korábbi polgármesterének halálával kapcsolatban sok összeesküvés-elmélet született...","id":"20201012_bogdan_laszlo_cserdi_visegrady_zoltan_ugyved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ecb363-015c-4fba-be19-dbc82bec0751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a6e248-6325-4f7d-ad57-ef85f7471079","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_bogdan_laszlo_cserdi_visegrady_zoltan_ugyved","timestamp":"2020. október. 12. 16:26","title":"A család ügyvédje szerint Bogdán László halálához közük volt a helyi beruházásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]