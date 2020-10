Idén novemberben több nagyon várt videojáték is megjelenik, köztük az Assassin’s Creed Valhalla, melyet egy újabb gameplay videóval igyekszik népszerűsíteni a francia Ubisoft. A felvételen közel 8 percen át látni a részletgazdag világot, vagy ahogy a főhős, a viking Eivor elbánik ellenségeivel. Ez a korábbiakkal ellentétben pedig nem csak pusztakezes, illetve fegyveres harcot jelent: az elsajátítható képességek révén akár egy farkas is bevonható lesz a harcba.

Az új Assassin’s Creed egyik érdekessége, hogy a felhasználók női és férfi karaktert is indíthatnak, vagyis Eivor neme tulajdonképpen a játékos döntésén múlik. De ez utóbbit akár a gépre is rá lehet bízni. A viking világban egyébként nemcsak gyilkolni kell majd, a saját birodalmunk bővítésének is fontos szerep jut. Ezenkívül újfajta küldetések is várják a játékosokat. Az új AC szerepjátékos funkciókkal is rendelkezik, ezért aztán a felszerelést is aprólékosan testre lehet majd szabni.

A kiadó Ubisoft nemrég a játék gépigényét is megosztotta: a sima, 1080p-s, de magasabb beállítású játékmenethez egy négymagos, nyolcszálas processzor, 8 GB RAM és egy GeForce 1080 szintű GPU fog kelleni. Egy ilyen összeállítással 60 fps lesz kisajtolható a szoftverből a fejlesztők szerint. Aki ennél is jobb élményre vágyik (például 4K-ra), értelemszerűen ennél is izmosabb rendszert kell a játék szolgálatába állítania. Itt az ajánlott konfiguráció már egy nyolcmagos Ryzen 7-et vagy Core i9 típusú processzort jelent.

Az új Assassin's Creed első előzetesét a magyar Digic Pictures készítette.

