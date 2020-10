Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány miatt világszerte tömegek pattantak bringára, nem kivétel ez alól Magyarország sem. Hamarosan jön az állami e-bicikli program EU-s pénzből, addig is mutatjuk, hogy lehet a legjobb feltételekkel több százezres vagy milliós biciklit venni.","shortLead":"A járvány miatt világszerte tömegek pattantak bringára, nem kivétel ez alól Magyarország sem. Hamarosan jön az állami...","id":"20201014_ekerekpar_hitel_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69c25c5-999b-4768-9288-61d14e26c6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_ekerekpar_hitel_bank360","timestamp":"2020. október. 14. 07:15","title":"Biciklit hitelből? Mutatjuk a lehetőségeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e8f01d-3e5a-42a9-97c9-fbdf5c2818f3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jókor volt jó helyen, és most is ott lesz a belügyminiszter köréből indult exrendőr-vállalkozó.","shortLead":"Jókor volt jó helyen, és most is ott lesz a belügyminiszter köréből indult exrendőr-vállalkozó.","id":"202041_orszagos_birtokrendezo_jol_idozitett_avolt_rendorfonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71e8f01d-3e5a-42a9-97c9-fbdf5c2818f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227e8957-098e-4276-ac1e-6dcf49bd0318","keywords":null,"link":"/360/202041_orszagos_birtokrendezo_jol_idozitett_avolt_rendorfonok","timestamp":"2020. október. 13. 12:00","title":"A volt rendőrfőnök szimata azt súgja, hogy most lesz jó üzlet a birtokrendezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7357b526-dd6e-465b-a720-c7b94438a258","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tiguan alá pozícionált újdonság mozgatásáról egy 1,5 literes turbós benzinmotor gondoskodik.","shortLead":"A Tiguan alá pozícionált újdonság mozgatásáról egy 1,5 literes turbós benzinmotor gondoskodik.","id":"20201014_volkswagen_taos_neven_egy_ujabb_divatterepjaro_erkezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7357b526-dd6e-465b-a720-c7b94438a258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebbd729-652a-4b02-8e77-d02c96567084","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_volkswagen_taos_neven_egy_ujabb_divatterepjaro_erkezett","timestamp":"2020. október. 14. 11:21","title":"Volkswagen Taos néven egy újabb divatterepjáró érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57f9167-d456-4750-a66c-0ae4a93ee4d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik rablót már hat évvel ezelőtt elfogták, társait csak idén tudták megtalálni.","shortLead":"Az egyik rablót már hat évvel ezelőtt elfogták, társait csak idén tudták megtalálni.","id":"20201013_acelhulladek_rablas_Zuglo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c57f9167-d456-4750-a66c-0ae4a93ee4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492d1437-9c08-4470-bb3c-e17f94f410e7","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_acelhulladek_rablas_Zuglo","timestamp":"2020. október. 13. 16:23","title":"Közel tíz év után ért el áttörést a rendőrség, megvannak a több tízmilliós zuglói rablás elkövetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"A Brexitről, a következő hétéves költségvetésről, illetve az újjáépítési alapról és az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséről tárgyaltak az unió Európa-ügyi miniszterei. Az első két témában nagyon fontos lenne a mielőbbi jelentős előrelépés. Ennek nem sok esélye van, de a politikusok bizakodnak.","shortLead":"A Brexitről, a következő hétéves költségvetésről, illetve az újjáépítési alapról és az Európai Bizottság jogállamisági...","id":"20201013_Csak_a_magyarok_es_a_lengyelek_nem_akarnak_jogallamisagi_feltetelekkel_unios_penzhez_jutni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b1dbe6-efaa-4d99-90ff-63736afa034c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Csak_a_magyarok_es_a_lengyelek_nem_akarnak_jogallamisagi_feltetelekkel_unios_penzhez_jutni","timestamp":"2020. október. 13. 18:07","title":"Csak a magyarok és a lengyelek utasítják el, hogy jogállamisági feltételekkel lehessen EU-pénzhez jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943ce047-93fe-4f39-8956-888a7631ea09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön debütál online a Psycho60 – szülinapi zuhanyjelenet, és még Törőcsik Mari is benne lesz.\r

\r

","shortLead":"Csütörtökön debütál online a Psycho60 – szülinapi zuhanyjelenet, és még Törőcsik Mari is benne lesz.\r

\r

","id":"20201013_Magyar_szinesznok_a_zuhanyjelenetben__ujra_felvettek_a_filmtortenet_legismertebb_kepsorat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943ce047-93fe-4f39-8956-888a7631ea09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0261e65c-6c40-4b38-ada2-8e6db6f0a017","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Magyar_szinesznok_a_zuhanyjelenetben__ujra_felvettek_a_filmtortenet_legismertebb_kepsorat","timestamp":"2020. október. 13. 11:02","title":"Magyar színésznőkkel vették fel újra a filmtörténet legismertebb zuhanyjelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező \"még mindig hisz abban, hogy ebben az országban együtt lehet élni úgy, hogy mást gondolunk a világról\".","shortLead":"A rendező \"még mindig hisz abban, hogy ebben az országban együtt lehet élni úgy, hogy mást gondolunk a világról\".","id":"20201013_Vidnyanszky_Attila_Szarka_Gabor_SZFE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2aaceab-29db-4906-99d4-ebcae1eaa341","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Vidnyanszky_Attila_Szarka_Gabor_SZFE","timestamp":"2020. október. 13. 16:52","title":"Vidnyánszky Attila: Több mint ötvenen szeretnének együttműködni Szarka Gáborral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abc9e92-c8ce-4aa9-a120-01bc0d50d319","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A tőkevagyon jobb elosztására van szükség - hirdette Sir Samuel Brittan, a londoni The Financial Times vezető publicistája, aki szerint az elöregedő Európában a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kellene kötni, a bevándorlást pedig - morális okokból - nem volna szabad korlátozni. A héten 86 évesen elhunyt Brittan a hagyományos brit újságírás egyik legnagyobb alakja volt, az alábbi interjút 2004-ben, Londonban adta a HVG-nek, most változtatás nélkül közöljük újra.","shortLead":"A tőkevagyon jobb elosztására van szükség - hirdette Sir Samuel Brittan, a londoni The Financial Times vezető...","id":"200419HVGFriss978","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0abc9e92-c8ce-4aa9-a120-01bc0d50d319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50af0c6-4e6f-4d87-b7b6-0b84572b54b7","keywords":null,"link":"/360/200419HVGFriss978","timestamp":"2020. október. 13. 13:50","title":"Sir Samuel Brittan: A marxizmusra adott igazi válasz az emberarcú kapitalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]