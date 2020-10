Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e68b4522-74f1-4be6-8d41-8270c3fd1cc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videoalapú szolgáltatási piaccal lépne be az online eseménytérbe a koronavírus-járvány kapcsán szárnyakat kapó videobeszélgetős alkalmazás, a Zoom. Akár pénzt is lehet itt keresni.","shortLead":"Videoalapú szolgáltatási piaccal lépne be az online eseménytérbe a koronavírus-járvány kapcsán szárnyakat kapó...","id":"20201015_onzoom_video_alapu_szolgaltatasi_piac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e68b4522-74f1-4be6-8d41-8270c3fd1cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec47c07-55ae-4c59-b637-dc454f76dfa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_onzoom_video_alapu_szolgaltatasi_piac","timestamp":"2020. október. 15. 15:33","title":"Jógaóra, főzőtanfolyam: különleges piacteret nyit a Zoom, ahol pénzt is lehet keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a kormány próbálja csökkenteni az ellenzéki önkormányzatok mozgásterét, hogy aztán ujjal mutogathassanak.\r

","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány próbálja csökkenteni az ellenzéki önkormányzatok mozgásterét, hogy aztán ujjal...","id":"20201015_Karacsony_budapest_fkt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8893b3-845d-456a-b261-148efc89f017","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Karacsony_budapest_fkt","timestamp":"2020. október. 15. 21:53","title":"Karácsony: A kormány megpróbálja gyámság alá helyezni a fővárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Freedom House legfrissebb jelentése szerint jó néhány ország kormánya arra használta a koronavírus-járványt, hogy még több embert korlátozzon a szólásszabadságában.","shortLead":"Az amerikai Freedom House legfrissebb jelentése szerint jó néhány ország kormánya arra használta...","id":"20201014_internet_szabadsagjog_szolaszabadsag_cenzura_diktatura_koronavirus_jarvany_freedom_house","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137f7e47-1fae-4899-85b1-8b7ba776a788","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_internet_szabadsagjog_szolaszabadsag_cenzura_diktatura_koronavirus_jarvany_freedom_house","timestamp":"2020. október. 14. 18:03","title":"A koronavírus-járvány leple alatt csorbították az internet szabadságát a kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnökének egy kollégája koronavírusos lett, így elővigyázatosságból karanténba vonult.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökének egy kollégája koronavírusos lett, így elővigyázatosságból karanténba vonult.","id":"20201015_Ursula_von_der_Leyen_eu_csucs_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad5ebd0-a38a-4f2b-bda8-f34e92138029","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Ursula_von_der_Leyen_eu_csucs_karanten","timestamp":"2020. október. 15. 17:35","title":"Ursula von der Leyen elhagyta az EU-csúcsot és karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádlott részegen durvult anyjával, volt, hogy koponyaűri vérzést okozott neki.","shortLead":"A vádlott részegen durvult anyjával, volt, hogy koponyaűri vérzést okozott neki.","id":"20201014_Bantalmazas_szentesi_ferfi_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2902fff9-99e8-402a-85be-e24818faf2f3","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Bantalmazas_szentesi_ferfi_borton","timestamp":"2020. október. 14. 16:21","title":"Heteken át verte magatehetetlen anyját egy szentesi férfi, öt évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Jaguárral ütközött egy osztrák rendőrautó, a járőrkocsit vezető rendőr börtönbüntetést kapott.\r

","shortLead":"Egy Jaguárral ütközött egy osztrák rendőrautó, a járőrkocsit vezető rendőr börtönbüntetést kapott.\r

","id":"20201015_szirena_rendorauto_becs_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf665026-12c7-4567-a652-50f51a80b884","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_szirena_rendorauto_becs_halalos_baleset","timestamp":"2020. október. 15. 10:50","title":"Szirénázó rendőrautóval okozott halálos balesetet egy osztrák rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94266bf0-765f-4a0c-bdb2-96868a58b802","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG tényfeltáró cikkben számolt be a Király utca 15.-ben, illetve 57.-ben található volt önkormányzati ingatlanok érthetetlenül olcsó áron történt eladásáról-kiárusításáról. Az ügyletek vizsgálatakor számtalan kérdés merült fel, ám akik érdemben válaszolni tudnának, nem akarták segíteni a tisztánlátást abban, miért kótyavetyélt el Erzsébetváros 36 ingatlant egy jól körülírható üzleti körnek.","shortLead":"A HVG tényfeltáró cikkben számolt be a Király utca 15.-ben, illetve 57.-ben található volt önkormányzati ingatlanok...","id":"202042_nem_sajtonyilvanos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94266bf0-765f-4a0c-bdb2-96868a58b802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a7f921-647f-4f38-baf5-8ff43044be2e","keywords":null,"link":"/360/202042_nem_sajtonyilvanos","timestamp":"2020. október. 15. 06:33","title":"„Nem sajtónyilvános” – a fontos szereplők hallgatnak a különös erzsébetvárosi ingatlanügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc6294d-cfbd-458c-af66-a38d48b8400b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennél nagyobb készletet nem érdemes gyűjteni a Vérellátó Szolgálat vezetője szerint.","shortLead":"Ennél nagyobb készletet nem érdemes gyűjteni a Vérellátó Szolgálat vezetője szerint.","id":"20201014_ver_verellato_keszitmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adc6294d-cfbd-458c-af66-a38d48b8400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55711ef-d376-4801-bdbe-7fa470fe5d04","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_ver_verellato_keszitmeny","timestamp":"2020. október. 14. 18:34","title":"Hat-hét napra elegendő vér van az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]