[{"available":true,"c_guid":"d9f9b635-3082-472d-aeb7-02a907707196","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb műtétre készülnek Bangladesben a sziámi ikreket a fejüknél szétválasztó magyar orvosok. ","shortLead":"Újabb műtétre készülnek Bangladesben a sziámi ikreket a fejüknél szétválasztó magyar orvosok. ","id":"20201016_Csoda_kell_ahhoz_hogy_onellato_emberre_valjon_a_szetvalasztott_sziami_ikrek_egyike","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9f9b635-3082-472d-aeb7-02a907707196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d321554-7330-48e8-8cc9-1288e0ff6854","keywords":null,"link":"/elet/20201016_Csoda_kell_ahhoz_hogy_onellato_emberre_valjon_a_szetvalasztott_sziami_ikrek_egyike","timestamp":"2020. október. 16. 10:03","title":"Csoda kell ahhoz, hogy önellátó emberré váljon a szétválasztott sziámi ikrek egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3abf69d-129a-492a-b25f-44c1fe4c2f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alkalmi tolvaj úgy vélte, hamarabb hazajut, ha kocsiba ül, de nem számolt a kormányzárral.","shortLead":"Az alkalmi tolvaj úgy vélte, hamarabb hazajut, ha kocsiba ül, de nem számolt a kormányzárral.","id":"20201016_lopasi_kiserlet_autotolvaj_suzuki_terfigyelo_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3abf69d-129a-492a-b25f-44c1fe4c2f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90abb477-0aff-4c15-945d-b3ffa9443188","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_lopasi_kiserlet_autotolvaj_suzuki_terfigyelo_rendorseg","timestamp":"2020. október. 16. 18:29","title":"Videón a részeg tolvaj, aki hiába tologatta a fehér Suzukit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szigorú járványügyi intzékedéseket léptettek életbe. Zárva tartanak a mozik, a színházak, a vendéglőkben pedig csak a teraszokon szolgálhatnak fel ételt.","shortLead":"Szigorú járványügyi intzékedéseket léptettek életbe. Zárva tartanak a mozik, a színházak, a vendéglőkben pedig csak...","id":"20201015_szlovakia_szajmaszk_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb294320-d774-4b17-b9a5-da087c4ce56c","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_szlovakia_szajmaszk_utca","timestamp":"2020. október. 15. 20:23","title":"Szlovákiában az utcán is kötelező lett a szájmaszk viselése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954d3b80-615f-4b7f-92b6-b9253b0a949d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai ABC tévécsatorna Good Morning America című reggeli műsorának egyik munkatársa, Becky Worley mutatta meg és mondta el, milyen a való életben az iPhone 12 és az iPhone 12 Pro.","shortLead":"Az amerikai ABC tévécsatorna Good Morning America című reggeli műsorának egyik munkatársa, Becky Worley mutatta meg és...","id":"20201015_abc_apple_iphone_iphone_12_iphone_12_pro_good_morning_america","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=954d3b80-615f-4b7f-92b6-b9253b0a949d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41ea3d4-80a8-4a10-a996-15ca5f199b89","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_abc_apple_iphone_iphone_12_iphone_12_pro_good_morning_america","timestamp":"2020. október. 15. 15:03","title":"Van, aki már kézbe vehette az új iPhone-okat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64468801-0862-487d-b8b2-64ddc5d08415","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Forradalmasíthatja az energiahasználatot egy újonnan felfedezett, szobahőmérsékleten is szupravezetőként viselkedő anyag.","shortLead":"Forradalmasíthatja az energiahasználatot egy újonnan felfedezett, szobahőmérsékleten is szupravezetőként viselkedő...","id":"20201016_szupravezeto_anyag_elektromos_aram_energia_felfedezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64468801-0862-487d-b8b2-64ddc5d08415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b5a4c4-fed5-4e8b-9bef-787a456f5700","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_szupravezeto_anyag_elektromos_aram_energia_felfedezes","timestamp":"2020. október. 16. 17:03","title":"Egy évszázada kutatják, most áttörést értek el a tudósok a szupervezetők terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa77cba-6c03-4e98-aaeb-861f342c8d3b","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Napjainkban egyre fontosabb a környezet és a klíma védelme, miközben a mindennapi megélhetés szempontjából sem mindegy, mennyi üzemanyagot csorgatunk az autónkba. Itt az ideje pozitívan gondolni a kicsi, takarékos, de dinamikus erőforrásokra.\r

","shortLead":"Napjainkban egyre fontosabb a környezet és a klíma védelme, miközben a mindennapi megélhetés szempontjából sem mindegy...","id":"fordmagyarorszag_20201015_Ma_mar_a_gepkocsimotoroknal_sem_a_meret_a_lenyeg_ecoboost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa77cba-6c03-4e98-aaeb-861f342c8d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fc5bbf-df4d-4300-b802-df70136702bb","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20201015_Ma_mar_a_gepkocsimotoroknal_sem_a_meret_a_lenyeg_ecoboost","timestamp":"2020. október. 16. 10:30","title":"Ma már a gépkocsi-motoroknál sem a méret a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"d4d6b171-7874-444d-ac07-60c643b8b67d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy utasszállító fedélzetéről is látni lehetett azt a rejtélyes alakot Los Angelesben, aki egy háti rakéta segítségével emelkedett a levegőbe. Ez már a második ilyen eset a szeptemberi óta.","shortLead":"Egy utasszállító fedélzetéről is látni lehetett azt a rejtélyes alakot Los Angelesben, aki egy háti rakéta segítségével...","id":"20201015_jetpack_los_angeles_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4d6b171-7874-444d-ac07-60c643b8b67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06ebd5e-a337-4020-81f8-6f52f80d19b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_jetpack_los_angeles_repuloter","timestamp":"2020. október. 15. 14:03","title":"Valaki megint jetpackkel a hátán repkedett Los Angeles felett, 1800 méterig jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98b1b33-c2aa-40ab-9928-51471ed2e897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok magyar felhasználónak is ismerősek lehetnek a Homescapes és a Gardenscapes nevű játékok, amelyek hirdetése most egy brit szervezetet borított ki.","shortLead":"Sok magyar felhasználónak is ismerősek lehetnek a Homescapes és a Gardenscapes nevű játékok, amelyek hirdetése most...","id":"20201015_homescapes_gardenscapes_mobilos_jatek_hirdetes_betiltasa_asa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98b1b33-c2aa-40ab-9928-51471ed2e897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cc5329-405c-4287-9b8d-d36fa676ee73","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_homescapes_gardenscapes_mobilos_jatek_hirdetes_betiltasa_asa","timestamp":"2020. október. 15. 12:03","title":"Betiltották két népszerű mobiljáték reklámjait, mert átverik az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]