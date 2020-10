Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már tízezer fölött van a napi fertőzöttek száma, igaz nagyon sokat tesztelnek, és a halálozások száma sokkal alacsonyabb, mint tavasszal.","shortLead":"Már tízezer fölött van a napi fertőzöttek száma, igaz nagyon sokat tesztelnek, és a halálozások száma sokkal...","id":"20201016_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015b61d8-9a65-41b3-88e3-94426f78524c","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 16. 17:58","title":"Olaszországban még soha nem találtak annyi fertőzöttet, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lejárt 660 ezer okmány közül még csak 280 ezret cseréltek újra és december 15. a határidő.","shortLead":"A lejárt 660 ezer okmány közül még csak 280 ezret cseréltek újra és december 15. a határidő.","id":"20201015_veszelyhelyzet_igazolvany_okmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a95f2a5-ba3b-4a5c-8cf8-8b4e97529d34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_veszelyhelyzet_igazolvany_okmany","timestamp":"2020. október. 15. 21:10","title":"Még két hónapig érvényesek a veszélyhelyzet idején lejárt igazolványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Általánosan jellemző, hogy azokban az országokban, ahol az első hullám kicsi volt, a második hullám mindig komolyabb – mondta Merkely Béla a Semmelweis Egyetem rektora egy csütörtöki interjúban.","shortLead":"Általánosan jellemző, hogy azokban az országokban, ahol az első hullám kicsi volt, a második hullám mindig komolyabb –...","id":"20201015_merkely_bela_jarvany_koronavirus_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17dfd68-dfae-4462-9160-1878cb9240dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_merkely_bela_jarvany_koronavirus_masodik_hullam","timestamp":"2020. október. 15. 13:10","title":"Merkely Béla elmondta, miért robbant be ennyire a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"Sztella Kiriakídisz","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az EU „termelőtől a fogyasztóig” stratégiája: hogyan alakíthatjuk át az élelmiszer-termelési és -fogyasztási szokásainkat? Az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős tagjának írása az élelmezési világnap alkalmából.","shortLead":"Az EU „termelőtől a fogyasztóig” stratégiája: hogyan alakíthatjuk át az élelmiszer-termelési és -fogyasztási...","id":"20201016_Sztella_Kiriakidisz_elelmezes_elelmiszeripar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be95406-a120-471b-b77d-7796b3c8cbeb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_Sztella_Kiriakidisz_elelmezes_elelmiszeripar","timestamp":"2020. október. 16. 17:10","title":"Sztella Kiriakídisz: Az élelmiszer-termelés módszerei tönkreteszik a bolygót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem változtatott meghatározó jelentőségű, egyhetes betéti kamatán az MNB, aminek hatására a forint euróval szembeni árfolyama visszaerősödött 365 alá. Ha a Monetáris Tanács pár nap múlva nem tudja megnyugtatni a piacot, úgy a forint tovább eshet.

","shortLead":"Nyilván a magyar népmeséket magyar művészek által feldolgozó rajzfilmek alapból is „hungarikumok”, de most már...","id":"20201015_Hivatalosan_is_hungarikum_lett_a_Magyar_nepmesek_rajzfilmsorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82483468-cc35-4143-895e-97c914adb1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8e93ba-4ab0-4e2a-a2b1-d27f730826b4","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Hivatalosan_is_hungarikum_lett_a_Magyar_nepmesek_rajzfilmsorozat","timestamp":"2020. október. 15. 15:12","title":"Hivatalosan is hungarikum lett a Magyar népmesék rajzfilmsorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]