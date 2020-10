Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64468801-0862-487d-b8b2-64ddc5d08415","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Forradalmasíthatja az energiahasználatot egy újonnan felfedezett, szobahőmérsékleten is szupravezetőként viselkedő anyag.","shortLead":"Forradalmasíthatja az energiahasználatot egy újonnan felfedezett, szobahőmérsékleten is szupravezetőként viselkedő...","id":"20201016_szupravezeto_anyag_elektromos_aram_energia_felfedezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64468801-0862-487d-b8b2-64ddc5d08415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b5a4c4-fed5-4e8b-9bef-787a456f5700","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_szupravezeto_anyag_elektromos_aram_energia_felfedezes","timestamp":"2020. október. 16. 17:03","title":"Egy évszázada kutatják, most áttörést értek el a tudósok a szupervezetők terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644beca7-9f86-4001-9e0d-f464f5011470","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amikor a rendőrök megtalálták a medvét, az leamortizálta az autójukat.","shortLead":"Amikor a rendőrök megtalálták a medvét, az leamortizálta az autójukat.","id":"20201016_japan_medve_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=644beca7-9f86-4001-9e0d-f464f5011470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fad685-057a-483d-b8f1-3c0629dfb9e8","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_japan_medve_tamadas","timestamp":"2020. október. 16. 20:37","title":"Lelőttek Japánban egy medvét, amely megsebesített négy embert és kiiktatott egy rendőrautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e7d38d-73f6-403b-ba4f-5b4f09c9be96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan kipróbálhatják majd a brit utak mentén azt a szélturbinát, amit a lámpaoszlopokra szerelnének fel. Az egységeket az autók által generált menetszéllel hajtatnák meg.","shortLead":"Hamarosan kipróbálhatják majd a brit utak mentén azt a szélturbinát, amit a lámpaoszlopokra szerelnének fel...","id":"20201016_szelenergia_autozas_menetszel_alpha_311_szelturbina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e7d38d-73f6-403b-ba4f-5b4f09c9be96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14068b3a-fd55-4ff4-81e5-663924229b09","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_szelenergia_autozas_menetszel_alpha_311_szelturbina","timestamp":"2020. október. 16. 15:33","title":"Videó: Zseniális ötlettel termeltetne ingyenáramot az autósokkal egy brit feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Kásler Miklós miniszteri utasításában arról írt, hogy koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús beteget nem vihetnek gyerekkórházakba, kiderült, hogy ebben az esetben van kivétel.","shortLead":"Bár Kásler Miklós miniszteri utasításában arról írt, hogy koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús beteget nem...","id":"20201016_emmi_koronavirus_gyermek_ellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b9fbcd-e396-4d39-8213-8be9e3ba517b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_emmi_koronavirus_gyermek_ellatas","timestamp":"2020. október. 16. 16:04","title":"Emmi: Öt kórházban látnak el koronavírusos gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonlóan kell eljárni minden olyan elhunytnál is, akinél csak a fertőzés gyanúja merült fel.","shortLead":"Hasonlóan kell eljárni minden olyan elhunytnál is, akinél csak a fertőzés gyanúja merült fel.","id":"20201017_Dupla_hullazsakot_javasol_a_koronavirusos_halottaknal_az_Emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4fe24c-41d4-4f32-972a-3e77b943af16","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Dupla_hullazsakot_javasol_a_koronavirusos_halottaknal_az_Emmi","timestamp":"2020. október. 17. 12:47","title":"Dupla hullazsákot javasol a koronavírusos halottaknál az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b8eb13-3ab6-4ae9-988b-6fdd0860f52e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A távozó orvosok főként a nehéz munkakörülményekre hivatkoznak.","shortLead":"A távozó orvosok főként a nehéz munkakörülményekre hivatkoznak.","id":"20201016_szeged_klinika_aneszteziologus_felmondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45b8eb13-3ab6-4ae9-988b-6fdd0860f52e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b049980-cc1f-4b97-8ffa-6780c3eea79b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_szeged_klinika_aneszteziologus_felmondas","timestamp":"2020. október. 16. 18:57","title":"Sorra mondanak fel a szegedi aneszteziológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2141ec2-290f-4a9f-a495-822f5afef3b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olyan súlyos a koronavírus-járvány terjedése, hogy bezárják az oktatási intézményeket és éjszaka kijárási tilalmat is rendelnek el.","shortLead":"Olyan súlyos a koronavírus-járvány terjedése, hogy bezárják az oktatási intézményeket és éjszaka kijárási tilalmat is...","id":"20201018_Hetfotol_tobb_telepules_iskolait_is_bezarjak_Montenegroban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2141ec2-290f-4a9f-a495-822f5afef3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d32d391-4318-4ba1-9408-9869bd168501","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Hetfotol_tobb_telepules_iskolait_is_bezarjak_Montenegroban","timestamp":"2020. október. 18. 10:45","title":"Hétfőtől több település iskoláit is bezárják Montenegróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2722a351-e535-4947-b2e7-eadd8760de3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiindulásként ötvenezer forintra büntethetik, de visszaeső karanténelhagyók esetében akár fél évre le is csukhatják azt, aki megszegi a szombat éjjel életbe lépett kijárási tilalmat Franciaországban.","shortLead":"Kiindulásként ötvenezer forintra büntethetik, de visszaeső karanténelhagyók esetében akár fél évre le is csukhatják...","id":"20201018_Eletbe_lepett_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_a_francia_nagyvarosokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2722a351-e535-4947-b2e7-eadd8760de3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa3b69c-0da5-42f6-9b5c-0185b8ddc386","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Eletbe_lepett_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_a_francia_nagyvarosokban","timestamp":"2020. október. 18. 08:28","title":"Életbe lépett az éjszakai kijárási tilalom a francia nagyvárosokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]