[{"available":true,"c_guid":"7270bebe-8478-4ed0-9d5e-f42b8a6ce2c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kényszerszünet sem törte meg a magyar kamionversenyző lendületét a Hungaroringen.","shortLead":"A kényszerszünet sem törte meg a magyar kamionversenyző lendületét a Hungaroringen.","id":"20201017_kiss_norbert_etrc_kamionverseny_hungaroring","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7270bebe-8478-4ed0-9d5e-f42b8a6ce2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0a46fe-cf18-4166-975a-fe825105a41c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_kiss_norbert_etrc_kamionverseny_hungaroring","timestamp":"2020. október. 17. 18:27","title":"Bravúros győzelmet harcolt ki Kiss Norbert a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az orosz állam évek óta ingyen osztott földdel igyekszik rávenni polgárait, hogy költözzenek a gyéren lakott szibériai területre. Az egyelőre meglehetősen vontatottan haladó program ki nem mondott célja az, hogy elejét vegye a szomszédos Kína esetleges területszerzési ambícióinak.\r

","shortLead":"Az orosz állam évek óta ingyen osztott földdel igyekszik rávenni polgárait, hogy költözzenek a gyéren lakott szibériai...","id":"20201016_Putyin_ingyen_foldjuttatassal_nepesitene_be_Sziberiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da8a39b-64ef-4195-9709-47ebf48d5990","keywords":null,"link":"/360/20201016_Putyin_ingyen_foldjuttatassal_nepesitene_be_Sziberiat","timestamp":"2020. október. 17. 19:00","title":"Putyin ingyenes földjuttatással népesítené be Szibériát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d2629f-04ec-4fbd-9fe4-250c6d9126f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a minisztérium szerint a házi gyerekorvosok megalapozatlanul aggódnak, az egyesületük elnöke szerint hosszú távon többet ronthat a helyzeten a rendszer átalakítása.","shortLead":"Bár a minisztérium szerint a házi gyerekorvosok megalapozatlanul aggódnak, az egyesületük elnöke szerint hosszú távon...","id":"20201018_Aggodnak_a_gyerekorvosok_akar_a_teljes_hazi_gyermekorvosi_rendszert_megszuntetheti_a_kormany_atalakitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07d2629f-04ec-4fbd-9fe4-250c6d9126f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27341ba1-8a23-405e-9aeb-32aa075495a1","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Aggodnak_a_gyerekorvosok_akar_a_teljes_hazi_gyermekorvosi_rendszert_megszuntetheti_a_kormany_atalakitasa","timestamp":"2020. október. 18. 08:51","title":"Aggódnak a gyermekorvosok: akár a teljes házi gyermekorvosi rendszert megszüntetheti a kormány átalakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f23b76-211f-48a6-9c9d-4ff489a547ab","c_author":"Adozona.hu","category":"kkv","description":"Az iratok megőrzésének felelőssége az adózóé, nem a könyvelőé.\r

Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lakásfelújítási támogatást jelentett be a kormány; elkészült az őszi adócsomag; 365 forintnál is járt az euróárfolyam...","id":"20201018_Es_akkor_lakasfelujitas_ado_forint_eu_nobel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f77c461-eb39-4e67-98f2-766e4545c689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201018_Es_akkor_lakasfelujitas_ado_forint_eu_nobel","timestamp":"2020. október. 18. 07:00","title":"És akkor a kormány azt kérte, hogy a lakásfelújításról adjanak számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vasárnap hajnalban mászkált egy medve Miskolcon. Néhány napja szintén a város közelében észleltek medvét.","shortLead":"Vasárnap hajnalban mászkált egy medve Miskolcon. Néhány napja szintén a város közelében észleltek medvét.","id":"20201018_Medve_jarorozott_Miskolcon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6b0693-80dd-4cea-8035-15f81b168598","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Medve_jarorozott_Miskolcon","timestamp":"2020. október. 18. 11:09","title":"Medve járőrözött Miskolcon (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonlóan kell eljárni minden olyan elhunytnál is, akinél csak a fertőzés gyanúja merült fel.","shortLead":"Hasonlóan kell eljárni minden olyan elhunytnál is, akinél csak a fertőzés gyanúja merült fel.","id":"20201017_Dupla_hullazsakot_javasol_a_koronavirusos_halottaknal_az_Emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4fe24c-41d4-4f32-972a-3e77b943af16","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Dupla_hullazsakot_javasol_a_koronavirusos_halottaknal_az_Emmi","timestamp":"2020. október. 17. 12:47","title":"Dupla hullazsákot javasol a koronavírusos halottaknál az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6812cb-f516-40e7-84cc-2ad7813ca608","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Malajzia egyik vasúti társasága a Facebook-oldalán tett közzé néhány képet a vonatokon dolgozó biztonsági embereiről.","shortLead":"Malajzia egyik vasúti társasága a Facebook-oldalán tett közzé néhány képet a vonatokon dolgozó biztonsági embereiről.","id":"20201019_koronavirus_jarvany_sisak_testhomerseklet_ktmb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc6812cb-f516-40e7-84cc-2ad7813ca608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068aa7b1-c479-4220-bfe1-f09b5a44c53a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_koronavirus_jarvany_sisak_testhomerseklet_ktmb","timestamp":"2020. október. 19. 07:03","title":"Robotzsarut csináltak a maláj vasúti dolgozókból, sisakkal nézik az utasok testhőmérsékletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]