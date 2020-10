Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap csak néhol fordulhat elő kisebb zápor, jövő héttől pedig már enyhe, őszi időt jósolnak a meteorológusok.","shortLead":"Vasárnap csak néhol fordulhat elő kisebb zápor, jövő héttől pedig már enyhe, őszi időt jósolnak a meteorológusok.","id":"20201018_Lassan_bucsut_mondhatunk_a_rossz_idonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e71c956-1a8e-4ff1-b16d-06b04427ddb0","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Lassan_bucsut_mondhatunk_a_rossz_idonek","timestamp":"2020. október. 18. 08:07","title":"Lassan elrakhatja az esernyőt: jövő héttől búcsút mondhatunk a rossz időnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2722a351-e535-4947-b2e7-eadd8760de3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiindulásként ötvenezer forintra büntethetik, de visszaeső karanténelhagyók esetében akár fél évre le is csukhatják azt, aki megszegi a szombat éjjel életbe lépett kijárási tilalmat Franciaországban.","shortLead":"Kiindulásként ötvenezer forintra büntethetik, de visszaeső karanténelhagyók esetében akár fél évre le is csukhatják...","id":"20201018_Eletbe_lepett_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_a_francia_nagyvarosokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2722a351-e535-4947-b2e7-eadd8760de3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa3b69c-0da5-42f6-9b5c-0185b8ddc386","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Eletbe_lepett_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_a_francia_nagyvarosokban","timestamp":"2020. október. 18. 08:28","title":"Életbe lépett az éjszakai kijárási tilalom a francia nagyvárosokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy kerékpárgumival hullahoppozó kislányt ábrázol az a kép, amit a titokzatos művész festett egy ház falára.","shortLead":"Egy kerékpárgumival hullahoppozó kislányt ábrázol az a kép, amit a titokzatos művész festett egy ház falára.","id":"20201018_Vege_a_talalgatasoknak_Banksy_elismerte_hogy_o_keszitette_a_nottinghami_hazfalon_feltunt_graffitit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b361a2f9-fd05-4c4c-a0bf-5ab3a94c3a8d","keywords":null,"link":"/kultura/20201018_Vege_a_talalgatasoknak_Banksy_elismerte_hogy_o_keszitette_a_nottinghami_hazfalon_feltunt_graffitit","timestamp":"2020. október. 18. 15:53","title":"Vége a találgatásoknak: Banksy elismerte, hogy ő készítette a nottinghami házfalon feltűnt graffitit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemzetközi kutatócsapat szerint gigantikus mennyiségű üvegházhatású gázt tudnának megkötni a természetnek visszaadott és a jó állapotban megőrzött földterületek. ","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsapat szerint gigantikus mennyiségű üvegházhatású gázt tudnának megkötni a természetnek...","id":"20201017_klimavaltozas_helyreallitas_mezogazdasag_szen_dioxid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d69b0b-1d28-41d1-8124-6a7330329d75","keywords":null,"link":"/zhvg/20201017_klimavaltozas_helyreallitas_mezogazdasag_szen_dioxid","timestamp":"2020. október. 17. 16:35","title":"A klímaváltozás és a fajok kihalása is megállítható volna, ha hallgatnánk egy friss tanulmány szerzőire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton ismét 15 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Oroszországban, ahol a pandémia kitörése óta pénteken emelkedett először e fölé az egy nap alatt bejegyzett vírushordozók száma. Az országban 1,4 millió esetet tartanak számon, a halálos áldozatok száma szombaton átlépte a 24 ezret.","shortLead":"Szombaton ismét 15 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Oroszországban, ahol a pandémia kitörése óta pénteken...","id":"20201017_Oroszorszagi_koronavirusjarvany__rekordmagasban_a_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72066fb3-b043-4192-bdc3-09627e8d0d31","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Oroszorszagi_koronavirusjarvany__rekordmagasban_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. október. 17. 18:20","title":"Oroszországi koronavírus-járvány – rekordmagasban a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec796a9-553e-4c2f-a22e-df842fa00493","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tassi Attila a második helyen végzett a WTCR időmérőjén. A címvédő Micheliszt műszaki problémák hátráltatták.\r

","shortLead":"Tassi Attila a második helyen végzett a WTCR időmérőjén. A címvédő Micheliszt műszaki problémák hátráltatták.\r

","id":"20201017_michelisz_norbert_tassi_attila_wtcr_hungaroring","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec796a9-553e-4c2f-a22e-df842fa00493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf37a2c0-fccf-4a1c-b7a7-fee208b670a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_michelisz_norbert_tassi_attila_wtcr_hungaroring","timestamp":"2020. október. 17. 20:54","title":"Nem Michelisz volt a legjobb magyar a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c834c84-b461-4e73-b08f-3c1d9a61be66","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Zárt kapuk mögött tartották Mogyoródon a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi fordulójának vasárnapi második futamát.","shortLead":"Zárt kapuk mögött tartották Mogyoródon a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi fordulójának vasárnapi második futamát.","id":"20201018_Ehrlacher_nyerte_a_WTCR_masodik_futamat_a_Hungaroringen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c834c84-b461-4e73-b08f-3c1d9a61be66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7277df4-9fd8-436d-9c63-87b9661dc2d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Ehrlacher_nyerte_a_WTCR_masodik_futamat_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. október. 18. 16:23","title":"Ehrlacher nyerte a túraautó-világkupa második futamát a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f95456-8db1-4089-a9fe-bedcb5ca1cf7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A korábban hittnél kisebb és közelebb van a Földhöz a Betelgeuse óriáscsillag, még akár százezer évbe is telhet, mire szupernóvaként felrobban, állapította meg egy magyar csillagászt is a tagjai között tudó nemzetközi kutatócsoport – tudatta az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat.","shortLead":"A korábban hittnél kisebb és közelebb van a Földhöz a Betelgeuse óriáscsillag, még akár százezer évbe is telhet, mire...","id":"20201019_betelgeuse_oriascsillag_merete_kisebb_tavolsaga_kozelebb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49f95456-8db1-4089-a9fe-bedcb5ca1cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14793fc6-e539-4ccd-a87e-8aca899e8234","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_betelgeuse_oriascsillag_merete_kisebb_tavolsaga_kozelebb","timestamp":"2020. október. 19. 06:03","title":"Jóval közelebb van a Földhöz a Betelgeuse óriáscsillag, mint eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]