[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek.","shortLead":"A tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek.","id":"20201019_Negyes_karambol_az_M4esen_egy_savon_araszol_a_forgalom_Budapest_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d455c8-cb70-45d6-b6fa-bdee6776a817","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Negyes_karambol_az_M4esen_egy_savon_araszol_a_forgalom_Budapest_fele","timestamp":"2020. október. 19. 06:23","title":"Négyes karambol az M4-esen, egy sávon araszol a forgalom Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512e5245-fd65-4906-8b85-f8573cb6afd1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Becsületes tolvaj nyerte a hétvégét az észak-amerikai mozikban.\r

\r

","shortLead":"A Becsületes tolvaj nyerte a hétvégét az észak-amerikai mozikban.\r

\r

","id":"20201019_A_valaha_becsult_legkisebb_osszegek_egyikevel_lett_listavezeto_a_Becsuletes_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=512e5245-fd65-4906-8b85-f8573cb6afd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f233c4e3-71fc-4c7e-9b98-d5585d31de52","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_A_valaha_becsult_legkisebb_osszegek_egyikevel_lett_listavezeto_a_Becsuletes_tolvaj","timestamp":"2020. október. 19. 09:10","title":"Liam Neeson akciófilmjét nem túl sokan nézték meg, de így is listavezető lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az örmény védelmi miniszter azeri rakétatámadásokról és ágyúzásokról számolt be.","shortLead":"Az örmény védelmi miniszter azeri rakétatámadásokról és ágyúzásokról számolt be.","id":"20201018_HegyiKarabah_A_felek_maris_a_tuzszunet_megsertesevel_vadoljak_egymast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbe4eae-4cfb-45c7-a1b4-97303ba1e3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_HegyiKarabah_A_felek_maris_a_tuzszunet_megsertesevel_vadoljak_egymast","timestamp":"2020. október. 18. 09:59","title":"Hegyi-Karabah: A felek máris a tűzszünet megsértésével vádolják egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezen a héten egész jól eloszlottak a számok. ","shortLead":"Ezen a héten egész jól eloszlottak a számok. ","id":"20201017_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054f4eb8-124b-4544-bc04-fc05cd47c378","keywords":null,"link":"/kkv/20201017_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. október. 17. 19:51","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1ef6d5-f342-4fed-8305-6c322260ee9d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egyre több megbetegedés és az újabb széles körű zárlat elfojthatja a gazdasági kilábalást az euroövezetben – írja előrejelzésében a Financial Times. A 3. negyedév ugyan jól alakult, de már közeleg a feketeleves, mert az elemzések szinte kivétel nélkül arra utalnak, hogy az év végén ismét csökken a GDP a 19 tagállamban.

","shortLead":"Az egyre több megbetegedés és az újabb széles körű zárlat elfojthatja a gazdasági kilábalást az euroövezetben – írja...","id":"20201019_FT_Ujra_padlot_foghatnak_az_EU_gazdasagai_Walaku_kilabalas_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e1ef6d5-f342-4fed-8305-6c322260ee9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a2e59c-c5b0-4cf4-a41a-44a5e3a586b6","keywords":null,"link":"/360/20201019_FT_Ujra_padlot_foghatnak_az_EU_gazdasagai_Walaku_kilabalas_johet","timestamp":"2020. október. 19. 08:30","title":"FT: Újra padlót foghatnak az EU gazdaságai, W-alakú kilábalás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13da5e1f-0fcc-4460-a697-6966f7ed606f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétezerhétszáz éves, mészkőből készült súlymértéket találtak az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) régészei a Siratófal közelében.","shortLead":"Kétezerhétszáz éves, mészkőből készült súlymértéket találtak az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) régészei a Siratófal...","id":"20201017_2700_eves_sulymertek_siratofal_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13da5e1f-0fcc-4460-a697-6966f7ed606f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df948806-a1e0-4f62-b4c9-f342de2fe3f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_2700_eves_sulymertek_siratofal_izrael","timestamp":"2020. október. 17. 14:03","title":"Találtak egy 2700 éves súlymértéket a Siratófal közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden korábbinál többet, 10925 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak szombaton Olaszországban. Pénteken is sok – 10010 – volt az újonnan nyilvántartásba vett vírushordozók száma.","shortLead":"Minden korábbinál többet, 10925 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak szombaton Olaszországban. Pénteken is sok – 10010...","id":"20201017_Ujabb_betegcsucs_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2978d8-07a7-415f-9408-b8bd939d0a0e","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Ujabb_betegcsucs_Olaszorszagban","timestamp":"2020. október. 17. 19:28","title":"Újabb betegcsúcs Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a változások nem egyenletesen, hanem szakaszosan történnek – állapítják meg az ELTE Etológia Tanszék és a Bécsi Állatorvosi Egyetemen működő Clever Dog Lab munkatársai legújabb tanulmányukban.","shortLead":"Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a változások nem egyenletesen...","id":"20201018_kutyak_szemelyisege_valtozas_elte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da673606-1888-4997-8f63-c13cb5a4fe1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_kutyak_szemelyisege_valtozas_elte","timestamp":"2020. október. 18. 16:03","title":"Az ELTE kutatói megvizsgálták, hány éves korukban milyenek a kutyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]