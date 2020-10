A hatóanyagot mostanra Magyarországon is gyártják, illetve használják a covidos pácienseknél. A vizsgálat eredményei még nem kerültek be a tudományos lapokba, ellenőrzésre várnak.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

A remdesivir az egyetlen olyan hatóanyag ma, amely a kutatók szerint bizonyítottan működik a koronavírus elleni küzdelemben (noha önmagában nem elég), eddig legalábbis erről szóltak a hírek. A szert ma már Magyarországon is alkalmazzák, illetve gyártják.

Ugyanakkor egy 30 ország részvételével zajlott kutatás most arra jutott, hogy a remdesivirtől igazából nem halnak bele kevesebben a koronavírus okozta fertőzésbe, és a páciensek nem épülnek fel tőle gyorsabban. A kutatást az Egészségügyi Világszervezet (WHO) koordinálásával végezték, összesen több mint 11 ezer fertőzött részvételével. A WHO közleményében

kiábrándítónak nevezte az eredményeket.

A kutatás során nemcsak az eredetileg a malária ellen kifejlesztett remdesivirt vizsgáltatta újra a WHO, hanem például a lopinavir–ritonavir kombinációjú szert is, amelyről szintén úgy tartják, hogy működhet a covidos betegeknél.

A remdesivir a nukleotid-analógok osztályába tartozó, antivirális hatóanyag, amelyet a Gilead Sciences fejlesztett ki. Az amerikai gyógyszercég szerint a WHO kutatása nem azt mondja, hogy a Vekruly nevű szerük egyáltalán nem működik. Közleményükben azt is írták, hogy a kutatás eredményeit független szakértők még nem ellenőrizték, illetve egy tudományos folyóirat sem számolt be róla.

