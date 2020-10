Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyurcsány és Karácsony zárt ajtók mögött szólalkozott össze, megnézzük az ellenzék esélyeit 2022-re, jön a vénasszonyok nyara. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Gyurcsány és Karácsony zárt ajtók mögött szólalkozott össze, megnézzük az ellenzék esélyeit 2022-re, jön a vénasszonyok...","id":"20201019_Radar360_Utcara_mentek_az_emberek_Pragaban_Parizsban_es_Minszkben_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e418825-c236-4aba-912c-4b96ddfc7841","keywords":null,"link":"/360/20201019_Radar360_Utcara_mentek_az_emberek_Pragaban_Parizsban_es_Minszkben_is","timestamp":"2020. október. 19. 08:00","title":"Radar360: Utcára mentek az emberek Prágában, Párizsban és Minszkben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vasárnap hajnalban mászkált egy medve Miskolcon. Néhány napja szintén a város közelében észleltek medvét.","shortLead":"Vasárnap hajnalban mászkált egy medve Miskolcon. Néhány napja szintén a város közelében észleltek medvét.","id":"20201018_Medve_jarorozott_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6b0693-80dd-4cea-8035-15f81b168598","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Medve_jarorozott_Miskolcon","timestamp":"2020. október. 18. 11:09","title":"Medve járőrözött Miskolcon (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff63944-694c-46ec-bf1a-eed6ddc8f96e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Criterion Biztonsági Szolgáltatások Zrt. a céginformációs adatbázis szerint „NATO beszállításra alkalmas” minősítéssel rendelkezik.","shortLead":"A Criterion Biztonsági Szolgáltatások Zrt. a céginformációs adatbázis szerint „NATO beszállításra alkalmas”...","id":"20201019_illegalis_foglalkoztatas_feketezes_nav_garancsi_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ff63944-694c-46ec-bf1a-eed6ddc8f96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b84cab3-9966-459c-b364-c7ebe01ee22e","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_illegalis_foglalkoztatas_feketezes_nav_garancsi_istvan","timestamp":"2020. október. 19. 08:06","title":"Illegális foglalkoztatáson kapta a NAV Garancsi István biztonsági cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6627a321-76fd-45e9-a714-e9070267b247","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Túrós András újabb öt évig lesz elnöke az Országos Polgárőrszövetségnek (OPSZ).","shortLead":"Túrós András újabb öt évig lesz elnöke az Országos Polgárőrszövetségnek (OPSZ).","id":"20201019_Tisztujitast_tartottak_a_polgarorok_Markos_Gyorgy_is_bekerult_az_elnoksegbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6627a321-76fd-45e9-a714-e9070267b247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db0494b-5470-46b5-8e5b-c180a0edd8af","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Tisztujitast_tartottak_a_polgarorok_Markos_Gyorgy_is_bekerult_az_elnoksegbe","timestamp":"2020. október. 19. 06:18","title":"Tisztújítást tartottak a polgárőrök, Markos György is bekerült az elnökségbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad10dfc-7785-4983-a7e2-8108d6112df4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alfa Romeo Racing két versenyzője kicsit örömautóztak a Nürburgringen, de inkább csak egyikük élvezte igazán. ","shortLead":"Az Alfa Romeo Racing két versenyzője kicsit örömautóztak a Nürburgringen, de inkább csak egyikük élvezte igazán. ","id":"20201018_Kimi_Raikkonen_Antonio_Giovinazzi_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad10dfc-7785-4983-a7e2-8108d6112df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f085f-ce3a-4614-a269-eb5ff5a3d802","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Kimi_Raikkonen_Antonio_Giovinazzi_video","timestamp":"2020. október. 18. 09:02","title":"Még az F1-es csapattárs Giovinazzit is megviselte, amikor Raikkönnen elvitte egy körre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek megoldására 2022-ig negyven elővárosi helyszínen terveznek P+R parkolót autósoknak és kerékpárosoknak.","shortLead":"Ennek megoldására 2022-ig negyven elővárosi helyszínen terveznek P+R parkolót autósoknak és kerékpárosoknak.","id":"20201017_Ez_Budapest_egyik_legnagyobb_baja_harom_ingazobol_ketto_autoval_jon_a_fovarosba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c08d6e-6233-4a87-8501-89083b9b85ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_Ez_Budapest_egyik_legnagyobb_baja_harom_ingazobol_ketto_autoval_jon_a_fovarosba","timestamp":"2020. október. 17. 11:17","title":"Ez Budapest egyik legnagyobb baja: három ingázóból kettő autóval jön a fővárosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8d27a4-5ae4-41f2-bc1a-4a343164bcc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy török sofőr mutatta be, mi az a túlzott önbizalom.","shortLead":"Egy török sofőr mutatta be, mi az a túlzott önbizalom.","id":"20201017_180_kmhrol_keson_fekezve_a_Porsche_Taycan_sem_fogja_bevenni_a_korforgalmat__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8d27a4-5ae4-41f2-bc1a-4a343164bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e343f8f3-cb1c-44a4-a993-eb1c74a10ae8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_180_kmhrol_keson_fekezve_a_Porsche_Taycan_sem_fogja_bevenni_a_korforgalmat__video","timestamp":"2020. október. 17. 15:55","title":"180 km/h-ról későn fékezve a Porsche Taycan sem fogja bevenni a körforgalmat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök Nevadában, demokrata párti kihívója pedig Észak-Karolinában kampányolt vasárnap.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai elnök Nevadában, demokrata párti kihívója pedig Észak-Karolinában kampányolt vasárnap.\r

\r

","id":"20201019_Oszama_bin_Laden_unokahuga_Joe_Biden_Donald_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ef9bcb-bbec-487b-a25e-705a7be3f7cf","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_Oszama_bin_Laden_unokahuga_Joe_Biden_Donald_Trump","timestamp":"2020. október. 19. 05:45","title":"Oszama bin Laden unokahúga: ha Biden nyer, szeptember 11-i merényletek várhatnak az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]