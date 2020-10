Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dee724ba-ca97-48d2-b2fa-dccacff4f5a1","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Amy Coney Barrett főbírói jelölésével reflektorfénybe került egy egészen mostanáig kevéssé ismert, titokzatos vallási közösség, ezzel együtt pedig a kérdés, hogy a hit pontosan milyen mozgatórugóként működhet egy ember szakmai döntéseiben. Különösen, ha az a szakma alkotmánybírósági kérdésekre keresi a választ.","shortLead":"Amy Coney Barrett főbírói jelölésével reflektorfénybe került egy egészen mostanáig kevéssé ismert, titokzatos vallási...","id":"20201019_Amy_Coney_Barrett_People_of_Praise","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dee724ba-ca97-48d2-b2fa-dccacff4f5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6e1a32-8f2b-4728-aaa6-1e7b85035e3a","keywords":null,"link":"/elet/20201019_Amy_Coney_Barrett_People_of_Praise","timestamp":"2020. október. 19. 20:00","title":"Vajon „Isten keze” elér-e a Legfelsőbb Bíróságig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f23b76-211f-48a6-9c9d-4ff489a547ab","c_author":"Adozona.hu","category":"kkv","description":"Az iratok megőrzésének felelőssége az adózóé, nem a könyvelőé.\r

\r

","shortLead":"Az iratok megőrzésének felelőssége az adózóé, nem a könyvelőé.\r

\r

","id":"20201018_Konyvelokent_meddig_kell_megorizni_az_ugyfelek_dokumentumait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7f23b76-211f-48a6-9c9d-4ff489a547ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b8346f-20cf-434d-b81c-2634d9cf05c5","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_Konyvelokent_meddig_kell_megorizni_az_ugyfelek_dokumentumait","timestamp":"2020. október. 18. 18:50","title":"Könyvelőként meddig kell megőrizni az ügyfelek dokumentumait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6627a321-76fd-45e9-a714-e9070267b247","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Túrós András újabb öt évig lesz elnöke az Országos Polgárőrszövetségnek (OPSZ).","shortLead":"Túrós András újabb öt évig lesz elnöke az Országos Polgárőrszövetségnek (OPSZ).","id":"20201019_Tisztujitast_tartottak_a_polgarorok_Markos_Gyorgy_is_bekerult_az_elnoksegbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6627a321-76fd-45e9-a714-e9070267b247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db0494b-5470-46b5-8e5b-c180a0edd8af","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Tisztujitast_tartottak_a_polgarorok_Markos_Gyorgy_is_bekerult_az_elnoksegbe","timestamp":"2020. október. 19. 06:18","title":"Tisztújítást tartottak a polgárőrök, Markos György is bekerült az elnökségbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kötegyáni önkormányzat szerint egy nagyobb jármű okozhatta a sérülést, amely miatt a bicikliutat végül nem is adták át. A hibát már javítja a kivitelező, a munka lassan véget is ér.","shortLead":"A kötegyáni önkormányzat szerint egy nagyobb jármű okozhatta a sérülést, amely miatt a bicikliutat végül nem is adták...","id":"20201020_kotegyan_kerakparut_repedt_aszfalt_utfelujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebffe6c-71bd-42f6-b08d-43a3c3aaea53","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_kotegyan_kerakparut_repedt_aszfalt_utfelujitas","timestamp":"2020. október. 20. 06:19","title":"245 millióért épült új kerékpárút Békés megyében, de az átadása előtt szétrepedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47f2d0a-70f2-4441-97e9-b641f66a5f9a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A nő biciklivel akart átjutni a túloldalra.","shortLead":"A nő biciklivel akart átjutni a túloldalra.","id":"20201019_hernad_bocs_arviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d47f2d0a-70f2-4441-97e9-b641f66a5f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd1be10-39ea-4da4-8447-82bb9c2e6af8","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_hernad_bocs_arviz","timestamp":"2020. október. 19. 19:22","title":"Elsodort egy nőt a megáradt Hernád Bőcsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyitva maradnak az iskolák, de korán be kell zárniuk a presszóknak és a bároknak Olaszországban, betiltották a nagyobb vásárokat, de a konferenciákat nem fújják le. Újabb járványügyi korlátozásokat jelentett be az olasz miniszterelnök, de a tavaszihoz hasonló lezárásokra nem készülnek. ","shortLead":"Nyitva maradnak az iskolák, de korán be kell zárniuk a presszóknak és a bároknak Olaszországban, betiltották a nagyobb...","id":"20201019_giuseppe_conte_olaszorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1e0dcc-5401-4473-b9dc-5e252c5c6c83","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_giuseppe_conte_olaszorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 19. 10:19","title":"Újabb korlátozások jönnek Olaszországban, de a lezárásokat mindenképpen elkerülnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccec3ac1-2110-440c-9fbe-8a78ef4f4341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tengerentúlon forgalomba kerülő iPhone 12-esekbe egy másik antennát is épített az Apple, annak nyoma felfedezhető a készülék oldalán. Az európai kiadásba nem véletlenül nem került bele az egység.","shortLead":"A tengerentúlon forgalomba kerülő iPhone 12-esekbe egy másik antennát is épített az Apple, annak nyoma felfedezhető...","id":"20201019_apple_amerikai_iphone_12_mmwave_antenna_5g_halozat_internetezes_usa_europa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccec3ac1-2110-440c-9fbe-8a78ef4f4341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24701aa3-5e21-40ff-9eab-cfb3873dc453","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_apple_amerikai_iphone_12_mmwave_antenna_5g_halozat_internetezes_usa_europa","timestamp":"2020. október. 19. 07:33","title":"Mi az az extra csík az új iPhone-ok oldalán? Az európai modelleken miért nincs ott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512e5245-fd65-4906-8b85-f8573cb6afd1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Becsületes tolvaj nyerte a hétvégét az észak-amerikai mozikban.



","shortLead":"A Becsületes tolvaj nyerte a hétvégét az észak-amerikai mozikban.



","id":"20201019_A_valaha_becsult_legkisebb_osszegek_egyikevel_lett_listavezeto_a_Becsuletes_tolvaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=512e5245-fd65-4906-8b85-f8573cb6afd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f233c4e3-71fc-4c7e-9b98-d5585d31de52","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_A_valaha_becsult_legkisebb_osszegek_egyikevel_lett_listavezeto_a_Becsuletes_tolvaj","timestamp":"2020. október. 19. 09:10","title":"Liam Neeson akciófilmjét nem túl sokan nézték meg, de így is listavezető lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]