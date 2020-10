Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ac491a1-e3f0-4050-b504-45515fd05ef3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ATV helyszíni tudósítója szerint az őszi szünetre hivatkozva tiltották meg nekik, hogy belépjenek a termükbe. ","shortLead":"Az ATV helyszíni tudósítója szerint az őszi szünetre hivatkozva tiltották meg nekik, hogy belépjenek a termükbe. ","id":"20201019_Nem_engedtek_be_a_tantermukbe_az_SZFE_latvanytervezo_osztalyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ac491a1-e3f0-4050-b504-45515fd05ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da584635-35c4-40cd-9368-f25d03482d76","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_Nem_engedtek_be_a_tantermukbe_az_SZFE_latvanytervezo_osztalyat","timestamp":"2020. október. 19. 11:20","title":"Nem engedték be a tantermükbe az SZFE látványtervező osztályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlávik János az ATV-nek korábban azt mondta: nem állítják le Magyarországon a remdesivir klinikai vizsgálatát, csak azért, mert az Egészségügyi Világszervezet (WHO) úgy véli, hogy a szer nem hatásos. “Ez nem ilyen egyszerű” – mondta a főorvos a csatornának.","shortLead":"Szlávik János az ATV-nek korábban azt mondta: nem állítják le Magyarországon a remdesivir klinikai vizsgálatát, csak...","id":"20201019_magyarorszag_klinika_remdesivir_semmelweis_egyetem_who_szlavik_janos_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74cef66-8d69-4095-8089-a39030d775ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_magyarorszag_klinika_remdesivir_semmelweis_egyetem_who_szlavik_janos_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 08:35","title":"A Semmelweis három klinikáján alkalmazzák már a magyar koronavírus-gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kötegyáni önkormányzat szerint egy nagyobb jármű okozhatta a sérülést, amely miatt a bicikliutat végül nem is adták át. A hibát már javítja a kivitelező, a munka lassan véget is ér.","shortLead":"A kötegyáni önkormányzat szerint egy nagyobb jármű okozhatta a sérülést, amely miatt a bicikliutat végül nem is adták...","id":"20201020_kotegyan_kerakparut_repedt_aszfalt_utfelujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebffe6c-71bd-42f6-b08d-43a3c3aaea53","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_kotegyan_kerakparut_repedt_aszfalt_utfelujitas","timestamp":"2020. október. 20. 06:19","title":"245 millióért épült új kerékpárút Békés megyében, de az átadása előtt szétrepedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Két héttel az amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump egyre kétségbeesetten kampányol, mert saját nemzedékének támogatását is elveszítette. Márpedig ez döntő fontosságú lehet azokban az államokban, ahol eldőlhet a harc az elnök és Joe Biden között.","shortLead":"Két héttel az amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump egyre kétségbeesetten kampányol, mert saját nemzedékének...","id":"20201019_Trump_elveszitette_az_idosebb_korosztaly_bizalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054773de-1f95-4ec1-8104-b99364db149d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Trump_elveszitette_az_idosebb_korosztaly_bizalmat","timestamp":"2020. október. 19. 15:27","title":"Trump elveszítette az idősebb korosztály bizalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lélegeztetőgépen 188 beteget kezelnek.","shortLead":"Lélegeztetőgépen 188 beteget kezelnek.","id":"20201019_Koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112b0c6f-9bed-4240-a1a4-f6b3de90a673","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. október. 19. 08:47","title":"Koronavírus: 31 halott, 1478 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17290b42-45f4-4200-8f2b-900d99347cc9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vastagbélrák következtében elhunyt a Café del Mar-sorozat alkotója. A 64 éves zenész halálhírét a Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra hétfőn a családja.","shortLead":"Vastagbélrák következtében elhunyt a Café del Mar-sorozat alkotója. A 64 éves zenész halálhírét a Facebook-oldalán...","id":"20201020_Meghalt_Jose_Padilla_dj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17290b42-45f4-4200-8f2b-900d99347cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699182fd-d081-4b8b-ad38-d25106ea815e","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_Meghalt_Jose_Padilla_dj","timestamp":"2020. október. 20. 12:15","title":"Meghalt José Padilla, a híres ibizai dj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cégnél \"Project Rockstar\" néven emlegetett X8 M hibrid hajtása egy 200 lóerős villanymotort párosít egy V8-as benzinmotor erejével.","shortLead":"A cégnél \"Project Rockstar\" néven emlegetett X8 M hibrid hajtása egy 200 lóerős villanymotort párosít egy V8-as...","id":"20201019_Az_eddig_legerosebb_BMW_lesz_az_X8_csucsvaltozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55849417-cca7-4f66-ada6-67a71f5a7126","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Az_eddig_legerosebb_BMW_lesz_az_X8_csucsvaltozata","timestamp":"2020. október. 19. 15:51","title":"Az eddigi legerősebb BMW lesz az X8 csúcsváltozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek.","shortLead":"A tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek.","id":"20201019_Negyes_karambol_az_M4esen_egy_savon_araszol_a_forgalom_Budapest_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d455c8-cb70-45d6-b6fa-bdee6776a817","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Negyes_karambol_az_M4esen_egy_savon_araszol_a_forgalom_Budapest_fele","timestamp":"2020. október. 19. 06:23","title":"Négyes karambol az M4-esen, egy sávon araszol a forgalom Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]