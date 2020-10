Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kiemelt jelentőségű ügy lett a Hableány áldozatainak emlékműve.","shortLead":"Kiemelt jelentőségű ügy lett a Hableány áldozatainak emlékműve.","id":"20201021_Hableany_aldozatok_emlekmu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd1e208-3e7a-47d7-9083-7578b12c63cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Hableany_aldozatok_emlekmu","timestamp":"2020. október. 21. 08:59","title":"Semmilyen beleszólása nem lesz a fővárosnak a Hableány-áldozatok emlékművének építésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ec512-f3c6-4485-9adc-ba83cf89f7fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az útszakasz felületét a nap fénye feltölti, így az világít a sötétben. ","shortLead":"Az útszakasz felületét a nap fénye feltölti, így az világít a sötétben. ","id":"20201021_vilagito_kerekparut_keszult_esztergomnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ec512-f3c6-4485-9adc-ba83cf89f7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f592246-b8ab-4810-b859-475293d3949a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_vilagito_kerekparut_keszult_esztergomnal","timestamp":"2020. október. 21. 09:35","title":"Magától világító futurisztikus kerékpárút készült Esztergomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbd4cd0-fcf0-4cf4-a0fa-91d88fb0d623","c_author":"Fekő Ádám","category":"360","description":"A Ferencváros ma esti, Barcelona elleni meccsével Kubatov Gábor harca is végleg lezárul a zöld-fehér szurkolók kemény magjával. A véres szembenállásból harmonikus kapcsolat lett, amiből a klubelnök pártja, a Fidesz is profitálhat.","shortLead":"A Ferencváros ma esti, Barcelona elleni meccsével Kubatov Gábor harca is végleg lezárul a zöld-fehér szurkolók kemény...","id":"202042__fradiultrak__kubatov_gabor__politikai_szolgalat__baratsagosmeccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cbd4cd0-fcf0-4cf4-a0fa-91d88fb0d623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84dc4e6-1828-459b-90cf-be3017adcd1f","keywords":null,"link":"/360/202042__fradiultrak__kubatov_gabor__politikai_szolgalat__baratsagosmeccs","timestamp":"2020. október. 20. 07:00","title":"A Fradi és a Fidesz is jól járt Kubatov fociultrákkal kötött alkujával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652d0623-59f2-4eda-b212-63e073398c9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Október 20-a a séfek világnapja, aminek alkalmából szakácsok egy fenntartható receptgyűjteménnyel hívják fel a figyelmet a zöld élelmezési rendszerek fontosságára.","shortLead":"Október 20-a a séfek világnapja, aminek alkalmából szakácsok egy fenntartható receptgyűjteménnyel hívják fel...","id":"20201020_Sztarsefek_osztjak_meg_fenntarthato_receptjeiket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=652d0623-59f2-4eda-b212-63e073398c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be4bc6b-cfe8-43de-8f0b-4ad9c87bdd8b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201020_Sztarsefek_osztjak_meg_fenntarthato_receptjeiket","timestamp":"2020. október. 20. 18:11","title":"Sztárséfek tanítanak a fenntartható főzés praktikáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38966d7-c238-46da-82f7-8871c7f581a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 méternél hosszabb új Porsche alig több mint 3 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","shortLead":"Az 5 méternél hosszabb új Porsche alig több mint 3 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","id":"20201020_700_loero_es_zold_rendszam_itt_a_porsche_panamera_turbo_s_ehybrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a38966d7-c238-46da-82f7-8871c7f581a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585f0cde-beb9-4a48-a6de-e0646b721dc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_700_loero_es_zold_rendszam_itt_a_porsche_panamera_turbo_s_ehybrid","timestamp":"2020. október. 20. 10:31","title":"700 lóerő, biturbó V8 és zöld rendszám: itt a Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17290b42-45f4-4200-8f2b-900d99347cc9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vastagbélrák következtében elhunyt a Café del Mar-sorozat alkotója. A 64 éves zenész halálhírét a Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra hétfőn a családja.","shortLead":"Vastagbélrák következtében elhunyt a Café del Mar-sorozat alkotója. A 64 éves zenész halálhírét a Facebook-oldalán...","id":"20201020_Meghalt_Jose_Padilla_dj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17290b42-45f4-4200-8f2b-900d99347cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699182fd-d081-4b8b-ad38-d25106ea815e","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_Meghalt_Jose_Padilla_dj","timestamp":"2020. október. 20. 12:15","title":"Meghalt José Padilla, a híres ibizai dj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már majdnem kétezer beteget ápolnak kórházban, 197-en vannak lélegeztetőgépen a keddi koronavírus-adatok szerint.","shortLead":"Már majdnem kétezer beteget ápolnak kórházban, 197-en vannak lélegeztetőgépen a keddi koronavírus-adatok szerint.","id":"20201020_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51339931-c9dd-43f8-b29d-eeb0ab1b8e2d","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 20. 09:15","title":"Koronavírus: 38 beteg meghalt, 989 ember megfertőződött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mind több lajhárfaj vált az elmúlt időszakban súlyosan veszélyeztetetté. Október 20-a lajhárok világnapja.","shortLead":"Mind több lajhárfaj vált az elmúlt időszakban súlyosan veszélyeztetetté. Október 20-a lajhárok világnapja.","id":"20201020_A_tropusi_erdok_pusztulasa_a_lajharokat_is_sulyosan_veszelyezteti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654858f8-bf50-420b-a4c8-48304a098408","keywords":null,"link":"/zhvg/20201020_A_tropusi_erdok_pusztulasa_a_lajharokat_is_sulyosan_veszelyezteti","timestamp":"2020. október. 20. 18:47","title":"Ha nem vigyázunk, elveszíthetjük a lajhárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]