Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5fc1d56-736a-4384-a7f4-5a107a3b116e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei iPhone-ok kijelzője sem olcsó, így a pótlásuk/javításuk sem filléres kiadás. Az alapmodell képernyőjének fejlődésével megszerelésének ára is változott.","shortLead":"Az idei iPhone-ok kijelzője sem olcsó, így a pótlásuk/javításuk sem filléres kiadás. Az alapmodell képernyőjének...","id":"20201019_apple_iphone_12_pro_kijelzocsere_javitas_szerviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5fc1d56-736a-4384-a7f4-5a107a3b116e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b040e7bb-e690-4eff-aea4-888c31793c5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_apple_iphone_12_pro_kijelzocsere_javitas_szerviz","timestamp":"2020. október. 19. 15:03","title":"Jobb, ha nem ejti le: 110 ezer forintért javítják az új iPhone kijelzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványhelyzet csak Missouriban és Vermontban javul, máshol folyamatosan romlik.","shortLead":"A járványhelyzet csak Missouriban és Vermontban javul, máshol folyamatosan romlik.","id":"20201020_egyesult_allamok_koronavirus_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bd8c36-609d-4134-88c6-bd8cdee2edde","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_egyesult_allamok_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. október. 20. 07:15","title":"Amerika 48 államában rohamosan emelkedik a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átcsoportosítottak pár milliárdot, így jutott némi extrához a tárca űrprogramja.","shortLead":"Átcsoportosítottak pár milliárdot, így jutott némi extrához a tárca űrprogramja.","id":"20201021_urprogram_szijjarto_peter_kulugy_kulugyminiszterium_urhajos_gazdasagvedelmi_alap_atcsoportositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3f595e-0b79-402e-b778-aeb3c06a9d85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_urprogram_szijjarto_peter_kulugy_kulugyminiszterium_urhajos_gazdasagvedelmi_alap_atcsoportositas","timestamp":"2020. október. 21. 07:22","title":"Plusz egymilliárd forintot kap a külügy a magyar űrprogramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f66dee-2461-4ab2-aa2e-a1b24131b5c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A városok terjeszkedése, a légszennyezés, a betolakodó fajok is súlyosbítják a problémát Európában.","shortLead":"A városok terjeszkedése, a légszennyezés, a betolakodó fajok is súlyosbítják a problémát Európában.","id":"20201019_Europa_termeszetes_elohelyek_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f66dee-2461-4ab2-aa2e-a1b24131b5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ebd6c3-fe08-4897-a69d-bfa6fc46e785","keywords":null,"link":"/zhvg/20201019_Europa_termeszetes_elohelyek_","timestamp":"2020. október. 19. 17:06","title":"A korábbinál is rosszabb állapotban vannak Európa természetes élőhelyei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5782089-4276-4c79-aae8-7c9975876443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag bombával fenyegetőzött, de a rendőrök alig egy kilométerre a börtöntől körbezárták, majd őrizetbe vették. Peter Madsent 2018-ban ítélték életfogytig tartó börtönre egy svéd újságíró megölése miatt.","shortLead":"Állítólag bombával fenyegetőzött, de a rendőrök alig egy kilométerre a börtöntől körbezárták, majd őrizetbe vették...","id":"20201020_peter_madsen_szokesi_kiserlet_tengeralattjaro_dania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5782089-4276-4c79-aae8-7c9975876443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f22c5af-3949-43e1-ac40-1720de345b1c","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_peter_madsen_szokesi_kiserlet_tengeralattjaro_dania","timestamp":"2020. október. 20. 14:41","title":"Szökni próbált a börtönből a dán tengeralattjárós gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0092432-4a04-4adb-9544-f9da941e20ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság teljesítménye az előzetes információk alapján jelentősen meghaladja a 300 lóerőt.","shortLead":"Az újdonság teljesítménye az előzetes információk alapján jelentősen meghaladja a 300 lóerőt.","id":"20201020_hivatalos_november_elejen_jon_a_szupereros_vw_golf_r","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0092432-4a04-4adb-9544-f9da941e20ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25630512-22e8-4829-80bb-07d8f560b450","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_hivatalos_november_elejen_jon_a_szupereros_vw_golf_r","timestamp":"2020. október. 20. 11:21","title":"Hivatalos: november elején jön a szupererős VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház szerelmesei előtt. A Szegedi Szabadtéri Játékok nem úgy dübörgött, mint az előző években, mégis katartikus élményekkel zárult 2020-ban. A jövőre 90 éves fesztiválra pedig új hittel készül a stáb. Interjú.","shortLead":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház...","id":"20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0940721a-4cac-47b9-9dce-b0f245d24095","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","timestamp":"2020. október. 19. 13:30","title":"Mi köze a pestisjárványnak az ingyenes színházhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verekedés követte a rövid szóváltást Borsodban. ","shortLead":"Verekedés követte a rövid szóváltást Borsodban. ","id":"20201021_verekedes_szerencsi_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4575da1e-1070-4162-96d9-e1e831dcb294","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_verekedes_szerencsi_ugyeszseg","timestamp":"2020. október. 21. 10:35","title":"Megverte sógorát, mert az azt terjesztette, hogy megverte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]