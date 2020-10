Európában eddig nem működött a Facebook Dating. A funkció fokozatosan jelenik meg a felhasználóknál, így a magyaroknál is.

Az amerikai területek után Európában is bekapcsolta társkereső funkcióját a Facebook; a Dating nevű újdonságot a fő alkalmazáson belül, egy külön erre a célra létrehozott felületen lehet megtalálni. A felhasználóknak ott új profilt kell készíteniük, ami a hagyományos Facebook-fióktól teljesen függetlenül működik. A felhasználóknak nem kell megadniuk, mivel foglalkoznak, és a teljes nevüket sem kell kiírniuk. Erre a másodlagos fiókra képek is feltölthetők, illetve arra is adott lehetőség, hogy sztorik/történetek útján készítsen valaki bemutatkozó oldalt.

A meztelenséget ábrázoló képeket ugyanakkor azonnal törli a rendszer, legalábbis ezt ígérik.

A regisztrációnak része a Facebook saját „kérdőívének” kitöltése is, amely a hasonló érdeklődésű emberek feltérképezése miatt fontos. A Facebook szerint a Dating nem esik a konkurens Tinder hibájába, azaz nem fog összehozni olyan embereket, akik esetleg már ismerik egymást. Ez utóbbit algoritmus szintjén akár tiltani is lehet, de aki mégis az ismerősi köréből szemelt ki valakit, a Secret Crush nevű opcióval jelezheti az érzéseit. Utóbbi ugyanakkor csak akkor fog célt érni, ha a kiszemelt is aktiválta azt.

© Facebook

A Facebook Dating abban is különbözik a Tindertől, hogy az itteni felhasználók azonnal írhatnak egymásnak. Ám, ha valaki nem kíváncsi a másikra, bármikor letilthatja. Ezzel minden kommunikáció megszűnik az érintettek között. A randizni vágyók ezen kívül videós chatet is indíthatnak, amit a másiknak jóvá kell hagynia.

A szolgáltatás fokozatosan jelenik meg a felhasználóknál, így a magyaroknál is. A funkció Androidon és iOS-rendszerű eszközökön is megy.

