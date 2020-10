Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatti kényszerű boltbezárások és az utazási korlátozások a luxuscégek forgalmának sem tettek jót, de az hamar visszapattant a mélypontról.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti kényszerű boltbezárások és az utazási korlátozások a luxuscégek forgalmának sem tettek...","id":"20201024_Gucci_Hermes_Louis_Vuitton_meglepoen_jol_allnak_a_luxusmarkak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a5ca30-8758-463c-9b1c-14d85f11a174","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_Gucci_Hermes_Louis_Vuitton_meglepoen_jol_allnak_a_luxusmarkak","timestamp":"2020. október. 24. 14:36","title":"Gucci, Hermes, Louis Vuitton: meglepően jól állnak a luxusmárkák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8993e32f-fe3b-4e58-bbbf-85287191bce4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt újra veszteségbe kényszerített londoni éttermek megtalálják azt a kiskaput, amely lehetővé teszi az üzletmenet legalább részleges helyreállítását. A jelszó: munkaebéd.","shortLead":"Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt újra veszteségbe kényszerített londoni...","id":"20201025_Igy_jatsszak_ki_a_karantenszabalyokat_az_elokelo_londoni_ettermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8993e32f-fe3b-4e58-bbbf-85287191bce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a264b7-76c1-45a3-95ff-ed5b992ba90a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Igy_jatsszak_ki_a_karantenszabalyokat_az_elokelo_londoni_ettermek","timestamp":"2020. október. 25. 15:31","title":"Így játsszák ki a karanténszabályokat az előkelő londoni éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el egy vasárnapi beszélgetésben Mark Meadows, fehér házi kabinetfőnök. Közben Mike Pence alelnök bejelentette, annak ellenére is folytatja a kampányolást, hogy egyik közeli munkatársa elkapta a koronavírus-fertőzést. ","shortLead":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el...","id":"20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1167006a-772a-4d60-92c6-d7b517806aae","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","timestamp":"2020. október. 25. 20:10","title":"Trump kabinetfőnöke beismerte, nem is akarják ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A badacsonytomaji és a tapolcai rendőrök bajbajutott kirándulóknak segítettek Nemesgulács közelében.","shortLead":"A badacsonytomaji és a tapolcai rendőrök bajbajutott kirándulóknak segítettek Nemesgulács közelében.","id":"20201024_Megcsusztak_a_magyar_kirandulok_majd_a_gyokerekbe_kapaszkodtak_hogy_ne_essenek_le_a_hegyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca8a3f8-8ace-4ba2-b1e5-cfa93a79b93e","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Megcsusztak_a_magyar_kirandulok_majd_a_gyokerekbe_kapaszkodtak_hogy_ne_essenek_le_a_hegyrol","timestamp":"2020. október. 24. 18:59","title":"Megcsúsztak a magyar kirándulók, majd a gyökerekbe kapaszkodtak, hogy ne essenek le a hegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művész azt festette meg, ahogy a kuratórium elnöke virágokkal, tenyérdekorációval és a karjára csavart szalaggal álcázta magát.","shortLead":"A művész azt festette meg, ahogy a kuratórium elnöke virágokkal, tenyérdekorációval és a karjára csavart szalaggal...","id":"20201024_drMarias_Vidnyanszky_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8172fb27-a1ff-4c2d-9bf5-75c66b5fc931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3021140-6f57-4237-a11d-8578ed86d692","keywords":null,"link":"/elet/20201024_drMarias_Vidnyanszky_SZFE","timestamp":"2020. október. 24. 08:49","title":"drMáriás megörökítette, ahogy Vidnyánszky kiáll az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Li Kun Hi hat éve volt kórházban, becslések szerint öröksége a 16 milliárd dollárt is elérheti.","shortLead":"Li Kun Hi hat éve volt kórházban, becslések szerint öröksége a 16 milliárd dollárt is elérheti.","id":"20201025_Meghalt_a_Samsung_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf2140-6504-41be-af64-359f499a0f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c97acc-3452-44a5-9ad9-42a33d30bca5","keywords":null,"link":"/kkv/20201025_Meghalt_a_Samsung_elnoke","timestamp":"2020. október. 25. 08:11","title":"Meghalt a Samsung elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertözöttek száma már a 40 ezret közelíti.","shortLead":"Az aktív fertözöttek száma már a 40 ezret közelíti.","id":"20201024_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2cdbca-09b3-47d4-bb01-a1104b023fda","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 24. 09:41","title":"Koronavírus: 1820 új fertőzöttet találtak, 38-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6fd72e-58b8-4273-90d8-aee591cc69dc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Műsorának címe sokaknak ismerős lehet.","shortLead":"Műsorának címe sokaknak ismerős lehet.","id":"20201024_Podcaster_lesz_Ader_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f6fd72e-58b8-4273-90d8-aee591cc69dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f9826e-9829-409e-a86f-837bf8e9ff89","keywords":null,"link":"/zhvg/20201024_Podcaster_lesz_Ader_Janos","timestamp":"2020. október. 24. 21:07","title":"Podcaster lesz Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]