Az utóbbi hónapok hírei közt többször feltűnt egy aktív zajszűréssel is rendelkező AirPods érkezésének ígérete. Bár az Apple fejlettebb kiegészítője továbbra sem mutatta meg magát, van olyan alternatíva, amely ezt kínálja, sőt rá is tesz egy lapáttal. Csak aztán jön a hidegzuhany.

Az Apple nem csak a mobiltelefonok világát volt képes felrázni, AirPods nevű eszközével az abszolút kábel nélküli fülhallgatók piacára is nagy hatással volt. A szaküzletekben ma már tucatjával találni dizájnban is erre emlékeztető terméket. Ugyanígy sokkal olcsóbb megoldások is feltűntek, ám ezek nem ritkán súlyos hiányosságokkal rendelkeznek – főleg a hangzás terén, de az eltűnő jel is gyakori panasz.

Persze nem azt állítjuk, hogy az AirPods tökéletes hangminőséget kínál. Ahogy ebben sincs benne minden, amelyre a felhasználók döntő része vágyik. Utóbbival az Apple is tisztában van, amit az elmúlt hónapok hírei is bizonyítani látszanak: több alkalommal érkeztek arról szóló pletykák, hogy az Apple aktív zajszűrést építene következő fülesébe. Bár azóta az új iPhone-okat is leleplezte a cég, a fejlettebb AirPods sehol – és azóta sem tudni, mikor jelenhet meg végre.

Az AirPods © Apple

Természetesen nem csak az Apple érdekelt a piacon lévő eszközönél jobb fülhallgató fejlesztésében. A zene világában is régóta jól mozgó Sony többször készített vezeték nélküli okosságokat, az egyik pedig különösen érdekes: nemcsak hozza a valóban kábelmentes élményt, de hogy, hogy nem, aktív zajszűréssel is rendelkezik. (Nem vagyunk az összeesküvés-elméletek hívei, de valljuk be: hogy egy termék pont akkor kezdjen hódításba, amikor a másik oldalt a megvalósításán gondolkodnak, hát, talán nem a véletlen műve.)

Úgy mondom, hogy: WF-1000XM3

Azt ugyanakkor továbbra sem hisszük, hogy a Sony elorozta volna az Apple ötletét. Már csak azért sem, mert a japánok évtizedek óta – az almás mérnököknél jóval régebben – dolgoznak hasonló paraméterű készülékek fejlesztésén. Igaz, ezek közt inkább fejhallgatókat találni (ilyen például a nagy sikert aratott WH-1000XM2 is), amely így nem túl előnyös azoknak, akik a kisebb, dugószerű termékekre esküsznek. Talán ezért is döntött úgy a gyártó, hogy egy újabb alkalommal már ebben a kategóriában próbál erősíteni.

Noha a pár hete kapható WF-1000XM3 tökéletesnek nem mondható, így sem akad párja: a zajszűrés meseszerűen működik, az üzemidőre szintén nem lehet panaszkodni, ahogy a dugaszok töltéséhez használható tokkal sem támadt problémánk, egy dolgot leszámítva: ezt biztosan nem dugjuk a zsebbe, mert akkora, hogy azonnal mosolyt csalunk vele a kollégák arcára. A fülesek illeszkedése remek, és órák után is kényelmesek, sapkában viszont meglehetősen nehézkes megtapasztani őket. Téli öltözetben pedig elég furának tűnnek, ahogy két oldalt kidomborodnak.

© Sony

A csomagolást normál esetben soha nem emelnénk ki, itt azonban kivételt kell, hogy tegyünk. Ugyanis már ránézésből érzékelni, hogy belül egy prémium termék van. Ez utóbbi szintén nem igényel hosszas előkészületet: a harangok kiválasztása után már csak a Headphones Connect nevű alkalmazást kell telepíteni. A füles enélkül sajnos mit sem ér, tehát kénytelenek leszünk megbarátkozni vele. Jó hír viszont, hogy az app egyszerű és gyors, a szinkronizálás pedig pillanatok alatt megvan.

© Gécs Dániel

Az app nem csak a dugaszok töltöttségét mutatja. Ugyanitt láthatjuk a zajszűrésre vonatkozó profilokat (utazunk, állunk, gyaloglunk, stb.), az éppen fogyasztás alatt álló zeneszámot, de a basszust és a hangszínt is ezzel tudjuk finomabbra hangolni. Kellemes plusz, hogy a füles hangereje a telefon gyári beállításainál is feljebb tornázható, habár ezzel érdemes óvatosan bánni. (A hangerőt egyébként csak a mobilról lehet állítgatni, mivel a fülhallgatón nincs erre szolgáló gomb.)

Mennyi az annyi?

Egy vezeték nélkül használható eszköz esetén kardinális kérdés, vajon mennyi ideig képes működni. Ahogy az sem kevésbé fontos, meddig kell nélkülözzük, ha tölteni kell. Bár a gyártók szeretnek nagyot mondani az akkumulátor kapacitásáról, a Sony termékénél nem éreztünk ilyesmit: a fülesek aktív zajszűrés mellett is legalább 5-6 órán át nyúzhatók, míg azt kikapcsolva valamelyest több, mintegy 7 órányi játékidő préselhető ki belőlük.

Tapasztalataink szerint a tok is jól bírta, a teljesen lemerült füleseket három alkalommal is maximumra tudtuk tornázni, mielőtt a kis perselyt is áramforrásra kellett volna dugni. (A tokot a mellé csomagolt kábel révén lehet energiához juttatni.) A fülesek töltése az AirPodséhoz hasonló, mágneses csatlakozással zajlik, vagyis a felhasználónak elég a nyílás közelébe raknia őket, aztán egyszerűen becsúsznak. A tok egyébként megfelelő védelmet nyújt, a fülesek nyitott fedlappal sem esnek ki, habár erős rázással azért nyilván kiszedhetők. Egy másik, apró negatívum: a burkolatnak csak a felső része egyenes, így lehetetlen talpra állítani, mert úgyis eldől.

© Gécs Dániel

A mobiltelefonoknál egyre gyakrabban felfedezhető gyorstöltésről itt sem kell lemondani, amit főleg utazáskor hálál meg a tulajdonos: a kis kütyükbe már 10-15(!) percnyi töltéssel is több mint egy órára elegendő szuflát pumpálhatunk. Ilyen esetben persze érdemes lemondani a zajszűrésről, hiszen bekapcsolt állapotban falja az aksit.

A 3-as metró zaját is elnyomja

A budapesti tömegközlekedőket nem kell emlékeztetni a 3-as metró néha recsegő, máskor meg süvítő zajára. A fülessel végzett tesztünk egyik állandó helyszíne egyébként épp ez volt, mert kíváncsiak lettünk, hogy a termék vajon ilyen környezetben is képes lesz-e hatékony zajszűrésre. Legnagyobb meglepetésünkre a WF-1000XM3 itt sem vérzett el, ami nagyrészt a fülesekbe szerelt QN1e HD processzor érdeme. A fejlesztés remekül semlegesíti a kívülről érkező felesleges hangokat, hogy zenehallgatás közben csak az jusson át, amit valóban hallani akarunk. (Zene nélkül azért nem teljes az élmény, hiszen a zajok teljesen nem szűnnek meg. Inkább csak távolivá válnak.)

© Sony

Közlekedés alatt viszont soha nem szerencsés a fület teljesen eldugító termékkel mászkálni (és nem csak Budapesten), hiszen egy pillanat alatt megtörténhet a baj. A Sonynak azonban erre is van receptje: a fülesbe épített szenzorok egyrészt állandóan érzik, merre járunk, és ezt a tényezőt figyelembe véve állítgatják a zajszűrés mértékét. Másrészt a fülesek burkolata érintésérzékeny (a vízállóság viszont nem fért bele), így elég csak odatartani az ujjunkat, ha beengednénk a külvilág, például a már említett metró zaját. A felület a zeneszámok léptetésre is használható, ha duplán koppintunk rá. (A füleshez készített app természetesen lehetőséget ad rá, hogy a parancsokat a felhasználó a szája íze szerint változtassa.)

© Gécs Dániel

Ha nem bonyolódnánk a nyomogatással, ennél egyszerűbb megoldást is választhatunk a testi épségünk megóvásához: ha a füles egyik darabját eltávolítjuk, a zene automatikusan megáll, visszatéve pedig azonnal megy tovább.

Kapcsolatok, hangminőség

Valószínűleg nem okozunk meglepetést vele, hogy a Sony újdonsága is a szakemberek által egyre veszélyesebbnek tartott Bluetooth-on érzi jól magát. Ráadásul nem párosával veszi be őket a telefon, a készülék egyesével csatlakozik fel a fülesekre, amely valahol érthető indok a Sony részéről: az egyik így headsetként is használható, mialatt a másikat töltjük. Azért megnyugtató hír is van: a kapcsolat rendkívül stabil, még a nagyon forgalmas Deák Ferenc téri metróállomáson sem tapasztaltunk jelkiesést. Pedig fogadni mertünk volna, hogy itt legalább egy alkalommal újra kell majd párosítsuk a mobillal.

© Sony

A hangminőséget szintén dicsérni lehet, habár ezen a téren inkább az lett volna meglepő, ha a Sony a tőle megszokott eredménytől eltérőbbet (értsd: nagyon rosszat) ad ki a kezeiből. Ilyenről azonban szó sincs, a kütyü több mint korrekt hangzással rendelkezik. Azt ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy vezeték nélküli eszköz lévén nem képes olyan minőséget produkálni, mint kábeles társaik (ezért aztán felesleges is velük összehasonlítani), de a mindennapos használatra bőven megfelelő lehet. A hozzáértőbbek számára fontos adalék, hogy a gyártó által fejlesztett, híresen jó LDAC szabadalomról sajnos le kell mondania a tulajdonosnak, helyette ugyanis az AAC és SBC kodekeknek jutott csak hely.

A fülest ettől még nem neveznénk gyenge produktumnak, hiszen már a zárt, in-ear kialakítás is tompítja a kívülről érkező zajok sokaságát. Ha erre még a zajszűrését is rányomjuk, és nem recsegő, Szokol rádióból származó nótákat kezdünk hallgatni, az élmény majdnem teljes. Majdnem, mert a hidegzuhany nem a kissé karcsú funkcionalitás, vagy a fejlett kodektámogatás hiánya miatt éri majd az embert. Hanem az árcédula miatt, amely 79 990 forintot mutat. Olcsónak tehát semmiképp nem mondható, habár ezt a maga a gyártó sem gondolja így: már a dobozon is látszik, hogy prémium termékkel van dolgunk, hát még akkor, ha kibontjuk.

Az ítélet

+: prémium érzet, remek dizájn, kiváló jelerősség, a zajszűrés átlagon felüli. –: a kialakítás lehetne komfortosabb, modernebb kodekek hiánya, drága, nem vízálló.

A töltőkapszulás vonalon terjeszkedés örvendetes dolog a Sony részéről, pláne, hogy már ebben a kategóriában is találni aktív zajszűréssel felruházott, és nem csak néhány piacon kapható terméket. Az árhoz nem nagyon lehet mit hozzátenni, maximum azokat a hiányosságokat tudjuk újra és újra felróni, amelyeket illő lenni hozni, ha már ennyit fizetünk valamiért.

Merthogy biztosan lesz, aki kifizeti, hiszen ez a játékszer nem kizárólag az Apple telefonjaival használható. Bármelyik androidos készüléket képes kiszolgálni, ami azért nem elhanyagolható tényező.

A többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.