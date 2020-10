Az apró jármű olyan kicsi, hogy egy emberi hajszálban is elférne. A kutatók speciális 3D-s nyomtatási technikával állították elő a tárgyat és számos másikat.

Sejtméretű az a hajó, amelyet a Leiden Egyetem tudósai állítottak elő egy speciális 3D-nyomtatási módszerrel, hogy a mikroszkopikus világ működését tanulmányozhassák. A holland kutatók által előállított hajó olyan kisméretű, hogy egy emberi hajszálban is közlekedhetne: a Benchy nevű jármű mindössze 30 mikrométer hosszú. A mikrométer a méter egymilliomod része (a milliméter ezredrésze).

A kutatók az úgynevezett microswimmerek (mikroúszók) tanulmányázásra készítették a parányi hajót, illetve számos másik tárgyat. Ezek az apró organizmusok a véráramban is találhatók, de ilyenek például a hímivarsejtek is. Közös tulajdonságuk, hogy folyadékban önállóan, segítség nélkül képesek előrébb jutni.

A hajó elkészítése önmagában nem segíti a microswimmerek jobb megismerését, sokkal inkább a jövő szempontjából hangsúlyos a munka: a tudósok régóta szeretnének olyan miniatűr orvosdiagnosztikai robotokat készíteni, amik az emberi testben úszva keresik fel a betegséget. A hajócska ezek eljövetelét segíti.

A Benchyt precízen vezérelhető lézernyalábok segítségével öntötték formába, külsőre pedig ugyanúgy néz ki, mint egy rendes gőzös. A munkában a már kereskedelmi forgalomban is elérhető nyomtató, a Nanoscribe 3D volt a tudósok segítségére. Ezzel olyan bonyolult alakzatok is előállíthatók, mint a sci-fikben látott űrhajók. Repülni persze nem tudnak, de már az is csoda, hogy ekkora méretben előállíthatók.

