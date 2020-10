Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak ellenére, hogy szinte senki nem mellette állt, szinte falig vitte a vitát az október közepén rendezett csúcstalálkozón egy kiszivárgott beszámoló szerint.","shortLead":"Annak ellenére, hogy szinte senki nem mellette állt, szinte falig vitte a vitát az október közepén rendezett...","id":"20201026_Orban_viktor_csucstalalkozo_gender","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cc2773-88de-482a-a836-b8e0869f8d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Orban_viktor_csucstalalkozo_gender","timestamp":"2020. október. 26. 07:24","title":"Orbán háromnegyed óráig vitatkozott a gender szóról Európa vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c4b92c-e3e2-4ce1-a17c-1ab0784e5143","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutyákat a bevetés előtt egy éven keresztül kondicionálták arra, hogy felismerjék a sakálok ürülékét. ","shortLead":"A kutyákat a bevetés előtt egy éven keresztül kondicionálták arra, hogy felismerjék a sakálok ürülékét. ","id":"20201026_keresokutya_aranysakal_velencei_to","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30c4b92c-e3e2-4ce1-a17c-1ab0784e5143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17661c94-7c07-4653-a0aa-fb6b9c88cca7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201026_keresokutya_aranysakal_velencei_to","timestamp":"2020. október. 26. 17:22","title":"Kutyákkal keresték az aranysakálokat a Velencei-tó környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maszkviselés szabályaira figyelmeztető sofőröket inzultálják a maszkot nem hordó utasok – panaszolják a járművezetők. A BKV állítja: csak néhány konfliktushelyzet van havonta.","shortLead":"A maszkviselés szabályaira figyelmeztető sofőröket inzultálják a maszkot nem hordó utasok – panaszolják a járművezetők...","id":"20201027_busz_sofor_maszk_bkv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f62b324-7f6d-4cb2-bfb0-f74c5a1b2b9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_busz_sofor_maszk_bkv","timestamp":"2020. október. 27. 09:05","title":"Több buszsofőr is segítséget kért, mert maszktagadó utasok fenyegetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss kutatás szerint nagyban befolyásolná a hallgatók pályánmaradási szándékát, ha a hálapénzt valóban kivezetnék, és megvalósulna az ígért béremelés.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint nagyban befolyásolná a hallgatók pályánmaradási szándékát, ha a hálapénzt valóban kivezetnék...","id":"20201026_orvostanhallgatok_egeszsegugyi_jogallas_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18694a99-dc41-4607-894c-4937cbfcae4e","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_orvostanhallgatok_egeszsegugyi_jogallas_torveny","timestamp":"2020. október. 26. 14:11","title":"Külföldre üldözi az orvostanhallgatókat az új egészségügyi jogállásról szóló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba672230-70ea-4b5d-a205-226a1199f547","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha beválik a rendszer, az étteremlánc a többi éttermére is kiterjeszti.","shortLead":"Ha beválik a rendszer, az étteremlánc a többi éttermére is kiterjeszti.","id":"20201026_burger_king_ujrahasznositas_eteltarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba672230-70ea-4b5d-a205-226a1199f547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214ae715-eb59-4da8-97c7-3f9dac525b00","keywords":null,"link":"/zhvg/20201026_burger_king_ujrahasznositas_eteltarto","timestamp":"2020. október. 26. 12:12","title":"Betétdíjas csomagolást tesztel a Burger King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 24 ezret a regisztrált fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Meghaladta a 24 ezret a regisztrált fertőzöttek száma az országban.","id":"20201026_lakhelyelhagyas_tilalom_szlovenia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11335a9b-4e74-453b-ad41-709c02aac551","keywords":null,"link":"/vilag/20201026_lakhelyelhagyas_tilalom_szlovenia_koronavirus","timestamp":"2020. október. 26. 13:37","title":"Lakhelyelhagyási tilalmat vezetnek be Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc6758d-9427-4924-a03f-3c39a395f5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya még akkor is félig öntudatlan volt, amikor kiérkezett megvizsgálni egy állatorvos.","shortLead":"A kutya még akkor is félig öntudatlan volt, amikor kiérkezett megvizsgálni egy állatorvos.","id":"20201026_allatkinzas_apc_kutya_postas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6758d-9427-4924-a03f-3c39a395f5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2dfd8e-38c5-475f-ace5-ee0205df41e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_allatkinzas_apc_kutya_postas","timestamp":"2020. október. 26. 12:05","title":"Láncra kötve vonszoltak egy félholt kutyát Apcon, a postás mentette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aace852-9c93-4e66-9386-dbb699cbc48f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1-technikát közúton felvonultató újdonság külsején is változtatnak. ","shortLead":"A Forma–1-technikát közúton felvonultató újdonság külsején is változtatnak. ","id":"20201027_mercedes_hiperauto_one","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aace852-9c93-4e66-9386-dbb699cbc48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bbe14a-51de-4cab-baa7-0eb484fa24e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_mercedes_hiperauto_one","timestamp":"2020. október. 27. 11:21","title":"1000 helyett 1200 lóerős lehet a Mercedes hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]