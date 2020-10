Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az illiberális Lengyelországban eddig erős volt a független sajtó, a hatalom most azonban hozzáfogott ahhoz, hogy a rendszer szócsöveivé változtassa ezeket a sajtótermékeket.","shortLead":"Az illiberális Lengyelországban eddig erős volt a független sajtó, a hatalom most azonban hozzáfogott ahhoz...","id":"20201025_Washington_Post_Beindult_az_illiberalis_lengyel_sajtodaralo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981d788a-8052-4436-94ac-25e716f89c74","keywords":null,"link":"/360/20201025_Washington_Post_Beindult_az_illiberalis_lengyel_sajtodaralo","timestamp":"2020. október. 25. 09:00","title":"Washington Post: Beindult az illiberális lengyel sajtódaráló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minszkben és több vidéki városban is folytatódtak vasárnap az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő elleni tüntetések. Az augusztusi elnökválasztáson elkövetett csalások miatt utcára vonult tömeget a rendőrök hang- és fénygránátokkal, valamint gumilövedékekkel próbálták meg szétzavarni.","shortLead":"Minszkben és több vidéki városban is folytatódtak vasárnap az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő elleni...","id":"20201025_Ismet_tobb_mint_szazezren_tuntettek_Feheroroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa195ebd-1b4f-461c-ac94-2f601674faf9","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Ismet_tobb_mint_szazezren_tuntettek_Feheroroszorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 18:09","title":"Ismét több mint százezren tüntettek Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7b7415-6c41-4c27-bf66-42858df796cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Radikális csoportok balhéztak a legtöbb városban, füstbombákat és petárdákat is használtak. Egy rendőr megsérült.","shortLead":"Radikális csoportok balhéztak a legtöbb városban, füstbombákat és petárdákat is használtak. Egy rendőr megsérült.","id":"20201027_Jobb_jarvanyban_meghalni_mint_ehen_halni__tuntetesek_tortek_ki_Olaszorszagban_a_szigoritasok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca7b7415-6c41-4c27-bf66-42858df796cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0b8409-1c2d-41ad-acd9-7f00fb976c73","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Jobb_jarvanyban_meghalni_mint_ehen_halni__tuntetesek_tortek_ki_Olaszorszagban_a_szigoritasok_miatt","timestamp":"2020. október. 27. 05:44","title":"\"Jobb járványban meghalni, mint éhen halni\" - tüntetések törtek ki Olaszországban a szigorítások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe Biden amerikai demokratapárti elnökjelölt fiának, Hunter Bidennek ukrajnai üzleti tevékenységéről. Putyin nyilatkozatának jelentőségét az adja, hogy az orosz államfő korábban folyamatosan Donald Trump pártján állt, most pedig a Fehér Ház urának Biden elleni egyik legfőbb érvét nevezte alaptalannak.","shortLead":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe...","id":"20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f24ae70-202c-4a8c-89be-d4879d8feda0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","timestamp":"2020. október. 25. 14:36","title":"Putyin most Biden mellé állt – szerinte nem bűncselekmény Biden fiának ukrajnai tevékenysége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dec823-c484-4347-a57e-729cb215de80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára reméli, hogy a szigorítás miatt jobban odafigyelnek majd a vásárlók a védekezésre.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára reméli, hogy a szigorítás miatt jobban odafigyelnek majd a vásárlók...","id":"20201027_Nohet_a_bolti_birsag_a_maszkviselesi_szabalysertes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91dec823-c484-4347-a57e-729cb215de80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fbe2ea-205e-4f3c-92ef-98d95bca23c9","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Nohet_a_bolti_birsag_a_maszkviselesi_szabalysertes_miatt","timestamp":"2020. október. 27. 07:21","title":"Nőhet a bolti bírság a maszkviselési szabálysértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el és ezzel törvényi keretet biztosított egyebek mellett az éjszakai kijárási tilalom bevezetéséhez.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el...","id":"20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58c5df-c6bc-4cb3-9f6c-ce7710ab2a2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 17:16","title":"Szükségállapotot vezettek be Spanyolországban a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Géppel 233 beteget kell lélegeztetni.","shortLead":"Géppel 233 beteget kell lélegeztetni.","id":"20201026_Koronavirus_2316_uj_fertozott_47_halott_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52e5f44-1de5-4e36-b996-0ca8a760a3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Koronavirus_2316_uj_fertozott_47_halott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 26. 08:54","title":"Koronavírus: 2316 új fertőzött, 47 halott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iszlámot gyalázó tartalmak betiltását kérte Imran Khan pakisztáni miniszterelnök a Facebook-vezérhez, Mark Zuckerberghez küldött levelében. A politikus szerint az egész világon terjedő iszlamofóbia erősíti a muszlim szélsőségeseket és újabb erőszakos cselekedetekre sarkallja őket.","shortLead":"Az iszlámot gyalázó tartalmak betiltását kérte Imran Khan pakisztáni miniszterelnök a Facebook-vezérhez, Mark...","id":"20201025_Az_iszlamgyulolo_Facebooktartalmak_betiltasat_koveteli_a_pakisztani_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befb3b62-a940-4f7b-86d8-66f1ddf80c45","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Az_iszlamgyulolo_Facebooktartalmak_betiltasat_koveteli_a_pakisztani_kormanyfo","timestamp":"2020. október. 25. 21:24","title":"Az iszlámgyűlölő Facebook-tartalmak betiltását követeli a pakisztáni kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]