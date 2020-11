Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cfcf8d2-2e80-484e-af17-d2f7718b3810","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Frankfurter Allgemeine Zeitung járta körül, mi történik a régió egyik leggyorsabban fejlődő – ám a járványválságban a többihez hasonlóan súlyos veszteségeket elszenvedő – repterével.","shortLead":"A Frankfurter Allgemeine Zeitung járta körül, mi történik a régió egyik leggyorsabban fejlődő – ám a járványválságban...","id":"20201102_ferihegy_repuloter_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cfcf8d2-2e80-484e-af17-d2f7718b3810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abd3a41-2654-4bd2-bd87-c09093a7d369","keywords":null,"link":"/360/20201102_ferihegy_repuloter_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung","timestamp":"2020. november. 02. 07:45","title":"Kikosarazták Orbánékat, de nem szállnak le Ferihegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8419831f-86d7-4757-9a79-da85b21df41f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy majdnem minden századik ember fertőzött, de a déli régiókban kisebb az arányuk. Jövő héten jöhet a második forduló.","shortLead":"Kiderült, hogy majdnem minden századik ember fertőzött, de a déli régiókban kisebb az arányuk. Jövő héten jöhet...","id":"20201101_orszagos_koronavirusteszt_szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8419831f-86d7-4757-9a79-da85b21df41f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d8bdf2-9413-4bc1-9c72-80406e0b282e","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_orszagos_koronavirusteszt_szlovakia","timestamp":"2020. november. 01. 15:56","title":"Szlovákiában egy nap alatt letesztelték koronavírusra a lakosság felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandcontent","description":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban rendszerint már csak ennyi természetes tartalékunk marad, hogy megőrizzük immunrendszerünk stabilitását. Van azonban másik opció is: mehetünk a napsugarak után a csodás Karintiába, ahol a hegycsúcsok tövében, a lábunkon sícipővel vagy túrabakanccsal élvezhetjük a meleget. Feltöltődés az egész családnak: az ausztriai Alpok után a téli szürkeség fogalmát el is felejthetjük, új értelmet nyer a telelés. ","shortLead":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban...","id":"feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67162606-3c4b-4bb6-a2fe-ecb5c58c598f","keywords":null,"link":"/brandcontent/feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","timestamp":"2020. november. 02. 07:30","title":"Lenyűgöző Karintia: attól még, hogy nyakunkon a tél, nem kell nélkülöznünk a napfényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efacc367-312f-48cf-81c5-6d64b0f2cddd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pénteki földrengés áldozatainak száma hétfőre már a 81-et is elérte.","shortLead":"A pénteki földrengés áldozatainak száma hétfőre már a 81-et is elérte.","id":"20201102_foldrenges_izmir_elve_talaltak_ra_egy_kislanyra_a_romok_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efacc367-312f-48cf-81c5-6d64b0f2cddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49663d62-26d7-4a42-9ffb-d21029900885","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_foldrenges_izmir_elve_talaltak_ra_egy_kislanyra_a_romok_kozott","timestamp":"2020. november. 02. 09:43","title":"Élve mentettek ki a romok alól egy hároméves kislányt, 65 órával a törökországi földrengés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201101_lelegeztetogep_mi_tortenik_koronavirus_legszennyezettseg_csernobil_robot_nasa_hold_viz_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966b9f48-e853-45b4-8757-2bc6ad5be554","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_lelegeztetogep_mi_tortenik_koronavirus_legszennyezettseg_csernobil_robot_nasa_hold_viz_facebook","timestamp":"2020. november. 01. 12:03","title":"Ez történt: Egy orvos bemutatta, milyen fájdalmas lélegeztetőgépre kötni a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színészlegenda demenciában szenvedett.","shortLead":"A színészlegenda demenciában szenvedett.","id":"20201101_Ez_mar_nem_volt_elet_szamara__felesege_vallomasa_Sean_Connery_utolso_eveirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233d3260-26a4-4f44-8d04-1d23b282c72f","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_Ez_mar_nem_volt_elet_szamara__felesege_vallomasa_Sean_Connery_utolso_eveirol","timestamp":"2020. november. 01. 14:24","title":"\"Ez már nem volt élet számára” - felesége vallomása Sean Connery utolsó éveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae476c9d-9acb-424f-aeb7-e4299aee7345","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tűzoltók hat vízsugárral szálltak szembe a lángokkal a XVI. kerületben. Az üzem kiégett, de a lángok továbbterjedését megakadályozták.","shortLead":"A tűzoltók hat vízsugárral szálltak szembe a lángokkal a XVI. kerületben. Az üzem kiégett, de a lángok továbbterjedését...","id":"20201101_tuzeset_kiegett_egy_lapszabaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae476c9d-9acb-424f-aeb7-e4299aee7345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6390fd-98f6-4c7a-bc2c-1152ed823606","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_tuzeset_kiegett_egy_lapszabaszat","timestamp":"2020. november. 01. 12:00","title":"Leégett egy ezer négyzetméteres üzem Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff19f822-9b51-4642-aed2-dc5b9d9af42d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Izland elleni sorsdöntő Európa-bajnoki pótselejtező döntőjére és a két Nemzetek Ligája meccsre a szövetségi kapitány 27 játékossal készül.","shortLead":"Az Izland elleni sorsdöntő Európa-bajnoki pótselejtező döntőjére és a két Nemzetek Ligája meccsre a szövetségi kapitány...","id":"20201102_izland_eurpa_bajnoksag_potselejtezo_rossi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff19f822-9b51-4642-aed2-dc5b9d9af42d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeadf1b9-d109-4748-b605-0af509c4ae0e","keywords":null,"link":"/sport/20201102_izland_eurpa_bajnoksag_potselejtezo_rossi","timestamp":"2020. november. 02. 16:45","title":"Rossi: Kleinheisler visszakerült a keretbe, Szoboszlai gyalog is hazajönne játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]