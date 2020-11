Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók világossá tették, hogy nem hagyják ott az SZFE épületeit. Ha bármelyik is kiürülne, az üzemeltetés munkatársai szerintük azonnal bezáratnák azokat. ","shortLead":"A hallgatók világossá tették, hogy nem hagyják ott az SZFE épületeit. Ha bármelyik is kiürülne, az üzemeltetés...","id":"20201104_szfe_egyetemfoglalas_blokad_kormanyrendelet_veszelyhelyzet_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1891a5dd-4637-45e3-9cec-eda2a1d6d554","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_szfe_egyetemfoglalas_blokad_kormanyrendelet_veszelyhelyzet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 04. 15:28","title":"A kijárási korlátozás miatt sem áll le a színművészetisek egyetemfoglalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bár az olasz csapatnak idén nagyon jól indult a szezon, a középpályára elkelne egy technikás játékos. Az olasz sportújságírók szerint Szoboszlai lehet a megoldás.","shortLead":"Bár az olasz csapatnak idén nagyon jól indult a szezon, a középpályára elkelne egy technikás játékos. Az olasz...","id":"20201103_szoboszlai_dominik_leigazolas_milan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4219aa58-9945-4e37-9e71-28324f0800ae","keywords":null,"link":"/sport/20201103_szoboszlai_dominik_leigazolas_milan","timestamp":"2020. november. 03. 13:14","title":"Szoboszlai leigazolásának harmadszor is nekiugorhat a Milan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6541747-1052-49ac-b958-f066aec8605e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ki nem szállhatnak, de az állampolgári jogukkal élhetnek. ","shortLead":"Ki nem szállhatnak, de az állampolgári jogukkal élhetnek. ","id":"20201103_Autoba_egyesult_allamok_szavazat_koronavirusfertozott_Missouri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6541747-1052-49ac-b958-f066aec8605e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56ffcbd-bcd8-42dd-8a53-25bf27fa2ef4","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Autoba_egyesult_allamok_szavazat_koronavirusfertozott_Missouri","timestamp":"2020. november. 03. 21:03","title":"Autóban adhatják le a szavazatukat a koronavírus-fertőzöttek Missouriban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja derült ki, hogy az Apple jelenleg is a világ legértékesebb márkája. Ez hosszú évek óta így van, az azonban újdonság, hogy még idén elérheti az egymilliárdot az aktív iPhone-ok száma.","shortLead":"Néhány napja derült ki, hogy az Apple jelenleg is a világ legértékesebb márkája. Ez hosszú évek óta így van, az azonban...","id":"20201030_aboe_avalon_felmeres_egymilliard_aktiv_iphone_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842363f8-cdae-4fc0-9949-2c6ba5be9e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_aboe_avalon_felmeres_egymilliard_aktiv_iphone_2020","timestamp":"2020. november. 03. 10:33","title":"Egymilliárd iPhone – óriási mérföldkőhöz ér az Apple még ebben az évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d06d75-ab6f-4c5c-a6d3-17a6fab60e16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ferihegyi repteret üzemeltető cég hvg.hu-nak adott tájékoztatása szerint remélik, sikerül meggyőzni arról a kormányt, hogy a magyar gazdaságot segítené az ő megmenekülésük.","shortLead":"A ferihegyi repteret üzemeltető cég hvg.hu-nak adott tájékoztatása szerint remélik, sikerül meggyőzni arról a kormányt...","id":"20201103_Tenyleg_a_kormany_vetozta_meg_a_Budapest_Airport_Zrt_eletmento_hitelkerelmet_de_a_ceg_meg_bizik_a_megegyezesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27d06d75-ab6f-4c5c-a6d3-17a6fab60e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4235c412-44e9-4798-97b3-8c4d34d8d3f5","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_Tenyleg_a_kormany_vetozta_meg_a_Budapest_Airport_Zrt_eletmento_hitelkerelmet_de_a_ceg_meg_bizik_a_megegyezesben","timestamp":"2020. november. 03. 17:57","title":"A Budapest Airport megerősítette, hogy a kormány miatt nem kapnak hitelt, de még bíznak a megegyezésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2392161-a825-47c8-94b9-419ffc92738a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint néhány héten belül mutathatja be a Nokia a 6300 újragondolt változatát, és jöhet egy olyan mobil is, amit a 8000-es széria ihletett meg.","shortLead":"A tervek szerint néhány héten belül mutathatja be a Nokia a 6300 újragondolt változatát, és jöhet egy olyan mobil is...","id":"20201104_nokia_6300_hmd_global_mobil_retro_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2392161-a825-47c8-94b9-419ffc92738a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136a708-c533-4f65-83a5-737c47b66b41","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_nokia_6300_hmd_global_mobil_retro_mobil","timestamp":"2020. november. 04. 14:03","title":"Újabb telefont támaszthat fel a Nokia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Önálló kategóriaként kezelve a koronavírus az egyik vezető halálokká vált itthon. ","shortLead":"Önálló kategóriaként kezelve a koronavírus az egyik vezető halálokká vált itthon. ","id":"20201103_koronavirus_statisztikak_halalokok_halalozasi_arany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef027c75-52b0-481c-9542-e263f59af296","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_statisztikak_halalokok_halalozasi_arany","timestamp":"2020. november. 03. 11:50","title":"Október legelején már minden 30. elhunyt koronavírusos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df283d0-e023-44d0-b510-c3e66de6502c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fejlesztéssel állt elő a Raspberry Pi Foundation. Ezúttal egy olyan számítógépet terveztek, amihez már csak egy monitorra és egy egérre lesz szükség.","shortLead":"Újabb fejlesztéssel állt elő a Raspberry Pi Foundation. Ezúttal egy olyan számítógépet terveztek, amihez már csak...","id":"20201102_raspberry_pi_400_miniatur_szamitogep_billentyuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df283d0-e023-44d0-b510-c3e66de6502c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e92b1b-d5f0-4d22-86f1-bac4050ad53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_raspberry_pi_400_miniatur_szamitogep_billentyuzet","timestamp":"2020. november. 02. 20:03","title":"42 ezer forint a Raspberry új, billentyűzetbe épített számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]