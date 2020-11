Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt félő, hogy a konkurencia dolgozói is utcára kerülnek, a Burger King ezért arra kéri a vásárlókat, hogy rendeljenek mástól is.","shortLead":"A járvány miatt félő, hogy a konkurencia dolgozói is utcára kerülnek, a Burger King ezért arra kéri a vásárlókat...","id":"20201103_burger_king_mcdonalds_koronavirus_jarvany_elbocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ca9b01-8a9d-4966-afbd-0d006fc1bbec","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_burger_king_mcdonalds_koronavirus_jarvany_elbocsatas","timestamp":"2020. november. 03. 09:58","title":"A Burger King arra kéri az embereket, hogy rendeljenek a Mekitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0ac9c7-80e1-4e41-8b85-5c832201ce80","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"„Igaz, hogy valamivel drágább az állatbarát termelésből származó tojás, de a tudatos fogyasztók számára értékesebb is” – mondja Dr. Kertész Tamás, a Farm Tojás Kft. ügyvezetője. A szakember szerint a társadalmi szemléletváltozás a keresleti oldalon is megjelenik, erre pedig jól reagálnak a környezettudatos beruházásokat támogató finanszírozópartnerek is.","shortLead":"„Igaz, hogy valamivel drágább az állatbarát termelésből származó tojás, de a tudatos fogyasztók számára értékesebb is”...","id":"20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f0ac9c7-80e1-4e41-8b85-5c832201ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c087bfe9-0ace-442c-913a-1cf27540c3cb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","timestamp":"2020. november. 03. 11:30","title":"A tyúkok kímélése megtérülő befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja derült ki, hogy az Apple jelenleg is a világ legértékesebb márkája. Ez hosszú évek óta így van, az azonban újdonság, hogy még idén elérheti az egymilliárdot az aktív iPhone-ok száma.","shortLead":"Néhány napja derült ki, hogy az Apple jelenleg is a világ legértékesebb márkája. Ez hosszú évek óta így van, az azonban...","id":"20201030_aboe_avalon_felmeres_egymilliard_aktiv_iphone_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842363f8-cdae-4fc0-9949-2c6ba5be9e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_aboe_avalon_felmeres_egymilliard_aktiv_iphone_2020","timestamp":"2020. november. 03. 10:33","title":"Egymilliárd iPhone – óriási mérföldkőhöz ér az Apple még ebben az évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egész Egyesült Királyságban itt a legrosszabb a vírushelyzet.","shortLead":"Az egész Egyesült Királyságban itt a legrosszabb a vírushelyzet.","id":"20201103_liverpool_koronavirus_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aba1f88-ce06-4747-97b1-cd62f61417b5","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_liverpool_koronavirus_teszteles","timestamp":"2020. november. 03. 17:19","title":"Liverpool összes lakóját le akarják tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősödéssel nyitották a napot a régiós devizák.","shortLead":"Erősödéssel nyitották a napot a régiós devizák.","id":"20201103_Szokatlanul_jo_napja_van_a_forintnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13224d11-5d13-4751-ab8e-ea9696109b4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Szokatlanul_jo_napja_van_a_forintnak","timestamp":"2020. november. 03. 12:04","title":"Szokatlanul jó napja van a forintnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony nem győzi hangsúlyozni, mennyivel gyorsabb az új generációnak kitalált PlayStation 5. Ezt szemlélteti most egy kiszivárgott videó.","shortLead":"A Sony nem győzi hangsúlyozni, mennyivel gyorsabb az új generációnak kitalált PlayStation 5. Ezt szemlélteti most...","id":"20201103_playstation_5_ps5_spider_man_miles_morales_betoltes_ssd_konzol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ae847b-e6cb-44c5-8ba3-9a0b952a6f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_playstation_5_ps5_spider_man_miles_morales_betoltes_ssd_konzol","timestamp":"2020. november. 03. 13:03","title":"7 másodperc alatt tölt be az új Pókember-játék a PlayStation 5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f84885d-7fc9-4f7f-8cfc-685af9d2c0b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20201104_Itt_az_elso_kor_Indiana_es_Kentucky_Trumpe_Vermont_es_Virginia_Bidene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f84885d-7fc9-4f7f-8cfc-685af9d2c0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f4c3cd-4a65-45b0-84e5-d72bcac66f45","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Itt_az_elso_kor_Indiana_es_Kentucky_Trumpe_Vermont_es_Virginia_Bidene","timestamp":"2020. november. 04. 01:14","title":"Itt az első kör: Indiana és Kentucky Trumpé, Vermont és Virginia Bidené lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748f947-b69b-4ddc-be96-06572685f47c","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Isten ott van mindig, bárhogyan is döntünk, idéz szerzőnk egy lelkész jegyzetéből és hozzáteszi: jó lenne, ha a születéseknek nem a dekrétumok miatt kellene örülnünk.","shortLead":"Isten ott van mindig, bárhogyan is döntünk, idéz szerzőnk egy lelkész jegyzetéből és hozzáteszi: jó lenne, ha...","id":"20201103_Szeretettel_Erdelybol_Milyen_Istenrol_beszelunk_amikor_az_abortuszrol_beszelunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5748f947-b69b-4ddc-be96-06572685f47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05dc5c7-095d-48d3-af70-0e2e3976bb8b","keywords":null,"link":"/360/20201103_Szeretettel_Erdelybol_Milyen_Istenrol_beszelunk_amikor_az_abortuszrol_beszelunk","timestamp":"2020. november. 03. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Milyen Istenről beszélünk, amikor az abortuszról beszélünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]