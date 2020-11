Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt megtriplázódtak a mobiltárcás tranzakciók.","shortLead":"Egy év alatt megtriplázódtak a mobiltárcás tranzakciók.","id":"20201103_Mar_felmillio_magyar_bankkartya_koltozott_mobiltelefonba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59bc2e4-ec8d-4a3a-a1e9-e80178b7b51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Mar_felmillio_magyar_bankkartya_koltozott_mobiltelefonba","timestamp":"2020. november. 03. 17:25","title":"Már félmillió magyar bankkártya költözött mobiltelefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3a5172-4c7a-4a5d-9514-af1d1f5c3858","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár Klaus Johannis államfő küzdött ellene, a parlament változtatás nélkül szavazta meg másodszorra is a Trianon-törvényt.","shortLead":"Bár Klaus Johannis államfő küzdött ellene, a parlament változtatás nélkül szavazta meg másodszorra is...","id":"20201103_romania_trianon_unnep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3a5172-4c7a-4a5d-9514-af1d1f5c3858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175ab410-1e8e-4404-9f12-201fea0e68fe","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_romania_trianon_unnep","timestamp":"2020. november. 03. 16:25","title":"Mégis ünnepnappá nyilvánítja Trianont Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c87dad8-bdce-4e25-9c45-dad34bd183a1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezzel pedig megmentette az életét. ","shortLead":"Ezzel pedig megmentette az életét. ","id":"20201104_Lakastuz_papagaj_langok_fust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c87dad8-bdce-4e25-9c45-dad34bd183a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f82e8a5-65e5-4ad5-97a8-f9626a63b149","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Lakastuz_papagaj_langok_fust","timestamp":"2020. november. 04. 10:01","title":"Kigyulladt egy ausztrál férfi lakása, a papagája addig kiabálta a nevét, amíg felébredt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 3928-cal nőtt 24 óra alatt. Kórházban 5183 koronavírusos beteget ápolnak, 312-vel többet, mint egy nappal korábban. ","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 3928-cal nőtt 24 óra alatt. Kórházban 5183 koronavírusos beteget ápolnak, 312-vel többet...","id":"20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4611896d-83ee-44ba-a360-ff1ed2a9f129","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 05. 09:13","title":"Újabb 84 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3af2a3-1037-46b7-b0a5-4672202d5948","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem az elakadásjelzőről van szó, hanem a sárga fényű villogóval parkoló autósokról. ","shortLead":"Nem az elakadásjelzőről van szó, hanem a sárga fényű villogóval parkoló autósokról. ","id":"20201103_Sarga_villogoval_barhol_lehet_parkolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb3af2a3-1037-46b7-b0a5-4672202d5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ad630-882f-4919-8126-e615a16ff31f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_Sarga_villogoval_barhol_lehet_parkolni","timestamp":"2020. november. 03. 14:25","title":"Sárga villogóval bárhol lehet parkolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csak nálunk, Hollandiában is szigorításokat jelentettek be kedd este. Rotterdamban teljes lezárás jöhet.\r

\r

","shortLead":"Nem csak nálunk, Hollandiában is szigorításokat jelentettek be kedd este. Rotterdamban teljes lezárás jöhet.\r

\r

","id":"20201104_hollandia_koronavirus_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae9e048-eb76-41f7-9a50-1162055cab77","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_hollandia_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. november. 04. 06:11","title":"Hollandia is szigorított, bezárnak a mozik és a színházak két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de128d9-feae-46be-9a7d-b45824514e0d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elnökválasztást tartanak kedden az Egyesült Államokban, a voksoláson a hivatalban lévő republikánus elnök, a 74 éves Donald Trump és demokrata párti kihívója, a 77 éves Joe Biden között döntenek a választók. Ön szerint ki lesz a befutó? Szavazzon!","shortLead":"Elnökválasztást tartanak kedden az Egyesült Államokban, a voksoláson a hivatalban lévő republikánus elnök, a 74 éves...","id":"20201103_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_2020_november_3_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2de128d9-feae-46be-9a7d-b45824514e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed426f78-85bf-40b6-ba6c-e0ef1864fd2c","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_2020_november_3_szavazas","timestamp":"2020. november. 03. 11:47","title":"Biden vagy Trump? Szavazzon, ön szerint ki nyeri az elnökválasztást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egy nap alatt elvégzett 30 ezer teszt negyede lett pozitív.","shortLead":"Az egy nap alatt elvégzett 30 ezer teszt negyede lett pozitív.","id":"20201103_romania_koronavirus_halalozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b270754a-f212-4036-9a80-6cfd50058e7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_romania_koronavirus_halalozas","timestamp":"2020. november. 03. 14:36","title":"Rekordszámú halálos áldozata van a koronavírusnak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]