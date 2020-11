Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze pár hónappal a Samsung Galaxy Z Flip 5G-s változatának bemutatása után megérkezhet az utód, a Galaxy Z Flip 2, jelentős frissítésekkel.","shortLead":"Mindössze pár hónappal a Samsung Galaxy Z Flip 5G-s változatának bemutatása után megérkezhet az utód, a Galaxy Z Flip...","id":"20201103_samsung_galaxy_z_flip_2_megjelenes_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8023f0e5-9d89-4e40-bcc9-e39d88b39f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_samsung_galaxy_z_flip_2_megjelenes_2021","timestamp":"2020. november. 03. 10:03","title":"Sok újdonsággal érkezhet a Samsung trükkös-tükrös új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlterheltségre panaszkodnak az orvosok és a mentősök is.","shortLead":"Túlterheltségre panaszkodnak az orvosok és a mentősök is.","id":"20201102_egeszsegugyi_dolgozok_rtl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffac41d1-db81-4ec2-a6e2-d637ed8b05c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_egeszsegugyi_dolgozok_rtl","timestamp":"2020. november. 02. 20:58","title":"A tartalékaik végére értek az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","shortLead":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","id":"20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f18e01-6c5e-418f-b5af-621112214977","keywords":null,"link":"/elet/20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 02. 05:18","title":"Vilmos herceg is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos a közmédiának nyilatkozott. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos a közmédiának nyilatkozott. ","id":"20201101_Muller_Cecilia_szigoritunk_mert_szigoritani_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce2d783-ef2f-4cda-947e-91595456b900","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Muller_Cecilia_szigoritunk_mert_szigoritani_kell","timestamp":"2020. november. 01. 17:42","title":"Müller Cecília: Szigorítunk, mert szigorítani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e0dbd0-e2e9-4ace-8b0a-522ac1bd0ab4","c_author":"SEAT","category":"brandcontent","description":"Habár manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a különböző, hybrid hajtású autók, mégis rengeteg, általános érvényűnek vett tévedés van a fejekben a modellekkel kapcsolatban a tölthetőség kérdésétől a hatótávon át a szervizelésig. Papp Zoltán, a SEAT márkát importáló Porsche Hungaria Kft. márkaigazgatóját kérdeztük.","shortLead":"Habár manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a különböző, hybrid hajtású autók, mégis rengeteg, általános...","id":"202011203_Plug_in_hybrid_flotta_seat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7e0dbd0-e2e9-4ace-8b0a-522ac1bd0ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9479e4d-78bd-4738-ab33-4b8c219a0648","keywords":null,"link":"/brandcontent/202011203_Plug_in_hybrid_flotta_seat","timestamp":"2020. november. 03. 10:30","title":"Kedvezőbb a fenntartása, zöldebb és könnyen kezelhető: ezért válasszon hybrid autót!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ba5ef1-9181-4c2e-b42f-518d4ae895e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezen a hétvégén nehéz megkerülni, hogy a halállal foglalkozzunk, de az élet mellett a filmek is megtanítottak arra, hogy van, amit nem lehet megúszni. A filmtörténet legmeghatározóbb alkotásai forognak a halál körül, ami érthető is, végső soron drámai eszközként is elég erős az elmúlás. Szubjektív merítésünk a filmes gyászból.","shortLead":"Ezen a hétvégén nehéz megkerülni, hogy a halállal foglalkozzunk, de az élet mellett a filmek is megtanítottak arra...","id":"20201101_Ilyen_a_halal_szinesben_szelesvasznon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72ba5ef1-9181-4c2e-b42f-518d4ae895e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a781dd75-96a1-4142-a143-6ebdb31ae366","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_Ilyen_a_halal_szinesben_szelesvasznon","timestamp":"2020. november. 01. 20:00","title":"Ilyen a halál színesben, szélesvásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a29fa4-0f7b-4a12-a5ef-5b353c9de0cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszbarát elnök és az Európa-barát elnökjelölt jutott a második fordulóba.","shortLead":"Az oroszbarát elnök és az Európa-barát elnökjelölt jutott a második fordulóba.","id":"20201101_Oroszorszag_vagy_Europa_Ez_a_kerdes_a_moldovai_elnokvalasztason_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65a29fa4-0f7b-4a12-a5ef-5b353c9de0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7779be-5aad-436f-9bae-41983dd41e6b","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Oroszorszag_vagy_Europa_Ez_a_kerdes_a_moldovai_elnokvalasztason_is","timestamp":"2020. november. 01. 21:55","title":"Oroszország vagy Európa? Ez a kérdés a moldovai elnökválasztáson is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2983583b-f9a4-47af-8e81-60248d2fb53b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák belügyminiszter szerint a támadók egyike, akit a hatóságok lelőttek, az Iszlám Állam szimpatizánsa volt. A terrortámadásnak már négy civil áldozata van a kedd reggeli hírek szerint.","shortLead":"Az osztrák belügyminiszter szerint a támadók egyike, akit a hatóságok lelőttek, az Iszlám Állam szimpatizánsa volt...","id":"20201103_becs_terror_merenylet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2983583b-f9a4-47af-8e81-60248d2fb53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee87b634-ee2f-4148-beaf-e4c4c1497526","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becs_terror_merenylet","timestamp":"2020. november. 03. 07:10","title":"Ezt tudni eddig a bécsi terrortámadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]