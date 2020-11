Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d656adb-eda3-4f25-ace9-ffe34710554b","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány második hulláma felülírta a kormányoknak azon törekvését, hogy megpróbálják elkerülni a gazdaságot bénító korlátozásokat. A kérdés az, ez hogyan befolyásolhatja a második negyedévi durva zuhanás utáni helyreállást.","shortLead":"A koronavírus-járvány második hulláma felülírta a kormányoknak azon törekvését, hogy megpróbálják elkerülni...","id":"20201105_Egy_dolog_biztos_csak_a_gazdasagban_hogy_minden_bizonytalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d656adb-eda3-4f25-ace9-ffe34710554b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05972c40-756c-407b-84a4-2ab572821f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Egy_dolog_biztos_csak_a_gazdasagban_hogy_minden_bizonytalan","timestamp":"2020. november. 05. 15:20","title":"Túl vagyunk a nehezén, vagy most jön az igazi válság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházakban folyó küzdelmeket egyszerre mutatná be a közvélemény és a döntéshozás számára a Magyar Orvosi Kamara a honlapján. ","shortLead":"A kórházakban folyó küzdelmeket egyszerre mutatná be a közvélemény és a döntéshozás számára a Magyar Orvosi Kamara...","id":"20201105_orvosi_kamara_realitas_projekt_anonim_beszamolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd5d165-a7ad-4016-866b-441f5eb394eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_orvosi_kamara_realitas_projekt_anonim_beszamolok","timestamp":"2020. november. 05. 10:02","title":"Orvosok beszámolóiból derülhet ki, milyen a valós helyzet a magyar kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70901e0b-23d1-41ae-9bb0-3256f26ac0ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu János szerint az osztrákok mintaszerűen jártak el a bécsi merénylet utáni órákban.","shortLead":"Hajdu János szerint az osztrákok mintaszerűen jártak el a bécsi merénylet utáni órákban.","id":"20201105_hajdu_janos_tek_becsi_merenylet_magyarorszag_nincs_veszelyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70901e0b-23d1-41ae-9bb0-3256f26ac0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f589951-98bf-4242-824e-b4233862ab36","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_hajdu_janos_tek_becsi_merenylet_magyarorszag_nincs_veszelyben","timestamp":"2020. november. 05. 07:46","title":"A bécsi merénylet után sem félti Magyarországot a TEK főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06c45c5-8554-42bc-b491-b27b0fb7f28c","c_author":"","category":"sport","description":"Az Arsenal és a Villarreal nyerni tudott a sorozatban.","shortLead":"Az Arsenal és a Villarreal nyerni tudott a sorozatban.","id":"20201106_Europaliga_Milan_Arsenal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d06c45c5-8554-42bc-b491-b27b0fb7f28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bb8177-1184-46b0-915d-e8fb54e8de49","keywords":null,"link":"/sport/20201106_Europaliga_Milan_Arsenal","timestamp":"2020. november. 06. 05:51","title":"Európa-liga: Otthon kapott nagy verést a Milan ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korlátozások sokban hasonlítanak a márciusban elrendeltekre, ugyanakkor most például van végdátuma az intézkedésnek.","shortLead":"A korlátozások sokban hasonlítanak a márciusban elrendeltekre, ugyanakkor most például van végdátuma az intézkedésnek.","id":"20201105_anglia_koronavirus_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6004135-e987-44e1-8efc-e23dc72af6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae926ba-a3c0-4f5b-8969-b737dd3b954a","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_anglia_koronavirus_lezaras","timestamp":"2020. november. 05. 06:06","title":"Négy hétre bezár Anglia a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók világossá tették, hogy nem hagyják ott az SZFE épületeit. Ha bármelyik is kiürülne, az üzemeltetés munkatársai szerintük azonnal bezáratnák azokat. ","shortLead":"A hallgatók világossá tették, hogy nem hagyják ott az SZFE épületeit. Ha bármelyik is kiürülne, az üzemeltetés...","id":"20201104_szfe_egyetemfoglalas_blokad_kormanyrendelet_veszelyhelyzet_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1891a5dd-4637-45e3-9cec-eda2a1d6d554","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_szfe_egyetemfoglalas_blokad_kormanyrendelet_veszelyhelyzet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 04. 15:28","title":"A kijárási korlátozás miatt sem áll le a színművészetisek egyetemfoglalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09a866-b146-4c68-980d-f8b093db7c2a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz bajnok ellen teljesen elfogyott az FTC, Dibusz Dénes két hatalmas kapushibát is elkövetett a harmadik és a negyedik gól előtt, Boli a végén hozott össze egy sebtapaszt.","shortLead":"Az olasz bajnok ellen teljesen elfogyott az FTC, Dibusz Dénes két hatalmas kapushibát is elkövetett a harmadik és...","id":"20201104_FerencvarosJuventus_ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de09a866-b146-4c68-980d-f8b093db7c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb4656a-829b-46ac-91a4-2959da29bee8","keywords":null,"link":"/sport/20201104_FerencvarosJuventus_ELO","timestamp":"2020. november. 04. 20:44","title":"A Juventus megállt volna két gólnál, de a Fradi ajándékozott nekik még kettőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal azután, hogy Donald Trump győztesnek kiáltotta ki magát, a Facebook és az Instagram is arra figyelmezteti a felhasználóit: még bőven számolják a szavazatokat.","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy Donald Trump győztesnek kiáltotta ki magát, a Facebook és az Instagram is arra figyelmezteti...","id":"20201104_amerikai_elnokvalasztas_2020_gyoztese_facebook_instagram_ertesites_donald_trump_joe_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da786080-5cd0-411e-bd09-75244dc0fadd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_amerikai_elnokvalasztas_2020_gyoztese_facebook_instagram_ertesites_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. november. 04. 17:35","title":"Sorra villantja fel a Facebook a figyelmeztetést az amerikaiaknak: még nem dőlt el az elnökválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]