Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07b4db4e-d261-42f4-9cf3-b64029b81c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyik vezető virológusa szerint hamarosan Magyarországra is eljuthat a koronavírus-vakcina, de óva inti az emberiséget attól, hogy megoldott kérdésként tekintsen a világjárványokra. Jakab Ferenc a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadást.","shortLead":"Az ország egyik vezető virológusa szerint hamarosan Magyarországra is eljuthat a koronavírus-vakcina, de óva inti...","id":"20201105_Jakab_Ferenc_koronavirus_MTA_eloadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07b4db4e-d261-42f4-9cf3-b64029b81c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd73085-1116-4e09-8988-a6f93816ecf2","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Jakab_Ferenc_koronavirus_MTA_eloadas","timestamp":"2020. november. 05. 18:48","title":"Jakab Ferenc: „A kész vakcinától nem kell félni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51c9874-1d0b-4fda-a514-6bd2f38758ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa újabb sebességteszttel jelentkezett, hogy kiderüljön, az egyik legerősebb androidos mobil, a Samsung Galaxy Note20 Ultra, vagy az Apple új készüléke dolgozik gyorsabban. Az eredmény magáért beszél.","shortLead":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa újabb sebességteszttel jelentkezett, hogy kiderüljön, az egyik legerősebb...","id":"20201104_samsung_galaxy_note20_ultra_apple_iphone_12_pro_sebessegteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a51c9874-1d0b-4fda-a514-6bd2f38758ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ad291a-bb44-4431-b2f6-d0acb6c3c216","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_samsung_galaxy_note20_ultra_apple_iphone_12_pro_sebessegteszt","timestamp":"2020. november. 04. 20:13","title":"Videó: Összemérték az iPhone 12 Pro sebességét a Samsung Galaxy Note20 Ultráéval, a különbség látványos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi korábbi minisztere Dunamelléki Református Egyházkerületben látja el a tisztséget hat évig.","shortLead":"Az Emmi korábbi minisztere Dunamelléki Református Egyházkerületben látja el a tisztséget hat évig.","id":"20201105_Balog_Zoltant_puspokke_valasztottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df115b06-05f5-43b3-b32d-6fc59d04f07d","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Balog_Zoltant_puspokke_valasztottak","timestamp":"2020. november. 05. 18:40","title":"Balog Zoltánt püspökké választották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567643a0-9405-4ea9-a7b9-56096ee01c4e","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Csalódottan fogadták a kormány kedden bejelentett járványügyi intézkedéseit a hvg.hu-nak nyilatkozó kormánypárti képviselők. Többen már az előző hetekben is keményebb fellépést sürgettek, és nem értik, hogy a tragikusan romló fertőzési és halálozási mutatók ellenére miért maradt még mindig el a szigorítás, és miért nem tekintjük már laboratóriumnak Ausztriát. Sokan azt is egyre nehezebben emésztik meg, hogy miért kivételeznek a futballal. ","shortLead":"Csalódottan fogadták a kormány kedden bejelentett járványügyi intézkedéseit a hvg.hu-nak nyilatkozó kormánypárti...","id":"20201105_a_fideszesek_is_kemenyebb_jarvanyugyi_intezkedeseket_vartak_Orbantol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=567643a0-9405-4ea9-a7b9-56096ee01c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82472e85-a7e0-4eed-b896-aa0a74547411","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_a_fideszesek_is_kemenyebb_jarvanyugyi_intezkedeseket_vartak_Orbantol","timestamp":"2020. november. 05. 11:15","title":"\"Nem akartam elhinni, hogy ennyi\" – még a fideszesek is keményebb intézkedéseket vártak Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907535e2-dd06-4777-80f3-84b44e6d7dc8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy fél ország találgatja, hogy pontosan mit is korlátoznak a szerdától érvényben lévő járványügyi intézkedések, és mi az, amit ezután is zavartalanul megtehetünk. Kisokosunkban megpróbálunk minden fontos kérdést tisztázni.","shortLead":"Egy fél ország találgatja, hogy pontosan mit is korlátoznak a szerdától érvényben lévő járványügyi intézkedések, és mi...","id":"20201105_kijarasi_korlatozas_kerdesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907535e2-dd06-4777-80f3-84b44e6d7dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336fc58a-7af9-44f1-ab42-2bc6c81d66c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_kijarasi_korlatozas_kerdesek","timestamp":"2020. november. 05. 06:30","title":"Mi az, amiért még kimehetünk éjjel az utcára, és mi az, amiért tilos? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szó lesz a kormányzati személyügyi döntéstámogató rendszerről, de területfejlesztési és közbeszerzési módosításokról is.","shortLead":"Szó lesz a kormányzati személyügyi döntéstámogató rendszerről, de területfejlesztési és közbeszerzési módosításokról is.","id":"20201105_otthonteremtesi_akcioterv_torvenymodositas_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea9f922-cf48-4bf7-a1bf-adcdf53a830d","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_otthonteremtesi_akcioterv_torvenymodositas_parlament","timestamp":"2020. november. 05. 05:46","title":"Az ígért otthonteremtési akcióterv tárgyalásával kezdi a napot a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d656adb-eda3-4f25-ace9-ffe34710554b","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány második hulláma felülírta a kormányoknak azon törekvését, hogy megpróbálják elkerülni a gazdaságot bénító korlátozásokat. A kérdés az, ez hogyan befolyásolhatja a második negyedévi durva zuhanás utáni helyreállást.","shortLead":"A koronavírus-járvány második hulláma felülírta a kormányoknak azon törekvését, hogy megpróbálják elkerülni...","id":"20201105_Egy_dolog_biztos_csak_a_gazdasagban_hogy_minden_bizonytalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d656adb-eda3-4f25-ace9-ffe34710554b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05972c40-756c-407b-84a4-2ab572821f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Egy_dolog_biztos_csak_a_gazdasagban_hogy_minden_bizonytalan","timestamp":"2020. november. 05. 15:20","title":"Túl vagyunk a nehezén, vagy most jön az igazi válság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16508fe-ca56-4ca8-8aee-e9feabcc5962","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201105_Marabu_Feknyuz_Rendkivuli_jogrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c16508fe-ca56-4ca8-8aee-e9feabcc5962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350c9b7b-a808-479d-8c3c-a7c97ea5ddd8","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Marabu_Feknyuz_Rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. november. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Rendkívüli jogrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]