[{"available":true,"c_guid":"0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár hivatalos végeredmény még nincs, a Sportsbets kifizeti azokat, akik a demokrata jelölt győzelmére fogadtak. Egyszer már pórul jártak egy hasonló döntéssel.","shortLead":"Bár hivatalos végeredmény még nincs, a Sportsbets kifizeti azokat, akik a demokrata jelölt győzelmére fogadtak. Egyszer...","id":"20201105_Egy_fogadoiroda_mar_fizet_Biden_gyozelmere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261dc689-5bd9-4295-a520-6df2f6e7c616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Egy_fogadoiroda_mar_fizet_Biden_gyozelmere","timestamp":"2020. november. 05. 09:39","title":"Egy fogadóiroda már fizet Biden győzelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Brill Pálinkaház érlelt kadarka törkölypálinkája nyerte 2020-ban az Ország Legjobb pálinkája címet. Font Sándor fideszes képviselő pedig pálinka-életműdíjat kapott.



","shortLead":"A Brill Pálinkaház érlelt kadarka törkölypálinkája nyerte 2020-ban az Ország Legjobb pálinkája címet. Font Sándor...","id":"20201106_Megvan_Magyarorszag_legjobb_palinkaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365df2ad-2bdd-457e-aa07-dd0cf74cc250","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Megvan_Magyarorszag_legjobb_palinkaja","timestamp":"2020. november. 06. 09:17","title":"Megvan Magyarország legjobb pálinkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A lengyel katolikus egyház, amely nyíltan áll be a Kaczyns­ki-kormány mögé, maga alatt vágja a fát – miközben a pápa szélesre tárja az elfogadás kapuját. Látjuk: a vallásos normák kikényszerítése ma már nem járható út. Vélemény.","shortLead":"A lengyel katolikus egyház, amely nyíltan áll be a Kaczyns­ki-kormány mögé, maga alatt vágja a fát – miközben a pápa...","id":"20201105_Tota_W_Csoda_Varsoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594d572e-c55c-4c2e-a097-e40918fbc5f6","keywords":null,"link":"/360/20201105_Tota_W_Csoda_Varsoban","timestamp":"2020. november. 05. 15:30","title":"Tóta W.: Csoda Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második negyedéves bezuhanást korrigálhatja a gazdaság, egy hét múlva derül ki, milyen arányban.","shortLead":"A második negyedéves bezuhanást korrigálhatja a gazdaság, egy hét múlva derül ki, milyen arányban.","id":"20201106_Komoly_gazdasagi_novekedest_vetitenek_elore_a_KSH_penteken_kiadott_adatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd29c7d-899a-4080-a19b-74dc755f2d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_Komoly_gazdasagi_novekedest_vetitenek_elore_a_KSH_penteken_kiadott_adatai","timestamp":"2020. november. 06. 11:47","title":"Komoly gazdasági növekedést vetítenek előre a KSH pénteken kiadott adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce55d4c2-c46b-48f3-b462-9eee38d736fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyetlen példányban készült járgány motorja egyenesen a Ferrari 308 GTB-ből érkezett. ","shortLead":"Az egyetlen példányban készült járgány motorja egyenesen a Ferrari 308 GTB-ből érkezett. ","id":"20201107_unikum_elado_egy_ferrari_308_gtb_motoros_alig_hasznalt_40_eves_kisauto_sbarro_super_eight","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce55d4c2-c46b-48f3-b462-9eee38d736fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70610e0-f8b8-46ad-9bbe-f1f23b070442","keywords":null,"link":"/cegauto/20201107_unikum_elado_egy_ferrari_308_gtb_motoros_alig_hasznalt_40_eves_kisauto_sbarro_super_eight","timestamp":"2020. november. 07. 06:41","title":"Unikum: eladó egy Ferrari motoros alig használt 40 éves kisautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4119acd4-3c2b-420a-b55f-59a22555b96f","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201107_Orvos_szakszervezet_elnoke_Mar_most_bergamoi_helyzet_van_a_korhazakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4119acd4-3c2b-420a-b55f-59a22555b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b5526b-d66e-4df6-bd98-1105f6800684","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Orvos_szakszervezet_elnoke_Mar_most_bergamoi_helyzet_van_a_korhazakban","timestamp":"2020. november. 07. 08:12","title":"Orvos szakszervezet elnöke: Már most bergamói helyzet van a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272e2906-4b9d-4b5e-8e83-ece443c68dc4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A világ talán elkezdte komolyan venni a klímaváltozás elleni küzdelmet, és maradt még egy kis idő a katasztrófa elkerülésére. De fájdalmas következmények nélkül már így sem lehet megúszni.","shortLead":"A világ talán elkezdte komolyan venni a klímaváltozás elleni küzdelmet, és maradt még egy kis idő a katasztrófa...","id":"202044__klimaharc__ebredes__tartos_karok__az_utolso_oraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=272e2906-4b9d-4b5e-8e83-ece443c68dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a903c699-041d-4398-a7a4-b5f0f86f7675","keywords":null,"link":"/360/202044__klimaharc__ebredes__tartos_karok__az_utolso_oraban","timestamp":"2020. november. 05. 17:00","title":"A Trump és Biden közti választás a közelgő klímakatasztrófa miatt is kulcsfontosságú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Bannon egy podcastban beszélt arról, miként kellene Donald Trumpnak bánnia az FBI igazgatójával, Christopher Wray-jel, valamint járványügyi főtanácsadójával, Anthony Faucival.","shortLead":"Steve Bannon egy podcastban beszélt arról, miként kellene Donald Trumpnak bánnia az FBI igazgatójával, Christopher...","id":"20201106_twitter_steve_bannon_war_room_pandemic_lefejezes_eroszak_anthony_fauci_christopher_wray","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38c0c16-8532-4809-8692-41edff8c4288","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_twitter_steve_bannon_war_room_pandemic_lefejezes_eroszak_anthony_fauci_christopher_wray","timestamp":"2020. november. 06. 13:18","title":"Letiltotta a Twitter Trump volt kampánytanácsadójának egyik fiókját, mert lefejezésekről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]