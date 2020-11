Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kövér László szerint a jogállamiságra hivatkozva tapossák sárba az unió működési szabályait, ami az Európai Unió totális erkölcsi talajvesztését mutatja. Mindez nyílegyenesen vezet a szakadékba, az Európai Unió felbomlásához.","shortLead":"Kövér László szerint a jogállamiságra hivatkozva tapossák sárba az unió működési szabályait, ami az Európai Unió...","id":"20201108_Kover_szerint_az_EU_Magyarorszaggal_kiserletezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436263d3-f8c1-4025-bc86-33e5c5536723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Kover_szerint_az_EU_Magyarorszaggal_kiserletezik","timestamp":"2020. november. 08. 08:46","title":"Kövér goebbelsi propagandáról és az EU felbomlásához vezető útról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai korlátozások igen nehéz helyzetbe hozhatják, sőt akár tönkre is tehetik a Huawei vállalat okostelefonos üzletágát, azonban nemrégiben felcsillant a remény. A beszállítói sorra kérik és kapják a felmentést az embargó alól.","shortLead":"Az amerikai korlátozások igen nehéz helyzetbe hozhatják, sőt akár tönkre is tehetik a Huawei vállalat okostelefonos...","id":"20201108_huawei_embargo_feloldasa_qualcomm_chip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4e5e8d-bc68-4a04-9b25-cb8be64fc570","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_huawei_embargo_feloldasa_qualcomm_chip","timestamp":"2020. november. 08. 15:03","title":"Remény a Huawei számára: lehet, hogy kaphat chipeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9099121-e23f-4176-9960-72a7599903d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN szerint nem érvénytelen egy levélben leadott szavazat csak azért, mert a választás napján urnazárás után érkezett meg.","shortLead":"A CNN szerint nem érvénytelen egy levélben leadott szavazat csak azért, mert a választás napján urnazárás után érkezett...","id":"20201108_CNN_Ezert_nincs_igaza_Trumpnak_amikor_a_valasztasok_elcsalasarol_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9099121-e23f-4176-9960-72a7599903d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4855d9-60f7-4f35-afb6-25522975d71f","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_CNN_Ezert_nincs_igaza_Trumpnak_amikor_a_valasztasok_elcsalasarol_beszel","timestamp":"2020. november. 08. 11:58","title":"CNN: Ezért nincs igaza Trumpnak, amikor a választások elcsalásáról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják.","shortLead":"A szegedi férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják.","id":"20201107_Letartoztattak_a_ferfit_aki_a_terhes_feleseget_olte_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6fb2a9-ac18-49b4-b051-9e8d8fb78817","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Letartoztattak_a_ferfit_aki_a_terhes_feleseget_olte_meg","timestamp":"2020. november. 07. 15:46","title":"Letartóztatták a férfit, aki a terhes feleségét ölte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d13d927-3d61-4ba7-a1ae-3039fa7f6df7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdaságban 636 ezerrel nőtt azoknak a száma, akik októberben munkát kaptak. ","shortLead":"Az amerikai gazdaságban 636 ezerrel nőtt azoknak a száma, akik októberben munkát kaptak. ","id":"20201107_Lassan_ugyan_de_valamicsket_javult_a_helyzet_az_amerikai_munkaeropiacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d13d927-3d61-4ba7-a1ae-3039fa7f6df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1aa0b4-0d22-4cc7-9843-03331b946346","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Lassan_ugyan_de_valamicsket_javult_a_helyzet_az_amerikai_munkaeropiacon","timestamp":"2020. november. 07. 14:01","title":"Lassan ugyan, de javul a helyzet az amerikai munkaerőpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ad1383-61ef-490e-9fa8-42281eb8e1cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hat évvel a Szocsiban megrendezett téli olimpia után is folytatódik az érmekért vívott harc, és a jelek szerint a tárgyalóteremben a sportot politikai propagandaként is felhasználó Oroszország vesztésre áll. ","shortLead":"Hat évvel a Szocsiban megrendezett téli olimpia után is folytatódik az érmekért vívott harc, és a jelek szerint...","id":"202045__orosz_doppingugyek__atirt_mult__nem_csillog_szepen__igy_mulik_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83ad1383-61ef-490e-9fa8-42281eb8e1cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef13e038-27d0-4c46-8678-ff0747b880db","keywords":null,"link":"/360/202045__orosz_doppingugyek__atirt_mult__nem_csillog_szepen__igy_mulik_el","timestamp":"2020. november. 07. 16:00","title":"A doppingbotrány miatt újabb szegeket verhetnek az orosz élsport koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 5612 koronavírusos beteget ápolnak.\r

","shortLead":"Kórházban 5612 koronavírusos beteget ápolnak.\r

","id":"20201107_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dea649e-e496-4103-9ca5-fe33e9dfa882","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 07. 09:30","title":"107 újabb áldozata van a járványnak, több mint 5 ezer új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f656b-4c0b-468b-9d78-cf13eb464384","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Meadows kedden még Donald Trumppal utazott a republikánusok választási kampányának központjába.\r

","shortLead":"Mark Meadows kedden még Donald Trumppal utazott a republikánusok választási kampányának központjába.\r

","id":"20201107_koronavirus_jarvany_feher_haz_kabinetfonok_donald_trump_mark_meadows","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f656b-4c0b-468b-9d78-cf13eb464384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7bcb04-3a01-43fb-818d-ce01a7cef54b","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_koronavirus_jarvany_feher_haz_kabinetfonok_donald_trump_mark_meadows","timestamp":"2020. november. 07. 09:01","title":"Koronavírusos a Fehér Ház kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]