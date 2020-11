Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Let's Encrypt nevű szervezet 2021. szeptember 1-jétől visszavonja azt a tanúsítványát, ami garantálja, hogy egy weboldal biztonságosan látogatható meg.","shortLead":"A Let's Encrypt nevű szervezet 2021. szeptember 1-jétől visszavonja azt a tanúsítványát, ami garantálja...","id":"20201109_android_operacios_rendszer_nougat_7_1_1_bongeszes_biztonsagos_weboldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67228475-cf63-4ba2-bb5b-2204724965d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_android_operacios_rendszer_nougat_7_1_1_bongeszes_biztonsagos_weboldal","timestamp":"2020. november. 09. 09:03","title":"Régebbi androidos mobilja van? Sok weboldal válhat elérhetetlenné 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f260ac6-06f7-46c9-b2af-59abf63be043","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnökválasztás nem várt győztese a Four Seasons Total Landscaping.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás nem várt győztese a Four Seasons Total Landscaping.","id":"20201109_trump_sajtotajekoztato_kertepito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f260ac6-06f7-46c9-b2af-59abf63be043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5e9b4c-7b97-4c73-94db-a2e0099302f0","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_trump_sajtotajekoztato_kertepito","timestamp":"2020. november. 09. 06:10","title":"Megszólalt a kertépítő, amelynek a parkolójába Trumpék sajtótájékoztatót szerveztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f2f4d7-c431-4b21-9018-07faa48869a7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy szójáték és egy vicces kedvű vállalkozó összeadva komoly eredményre vezetett: tucatjával sikerült a rendőrségnek olyan embereket lekapcsolnia, akik nem viccből kerestek bérgyilkost.","shortLead":"Egy szójáték és egy vicces kedvű vállalkozó összeadva komoly eredményre vezetett: tucatjával sikerült a rendőrségnek...","id":"202045_vigyazat_csali_honlap_gyilkos_ironia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f2f4d7-c431-4b21-9018-07faa48869a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86defb3-7b4d-46c1-88bd-0d6c55218ac8","keywords":null,"link":"/360/202045_vigyazat_csali_honlap_gyilkos_ironia","timestamp":"2020. november. 10. 12:00","title":"Viccből csinált weboldalt, de sorra jelentkeztek olyanok, akik meggyilkoltatnának valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bizonyos tévéreklámok hirdetési idősávjának korlátozása hozzájárulhat a kalóriabevitel csökkentéséhez – erősítették meg brit kutatók. ","shortLead":"Bizonyos tévéreklámok hirdetési idősávjának korlátozása hozzájárulhat a kalóriabevitel csökkentéséhez – erősítették meg...","id":"202045_korlatozott_reklamido_egeszseges_vizvalaszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fec4fe-7dd8-4b13-b2d2-25421e832ab5","keywords":null,"link":"/360/202045_korlatozott_reklamido_egeszseges_vizvalaszto","timestamp":"2020. november. 09. 12:15","title":"Kevésbé híznának el a gyerekek, ha nem látnának reklámokat egészségtelen ételekről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint addig kell folytatni a hagyományos oktatást, amíg lehet.","shortLead":"Az államtitkár szerint addig kell folytatni a hagyományos oktatást, amíg lehet.","id":"20201109_Maruzsa_Zoltan_PDSZ_intezkedesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db69eb19-b2fd-41a3-925d-66b9dce1201c","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Maruzsa_Zoltan_PDSZ_intezkedesek","timestamp":"2020. november. 09. 14:12","title":"Maruzsa: A PDSZ célja a védelmi intézkedések ellehetetlenítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A CNN korábban azt írta, már ő is az elnököt győzködi, hogy ismerje el vereségét.","shortLead":"A CNN korábban azt írta, már ő is az elnököt győzködi, hogy ismerje el vereségét.","id":"20201108_Melania_Trump_is_megszoltalt_fair_valasztast_kovetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd9d994-b17e-4683-b039-84f6eeb758d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Melania_Trump_is_megszoltalt_fair_valasztast_kovetel","timestamp":"2020. november. 08. 22:14","title":"Melania Trump is megszólalt, fair választást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára szólal fel a mesterséges intelligencia miatt Ferenc pápa. A katolikus egyházfő szerint a fejlett robotok készítése nagy odafigyelést igényel, különben baj lesz.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára szólal fel a mesterséges intelligencia miatt Ferenc pápa. A katolikus egyházfő szerint...","id":"20201109_ferenc_papa_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ce13fa-669b-4420-9389-faf55c4703ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_ferenc_papa_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. november. 09. 18:34","title":"Ferenc pápa imádkozik, hogy a mesterséges intelligencia ne forduljon az emberek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26486652-8c93-42e8-953a-8cf8b2b00b37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ szivárgott ki arról, milyen lesz a Samsung januárban érkező új csúcsmobilja.","shortLead":"Újabb információ szivárgott ki arról, milyen lesz a Samsung januárban érkező új csúcsmobilja.","id":"20201110_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26486652-8c93-42e8-953a-8cf8b2b00b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077d220d-2d7f-4461-9270-7fd737b7d3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kijelzo","timestamp":"2020. november. 10. 17:03","title":"Lassan összeáll a kép: ilyen lehet a Samsung Galaxy S21 Ultra kijelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]