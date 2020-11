Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eddb6327-daab-4824-be5a-0069816a78d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzat az EU pályázatán nyerte a pénzt. A programmal több mint kétszáz embernek kívánnak segíteni.","shortLead":"Az önkormányzat az EU pályázatán nyerte a pénzt. A programmal több mint kétszáz embernek kívánnak segíteni.","id":"20201111_jaszladany_program_melyszegenyseg_unios_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eddb6327-daab-4824-be5a-0069816a78d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce10d2f0-6de9-47ae-86d6-0f08bd007c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_jaszladany_program_melyszegenyseg_unios_penz","timestamp":"2020. november. 11. 05:36","title":"200 milliós programmal segítenék a mélyszegénységben élőket Jászladányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard Egyetem Wyss Intézetének kutatói a kemoterápiás és az immunterápiás szerek ötvözésével hoztak létre egy újfajta gyógyszert. Egyelőre csak egereken próbálták ki, de ott igen hatékonynak bizonyult.","shortLead":"A Harvard Egyetem Wyss Intézetének kutatói a kemoterápiás és az immunterápiás szerek ötvözésével hoztak létre...","id":"20201111_rak_daganat_rakos_sejt_immunrendszer_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb9e8787-af4b-49ff-9db2-da5e524efaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b09a1bd-69d8-4451-bd25-2b1306b2e198","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_rak_daganat_rakos_sejt_immunrendszer_gyogyszer","timestamp":"2020. november. 11. 14:03","title":"Új gyógyszerrel kísérleteznek a tudósok, ami segíthet az immunrendszernek legyőzni a rákos sejteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elhunytakat egy konténerben tárolják majd a Foter.ro szerint.","shortLead":"Az elhunytakat egy konténerben tárolják majd a Foter.ro szerint.","id":"20201111_koronavirus_megtelt_nagyszeben_halottashaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050ecc9-04db-4f6d-97d4-b87ea33baf6d","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_koronavirus_megtelt_nagyszeben_halottashaza","timestamp":"2020. november. 11. 12:15","title":"Annyian haltak meg Nagyszebenben a koronavírus miatt, hogy már nincs több hely halottasházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5","c_author":"Joó Hajnalka - Gergely Márton","category":"360","description":"A hajnali kijárási korlátozások bevezetésével tesztelte a kormány, hogyan fogadnák az emberek a valódi szigorításokat. Hiába könyörgött hetek óta több fideszes politikus is, csak ezt követően szánta rá magát Orbán Viktor a cselekvésre. A hónap végére derülhet ki, mit érnek a késői intézkedések.","shortLead":"A hajnali kijárási korlátozások bevezetésével tesztelte a kormány, hogyan fogadnák az emberek a valódi szigorításokat...","id":"20201111_Csendes_ej_karacsonyig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f383e8-cfed-46d8-8fd0-e7ae087e637e","keywords":null,"link":"/360/20201111_Csendes_ej_karacsonyig","timestamp":"2020. november. 11. 13:00","title":"Orbán satufékezésének háttere: elsőszámú halálokká vált a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak egy helyszín kérdéses a huszonháromból.","shortLead":"Már csak egy helyszín kérdéses a huszonháromból.","id":"20201110_Elkeszult_a_Forma1_2021es_versenynaptara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03776dfe-779a-4605-9cd1-73074a7e36ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_Elkeszult_a_Forma1_2021es_versenynaptara","timestamp":"2020. november. 10. 11:52","title":"Elkészült a Forma–1 2021-es versenynaptára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58927c4-118c-4f9e-ad87-67bb2efccd11","c_author":"Internorm Ablak Kft.","category":"brandcontent","description":"Ablakot nyitni a világra – mondjuk sokszor. A metafora szemléletesen érzékelteti, mennyire szerves része az életünknek otthonunk, helyiségeink ezen eleme. Nyelvhasználtunk következetes, hiszen valóban a világban való részvételünkért szavatol, szavatolt mindig is az ablaknyílás.","shortLead":"Ablakot nyitni a világra – mondjuk sokszor. A metafora szemléletesen érzékelteti, mennyire szerves része az életünknek...","id":"20200930_Kint_is_vagyok_bent_is_vagyok_kis_ablaktortenelem_internorm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e58927c4-118c-4f9e-ad87-67bb2efccd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0500d699-8eb6-487e-bd16-648ab230baf7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200930_Kint_is_vagyok_bent_is_vagyok_kis_ablaktortenelem_internorm","timestamp":"2020. november. 10. 17:30","title":"Mi a közös a barlangban, a rózsaablakban és a felhőkarcolóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Albérletet nem találnak, a szülői házba pedig a járványveszély miatt félnek hazamenni a fedél nélkül maradt kollégiumi hallgatók. Van, aki negyedmagával költözik barátja 45 négyzetméteres lakásába, és abban reménykedik, hogy hamar túllesznek ezen az egészen. A kiürítési terv részleteit még az intézményvezetők sem ismerik, így egyelőre megfelelő intézkedéseket sem tudnak hozni. ","shortLead":"Albérletet nem találnak, a szülői házba pedig a járványveszély miatt félnek hazamenni a fedél nélkül maradt kollégiumi...","id":"20201110_alberlet_kollegium_kiurites_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73414f37-92d1-4358-be88-a01feb4b96f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_alberlet_kollegium_kiurites_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 18:00","title":"„Ha belőlünk nem lesz gócpont, akkor senkiből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly a legtöbb esetben német állampolgár vett ingatlant Magyarországon, őket a kínaiak követték. Hiányuk előbb-utóbb érezhető is lesz, főleg a főváros belső kerületeiben csökkenhetnek az árak.","shortLead":"Tavaly a legtöbb esetben német állampolgár vett ingatlant Magyarországon, őket a kínaiak követték. Hiányuk előbb-utóbb...","id":"20201111_koronavirus_lakaspiac_kulfoldi_befektetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f8a29e-a607-4251-b5f2-4d96f094b3dc","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_koronavirus_lakaspiac_kulfoldi_befektetok","timestamp":"2020. november. 11. 06:27","title":"Elüldözte a külföldi befektetőket a magyar lakáspiacról a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]