[{"available":true,"c_guid":"5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A blokádot nem feladják, hanem magukkal viszik a hallgatók. ","shortLead":"A blokádot nem feladják, hanem magukkal viszik a hallgatók. ","id":"20201110_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3819b3f8-8b0e-41d0-9734-5057a5d26e43","keywords":null,"link":"/elet/20201110_SZFE_sajtotajekoztato_blokad","timestamp":"2020. november. 10. 15:17","title":"SZFE: Az egyetemfoglalásnak vége, de az ellenállás folytatódik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","shortLead":"Nagy Lajos szerint a kórházukból Győrbe átirányított orvosok már visszatértek. ","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fec9d0b-25dc-49d7-822e-88165727b3aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_lelegeztetogep_markusovszky_korhaz_szombathely","timestamp":"2020. november. 10. 21:38","title":"A Markusovszky főigazgatója szerint minden lélegeztetést igénylő beteget lélegeztetőgépre tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az embereket már a gyűlésekre menet őrizetbe veszik az ellenzéki vezető szerint.","shortLead":"Az embereket már a gyűlésekre menet őrizetbe veszik az ellenzéki vezető szerint.","id":"20201111_cihanouszkaja_feheroroszorszag_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03219ec4-b8bd-42b7-ae4c-60a611b209d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6d84cf-7112-48ce-832a-81d2b4a186e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_cihanouszkaja_feheroroszorszag_tuntetesek","timestamp":"2020. november. 11. 05:58","title":"Cihanouszkaja: Annyi embert visznek el a rendőrök, hogy változtatni kell a fehérorosz tüntetések taktikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fdd389-0fab-4410-916e-71c395adf907","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezik a megoldás azoknak, akik még az M5 Competitiont is egy picit unalmasnak tartják.","shortLead":"Érkezik a megoldás azoknak, akik még az M5 Competitiont is egy picit unalmasnak tartják.","id":"20201112_635_loerovel_tamad_az_uj_bmw_m5_cs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32fdd389-0fab-4410-916e-71c395adf907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f04f71a-9e42-44ea-b606-0b66cb8c8eb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_635_loerovel_tamad_az_uj_bmw_m5_cs","timestamp":"2020. november. 12. 09:21","title":"635 lóerővel támad az új BMW M5 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár havi több százmillió forint bértámogatás is juthat egy-egy labdarúgóklubnak.","shortLead":"Akár havi több százmillió forint bértámogatás is juthat egy-egy labdarúgóklubnak.","id":"20201111_labdarugas_focista_fizetes_kormany_atvallalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3790c3d4-6b20-4326-8ab5-8755d6acd8cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_labdarugas_focista_fizetes_kormany_atvallalas","timestamp":"2020. november. 11. 16:54","title":"Átvállalja a kormány a focisták fizetésének egy részét a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden este végre bemutatta az első olyan Maceket, amelyekbe az Intel processzora helyett már a saját fejlesztésű M1 került.","shortLead":"Az Apple kedden este végre bemutatta az első olyan Maceket, amelyekbe az Intel processzora helyett már a saját...","id":"20201110_apple_macbook_pro_macbook_air_mac_mini_m1_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cef5ba5-53f6-401e-a138-dd5f4fd77641","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_apple_macbook_pro_macbook_air_mac_mini_m1_processzor","timestamp":"2020. november. 10. 20:57","title":"Itt az Apple nagy bejelentése: két laptop és egy Mac Mini kapta meg a cég új saját processzorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetbéli felszólítás ellenére nem érdemes lekattintani azt a linket, amely olvasói jelzések alapján szerdán kezdett el gyorsan terjedni a hazai Messenger-felhasználók körében.","shortLead":"Az üzenetbéli felszólítás ellenére nem érdemes lekattintani azt a linket, amely olvasói jelzések alapján szerdán...","id":"20201111_nezd_mit_talaltam_facebook_messenger_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4881e1be-f03c-4682-872e-999410ee2357","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_nezd_mit_talaltam_facebook_messenger_virus","timestamp":"2020. november. 11. 20:20","title":"\"Nézd, mit találtam\" – vigyázzon, veszélyes vírus kezdett terjedni a Facebook Messengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már javában közúton tesztelt luxuslimuzin hivatalos leleplezésére a jövő héten kerülhet sor. ","shortLead":"A már javában közúton tesztelt luxuslimuzin hivatalos leleplezésére a jövő héten kerülhet sor. ","id":"20201111_kemfoton_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeea5b6f-d830-40e2-9085-59e97a4efc6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_kemfoton_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2020. november. 11. 06:41","title":"Kémfotón az új Mercedes-Maybach S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]