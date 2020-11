Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70aa0a83-75c5-488a-bb5d-a91d8526e3ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest polgármestere mindent köszönt Budapest lakosságának, és szerinte félelemkeltéssel nem lehet elérni az együttműködést.","shortLead":"Budapest polgármestere mindent köszönt Budapest lakosságának, és szerinte félelemkeltéssel nem lehet elérni...","id":"20201112_Karacsony__tek_kijarasi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70aa0a83-75c5-488a-bb5d-a91d8526e3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9adc6f-7b94-4c99-bb06-3d79cd079f63","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Karacsony__tek_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 12. 14:07","title":"Karácsony Gergelynek nem tetszettek a fegyverben járőröző terrorelhárítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Azokat hívják a XIII. kerületi tesztelőpontra, akiknek enyhébbek a tüneteik - közölte a mentőszolgálat. Sorba kell állni ugyan, de viszonylag gyorsan bejutnak, viszont odabent közös tollakat használnak az adatok felírásához, és a szemük előtt veszik le a mintát az előttük érkezőről. Így működik a mintavétel a Dévai utcában. ","shortLead":"Azokat hívják a XIII. kerületi tesztelőpontra, akiknek enyhébbek a tüneteik - közölte a mentőszolgálat. Sorba kell...","id":"20201112_koronavirus_teszt_mintaveteli_pont_devai_utca_mentoszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed51370b-1676-4b56-b19f-aee1809b238d","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_teszt_mintaveteli_pont_devai_utca_mentoszolgalat","timestamp":"2020. november. 12. 17:45","title":"A mentők szerint nem lázasan állnak sorban a tesztelésre várók a Dévai utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadsereg kétéltű járművekkel menti a bajbajutottakat.","shortLead":"A hadsereg kétéltű járművekkel menti a bajbajutottakat.","id":"20201113_vamco_tajfun_fulop_szigetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1632d62-9f28-497e-84ff-9fffa630c484","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_vamco_tajfun_fulop_szigetek","timestamp":"2020. november. 13. 07:31","title":"39 halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken nemrég lecsapott tájfunnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Kúria felülbírálta a Nemzeti Választási Bizottságot (NVB), amely a bírák szerint alaptalanul dobta vissza a budapesti atlétikai stadion felépítése elleni népszavazási kezdeményezést. Vagyis – persze csak a járványveszély elmúltával – el lehet kezdeni az aláírásgyűjtést.","shortLead":"A Kúria felülbírálta a Nemzeti Választási Bizottságot (NVB), amely a bírák szerint alaptalanul dobta vissza a budapesti...","id":"20201112_nepszavazas_atletikai_stadion_kuria_nvb_kassai_daniel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a501c4c-bcea-4a9a-93bd-b36eb96c5e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_nepszavazas_atletikai_stadion_kuria_nvb_kassai_daniel","timestamp":"2020. november. 12. 09:50","title":"Népszavazás az atlétikai stadionról: a Kúria kioktatta az NVB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47387328-c8bd-4b47-9292-fac04bd241ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök szerint magát a merényletet egyetlen ember követte el, de az előkészítéshez mások is hozzájárulhattak. ","shortLead":"A rendőrök szerint magát a merényletet egyetlen ember követte el, de az előkészítéshez mások is hozzájárulhattak. ","id":"20201113_Gyanusitott_becsi_terrortamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47387328-c8bd-4b47-9292-fac04bd241ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0e8e7f-8356-4986-a3cb-e6aa8a7f75cd","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_Gyanusitott_becsi_terrortamadas","timestamp":"2020. november. 13. 16:59","title":"16 éves fiatalnak is köze lehet a bécsi terrortámadáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"273-an szegték meg az első este a kijárási tilalmat, egy 6. kerület söröző a tilalom ellenére sem zárt be, sőt vendégeket is fogadott. A rendőrség 30 napra bezáratta a helyet. Ez volt az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","shortLead":"273-an szegték meg az első este a kijárási tilalmat, egy 6. kerület söröző a tilalom ellenére sem zárt be, sőt...","id":"20201112_operativ_torzs_november_12_kijarasi_tilalom_korlatozas_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc86cc6a-9d17-4fe1-b112-98f0dd8cdb67","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_operativ_torzs_november_12_kijarasi_tilalom_korlatozas_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 13:31","title":"Operatív törzs: 174 szociális intézményben találtak fertőzötteket Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af02d357-ff8e-42cf-a1fc-94aebd6ec29d","c_author":"Czeglédi Fanni-Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hidegzuhanyként érte az érintetteket a kormány javaslata, amely miniszteri engedélyhez kötné az egyedülállók örökbefogadását. A szakértő attól fél, a döntés az örökbefogadásra váró gyermekeket érinti majd a legrosszabbul, mások szerint pedig a törvénnyel a hazai meleg társadalmat bélyegezhetik meg. A miniszter ígéri, szó sincs róla, hogy ne fogadhatnának örökbe egyedülállók, a méltányosságról a konkrét helyzet ismeretében, szakemberek véleménye alapján döntenek majd. ","shortLead":"Hidegzuhanyként érte az érintetteket a kormány javaslata, amely miniszteri engedélyhez kötné az egyedülállók...","id":"20201112_orokbefogadas_egyedulallo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af02d357-ff8e-42cf-a1fc-94aebd6ec29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c533e95-25d6-4b59-824a-5b41d3b87708","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_orokbefogadas_egyedulallo","timestamp":"2020. november. 12. 18:04","title":"„Elkeserítő, hogy a szülővé váláshoz egy ilyen tortúrán kell keresztülmennem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e797312-dcdb-4e9b-a401-f4e1b4da605e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2025-től szállít majd utasokat a német Lilium Aviation elektromos repülő taxija, a Lilium Jet. Az első megállóját Floridában építik meg.","shortLead":"A tervek szerint 2025-től szállít majd utasokat a német Lilium Aviation elektromos repülő taxija, a Lilium Jet. Az első...","id":"20201112_lilium_jet_repulo_taxi_florida_orlando_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e797312-dcdb-4e9b-a401-f4e1b4da605e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28e7601-220a-4073-ae8e-3780398b5e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_lilium_jet_repulo_taxi_florida_orlando_repuloter","timestamp":"2020. november. 12. 08:33","title":"Már építik a megállót, ahonnan utasokat visz majd a 300 km/h-val repesztő légi taxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]