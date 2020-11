Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a0e5f69-d127-4b09-ac6e-28a2a0e8ff45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkáltatói igazolás letölthető, de amúgy bárki meg is fogalmazhatja magának.","shortLead":"A munkáltatói igazolás letölthető, de amúgy bárki meg is fogalmazhatja magának.","id":"20201112_egyeni_vallalkozok_kijarasi_korlatozas_igazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0e5f69-d127-4b09-ac6e-28a2a0e8ff45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e22b0a-4293-4ce1-a35a-7430e037dd63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_egyeni_vallalkozok_kijarasi_korlatozas_igazolas","timestamp":"2020. november. 12. 14:41","title":"Kijárási korlátozás: az egyéni vállalkozók aláírhatják maguknak a munkáltatói igazolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f2dac2-e5c2-4e54-80ce-0828fcd142db","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó legfrissebb modellje egy 80-as évek végi versenyautónak állít emléket. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó legfrissebb modellje egy 80-as évek végi versenyautónak állít emléket. ","id":"20201112_oldalso_kipufogos_extrem_sportkombit_keszitett_az_audi_itt_az_rs6_gto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30f2dac2-e5c2-4e54-80ce-0828fcd142db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df9b3ca-8435-4a49-81a8-aaab69fbeaca","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_oldalso_kipufogos_extrem_sportkombit_keszitett_az_audi_itt_az_rs6_gto","timestamp":"2020. november. 12. 07:59","title":"Oldalsó kipufogós extrém sportkombit készített az Audi, itt az RS6 GTO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df04a48f-0a1d-4c98-b214-dfc90e98c992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabados Ágnes üzlete Libertine Könyvesbolt néven nyílik.","shortLead":"Szabados Ágnes üzlete Libertine Könyvesbolt néven nyílik.","id":"20201112_Konyvkiadot_alapitott_es_konyvesboltot_nyit_az_RTL_hiradosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df04a48f-0a1d-4c98-b214-dfc90e98c992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef51282c-f4db-4938-94b7-5fb22ac0513f","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Konyvkiadot_alapitott_es_konyvesboltot_nyit_az_RTL_hiradosa","timestamp":"2020. november. 12. 16:02","title":"Könyvkiadót alapított és könyvesboltot nyit az RTL híradósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. november. 12. 14:30","title":"Ez a legegyszerűbb, de vajon a legbiztonságosabb is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jövedelem 100 százaléka jár majd szülés után majdnem fél évig, több pénzhez fog jutni a szülő, mint előtte.","shortLead":"A jövedelem 100 százaléka jár majd szülés után majdnem fél évig, több pénzhez fog jutni a szülő, mint előtte.","id":"20201111_csecsemogondozasi_dij_megemelese_torvenyjavaslat_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6abac70-07b0-4adc-9328-57b4ac6d8599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_csecsemogondozasi_dij_megemelese_torvenyjavaslat_fizetes","timestamp":"2020. november. 11. 15:11","title":"Itt a törvényjavaslat, amellyel jelentősen megemelik a csecsemőgondozási díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia miniszterelnök a december 1-ével kezdődő lazítás mellett az ünnepekre is újabb enyhítéseket helyezett kilátásba.","shortLead":"A francia miniszterelnök a december 1-ével kezdődő lazítás mellett az ünnepekre is újabb enyhítéseket helyezett...","id":"20201112_koronavirus_franciaorszag_lazitas_decemberben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca719cff-6e2e-4136-a4ad-a9388bc39ef7","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_koronavirus_franciaorszag_lazitas_decemberben","timestamp":"2020. november. 12. 21:35","title":"Már a korlátozások decemberi lazítására készülnek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebffd73-5a78-4e1c-9ff3-f827ec6877c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetet okozó karancslapujtői fiúnak jogosítványa sem volt. Elfogatóparancsot adtak ki ellene.\r

","shortLead":"A balesetet okozó karancslapujtői fiúnak jogosítványa sem volt. Elfogatóparancsot adtak ki ellene.\r

","id":"20201112_17_eves_fiu_karambol_Salgotarjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ebffd73-5a78-4e1c-9ff3-f827ec6877c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cce6be8-506c-406f-9813-eea72da9ab05","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_17_eves_fiu_karambol_Salgotarjan","timestamp":"2020. november. 12. 21:20","title":"Lopott autóval karambolozott egy 17 éves fiú Salgótarjánban, két ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"A kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból azonban folyamatosan érkeznek az egyre kétségbeejtőbb hírek. A Magyar Orvosi Kamara e heti elnökségi ülésén arra keresték a választ, miként lehet a mostani, koronavírus-okozta helyzetet úgy kommunikálni, hogy tájékoztassák a valós helyzetről lakosságot, de ne keltsenek pánikot. Lénárd Ritával, a MOK alelnökével M. Kiss Csaba beszélgetett. ","shortLead":"A kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból azonban folyamatosan érkeznek az egyre...","id":"20201113_Orban_999_szazaleka_tul_optimista_a_helyzet_sokkal_rosszabb__interju_az_Orvosi_Kamara_alelnokevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16491c1-3201-44d4-8e1e-efff39a95fa1","keywords":null,"link":"/360/20201113_Orban_999_szazaleka_tul_optimista_a_helyzet_sokkal_rosszabb__interju_az_Orvosi_Kamara_alelnokevel","timestamp":"2020. november. 13. 11:00","title":"MOK-alelnök: Orbán 99,9 százaléka túl optimista, a helyzet sokkal rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]