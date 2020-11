Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Magánvádas ügyekben döntött az Országgyűlés mentelmi bizottsága. ","shortLead":"Magánvádas ügyekben döntött az Országgyűlés mentelmi bizottsága. ","id":"20201116_Simonka_Gyorgy_mentelmi_jog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e987384-3d45-417c-be9d-b645cba26148","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Simonka_Gyorgy_mentelmi_jog","timestamp":"2020. november. 16. 17:10","title":"Most nem függesztették fel Simonka György mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","shortLead":"A párt azt szeretné, hogy ne csak az ünnepi időszakban vezessenek be moratóriumot a közműcégek.","id":"20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fc561-1c5d-4f78-b63a-26dac8b4239c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_NKM_energiaszolgaltato_kikapcsolas_moratorium","timestamp":"2020. november. 16. 16:19","title":"Határozati javaslatot nyújtott be a DK, hogy az energiaszolgáltatók függesszék fel a kikapcsolásokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új kutatás szerint a home office hozzájárulhat a rasszizmus felerősödéséhez.","shortLead":"Egy új kutatás szerint a home office hozzájárulhat a rasszizmus felerősödéséhez.","id":"20201116_Minel_tobbet_dolgozunk_otthonrol_annal_eloiteletesebbek_lehetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0160f91c-2c06-43ab-a9ed-c3893d22f1b2","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Minel_tobbet_dolgozunk_otthonrol_annal_eloiteletesebbek_lehetunk","timestamp":"2020. november. 16. 09:54","title":"Minél többet dolgozunk otthonról, annál előítéletesebbek lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c523bf-b01a-4b06-85a4-f7e64ffd38bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített sportos kompakt divatterepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet.","shortLead":"A felfrissített sportos kompakt divatterepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet.","id":"20201117_meregzsak_megerkezett_a_300_loeros_uj_audi_sq2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00c523bf-b01a-4b06-85a4-f7e64ffd38bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f7ff64-5910-486d-ab33-da27927e3dda","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_meregzsak_megerkezett_a_300_loeros_uj_audi_sq2","timestamp":"2020. november. 17. 16:08","title":"Méregzsák: megérkezett a 300 lóerős új Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bankos Barnabás nem hitte, hogy ledöntheti a koronavírus-fertőzés. Most már mindenkit arra kér, hogy tartsák be az óvintézkedéseket.\r

","shortLead":"Bankos Barnabás nem hitte, hogy ledöntheti a koronavírus-fertőzés. Most már mindenkit arra kér, hogy tartsák be...","id":"20201117_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_virustagadas_korhaz_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a95fcb1-884e-444f-8d8b-b4c96979cfdc","keywords":null,"link":"/elet/20201117_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_virustagadas_korhaz_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 17. 10:22","title":"Megfertőződött korábbi vírustagadó: Fáj minden porcikám, hat nap után tudtam kicsoszogni a zuhanyozóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d529c6a0-1209-48fd-b894-06387cabeafe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Paolo a hős, Coelho a király, a hűtőmágnes szószamuráj” – énekli Bella Levente.



","shortLead":"„Paolo a hős, Coelho a király, a hűtőmágnes szószamuráj” – énekli Bella Levente.



","id":"20201116_Vegre_megenekeltek_Paolo_Coelho_bolcsessegeit__itt_az_uj_Audioshakeklip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d529c6a0-1209-48fd-b894-06387cabeafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85adabc1-c715-495b-abe3-087dfaad1b5a","keywords":null,"link":"/kultura/20201116_Vegre_megenekeltek_Paolo_Coelho_bolcsessegeit__itt_az_uj_Audioshakeklip","timestamp":"2020. november. 16. 11:27","title":"Végre megénekelték Paolo Coelho bölcsességeit – itt az új Audioshake-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Moderna nevű cég ugyanazokra a kutatásokra építve fejlesztette ki a koronavírus elleni vakcináját, mint a Pfizer. A kutatásokat kollégájával közösen a magyar tudós, Karikó Katalin végezte el még a 2000-es években.","shortLead":"Az amerikai Moderna nevű cég ugyanazokra a kutatásokra építve fejlesztette ki a koronavírus elleni vakcináját, mint...","id":"20201117_moderna_koronavirus_vakcina_vedololtas_kariko_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea961908-8f57-471e-8d4e-4c5eeb0d1978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b858354-ec89-4995-8e0c-d7c72d0ff705","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_moderna_koronavirus_vakcina_vedololtas_kariko_katalin","timestamp":"2020. november. 17. 15:03","title":"A Moderna vakcinafejlesztése is a magyar Karikó Katalinék kutatásaira épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi, októberi és novemberi események után még télen is bemutat egy újdonságot.","shortLead":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi...","id":"20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff0e5d8-481c-4f50-8a1f-d6bd6e7c988c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","timestamp":"2020. november. 16. 15:03","title":"One more thing – télen is tarthat egy bemutatót az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]