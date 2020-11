Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi, októberi és novemberi események után még télen is bemutat egy újdonságot.","shortLead":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi...","id":"20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff0e5d8-481c-4f50-8a1f-d6bd6e7c988c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","timestamp":"2020. november. 16. 15:03","title":"One more thing – télen is tarthat egy bemutatót az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétállami megoldásra van szükség a megosztott Cipruson - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap az egyedül Ankara által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaságban tett látogatásán.","shortLead":"Kétállami megoldásra van szükség a megosztott Cipruson - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap...","id":"20201115_Erdogan_kovetel_es_fenyeget_Ciprus_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec4b9c1-5d2d-44f4-a26b-d121ca68774a","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Erdogan_kovetel_es_fenyeget_Ciprus_ugyeben","timestamp":"2020. november. 15. 18:47","title":"Erdogan követel és fenyeget Ciprus ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A leesett autóalkatrész tulajdonosa elhajtott a helyszínről.","shortLead":"A leesett autóalkatrész tulajdonosa elhajtott a helyszínről.","id":"20201117_Egy_szetvagott_auto_teteje_repult_az_utra_Celldomolknel_baleset_lett_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e1668c-a89c-40db-aad7-5d8d372a5404","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Egy_szetvagott_auto_teteje_repult_az_utra_Celldomolknel_baleset_lett_belole","timestamp":"2020. november. 17. 09:13","title":"Egy levágott autótető repült egy kocsi elé Celldömölknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bagolypapagáj még úgy is nyert, hogy a versenyben 1500 hamis szavazattal akarták a dobogóra első fokára repíteni a kis foltos kivit. ","shortLead":"A bagolypapagáj még úgy is nyert, hogy a versenyben 1500 hamis szavazattal akarták a dobogóra első fokára repíteni...","id":"20201116_Ev_madara_UjZeland_kakapo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0373d29a-f2cd-43cb-abca-7e1ef1a9a2de","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Ev_madara_UjZeland_kakapo","timestamp":"2020. november. 16. 15:59","title":"Duci, röpképtelen papagáj lett az év madara Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd59b33-e6e7-4abd-8c1d-caa040c81eef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nevében és funkcióiban ugyan jól hangzik, azonban nem lett igazán népszerű a Samsung fordító szolgáltatása, az S Translator. És nem is lesz nagyon módunk megismerni, ugyanis a dél-koreai óriás december 1-jén nyugdíjba küldi.","shortLead":"Nevében és funkcióiban ugyan jól hangzik, azonban nem lett igazán népszerű a Samsung fordító szolgáltatása, az S...","id":"20201115_samsung_stranslator_alkalmazas_torlese_december_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fd59b33-e6e7-4abd-8c1d-caa040c81eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a498bb-c25a-454e-9b00-24c316a7d79c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_samsung_stranslator_alkalmazas_torlese_december_1","timestamp":"2020. november. 15. 15:03","title":"Végleg leállítja fordító alkalmazását a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét közepétől mínuszokra is készülni hajnalban. Szombaton a hegyekben hózápor is lehet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében.","shortLead":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét...","id":"20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32c6af9-a25b-4115-bb31-9ccf8430495f","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","timestamp":"2020. november. 15. 17:07","title":"OMSZ: lehülés jön, szombaton már havazhat a hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd58173-9ebf-4727-8585-906a6e4a7ba5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A remélt ár többszöröséért, 43 750 euróért (15,6 millió forint) árverezték el vasárnap Párizsban Mária Antónia (Marie Antoinette), az utolsó francia királyné egy fél pár fehér cipellőjét.","shortLead":"A remélt ár többszöröséért, 43 750 euróért (15,6 millió forint) árverezték el vasárnap Párizsban Mária Antónia (Marie...","id":"20201115_Elarvereztek_Marie_Antoinette_fel_par_cipojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd58173-9ebf-4727-8585-906a6e4a7ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5888bd2-e2cb-4384-817c-03ee0cfba755","keywords":null,"link":"/elet/20201115_Elarvereztek_Marie_Antoinette_fel_par_cipojet","timestamp":"2020. november. 15. 20:16","title":"Elárverezték Marie Antoinette fél pár cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Először indított a NASA magáncéggel együttműködve űrexpedíciót, a SpaceX űrhajója 27 óra repülés után érkezett meg a Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Először indított a NASA magáncéggel együttműködve űrexpedíciót, a SpaceX űrhajója 27 óra repülés után érkezett meg...","id":"20201117_Nemzetkozi_Urallomas_SpaceX_urhajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11369e78-3fab-49e5-b0f9-f21b4993155f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_Nemzetkozi_Urallomas_SpaceX_urhajo","timestamp":"2020. november. 17. 06:01","title":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]