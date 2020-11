Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26ce5926-1078-4cda-988c-50d93405ab7f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Európában is bemutatkozik a független könyvesboltok internetes hálózata, a Bookshop.org, amely a világ egyik legnagyobb kereskedőjével, az Amazonnal venné fel a versenyt. ","shortLead":"Európában is bemutatkozik a független könyvesboltok internetes hálózata, a Bookshop.org, amely a világ egyik legnagyobb...","id":"202046_amazonkonkurencia_uj_fejezetet_nyitnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ce5926-1078-4cda-988c-50d93405ab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9791bf-58b8-4b21-ab73-f2e4880830e6","keywords":null,"link":"/360/202046_amazonkonkurencia_uj_fejezetet_nyitnak","timestamp":"2020. november. 17. 12:00","title":"Európában is megnyitott a kis könyvesboltok megmentője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e997b8-47ed-44f1-9778-307550918e7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump kicsit csökkentette a georgiai hátrányát, de ez nem oszt, nem szoroz.\r

","shortLead":"Donald Trump kicsit csökkentette a georgiai hátrányát, de ez nem oszt, nem szoroz.\r

","id":"20201117_usa_valasztas_szavazat_georgia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20e997b8-47ed-44f1-9778-307550918e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e5f49a-6e56-4fce-b6d8-108d3ef7647f","keywords":null,"link":"/vilag/20201117_usa_valasztas_szavazat_georgia","timestamp":"2020. november. 17. 08:50","title":"Találtak még 2600 szavazatot az amerikai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ismét új időszámítás kezdődik a játékkonzolok piacán, hiszen sok év után a Sony és a Microsoft is új, gyorsabb masinákat állít forgalomba. A japánok a korábbi modellekre szinte semmiben nem hasonlító PlayStation 5-tel vennék be a nappalikat. Na, meg a különleges DualSense kontrollerrel, amit még nagyon szoknunk kell.","shortLead":"Ismét új időszámítás kezdődik a játékkonzolok piacán, hiszen sok év után a Sony és a Microsoft is új, gyorsabb...","id":"20201115_sony_playstation_5_ps5_teszt_velemeny_konzol_konzoljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b02d24b-e8cc-456d-ac05-10da3642a542","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_sony_playstation_5_ps5_teszt_velemeny_konzol_konzoljatek","timestamp":"2020. november. 15. 20:00","title":"Előttünk a PlayStation 5: nagy, gyors, futurisztikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6308d285-dab2-41b9-81cb-5974b685e1b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhányan máris komoly haszonra próbálnak szert tenni az amerikai piacon csak nemrég debütált PlayStation 5 újraértékesítésével.","shortLead":"Néhányan máris komoly haszonra próbálnak szert tenni az amerikai piacon csak nemrég debütált PlayStation 5...","id":"20201117_ps5_playstation_5_ebay_eladas_vasarlas_jatekkonzol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6308d285-dab2-41b9-81cb-5974b685e1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2701cecf-b0b0-4417-bd5c-1ced2c27ec8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_ps5_playstation_5_ebay_eladas_vasarlas_jatekkonzol","timestamp":"2020. november. 17. 11:03","title":"400-500 ezerért adják tovább az első PlayStation 5-öket az eBayen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenkilenc, visszatérő menekülteket szállító autóbuszt kísértek végig az orosz egységek az Örményországot Hegyi-Karabahhal összekötő lacsini folyosón - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Tizenkilenc, visszatérő menekülteket szállító autóbuszt kísértek végig az orosz egységek az Örményországot...","id":"20201115_Moszkva_szerint_mar_koltoznek_vissza_a_menekultek_HegyiKarabahba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6d8150-873b-46c0-800e-a1d508376c5d","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Moszkva_szerint_mar_koltoznek_vissza_a_menekultek_HegyiKarabahba","timestamp":"2020. november. 15. 19:07","title":"Moszkva szerint már költöznek vissza a menekültek Hegyi-Karabahba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbb7ad7-2e8a-4d33-b8e3-494fc58cc6f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kéttonnás autó után például 2000 euró (717 ezer forint) pluszadót kell majd fizetni. ","shortLead":"Egy kéttonnás autó után például 2000 euró (717 ezer forint) pluszadót kell majd fizetni. ","id":"20201116_Komoly_birsagok_a_nehez_autokra_a_franciak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efbb7ad7-2e8a-4d33-b8e3-494fc58cc6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9b3142-559c-40da-90e6-e234fd59b6ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_Komoly_birsagok_a_nehez_autokra_a_franciak","timestamp":"2020. november. 16. 18:09","title":"Extra adóval büntetik a nehéz autókat a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f2c917-cca0-40dd-bbfd-0cc6b31632fe","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Most először szállított embereket, de még nem biztos, hogy egyhamar elterjed a hyperloop.","shortLead":"Most először szállított embereket, de még nem biztos, hogy egyhamar elterjed a hyperloop.","id":"20201116_hyperloop_maglev_Virgin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50f2c917-cca0-40dd-bbfd-0cc6b31632fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8848e51-73e5-47c8-962c-fdc1cc842059","keywords":null,"link":"/360/20201116_hyperloop_maglev_Virgin","timestamp":"2020. november. 16. 17:00","title":"Csak úgy sutúl a vákuum: ettől gyors a csővasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6835b483-2024-43af-990e-b3cffc0e5f35","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokrésztvevős bulifőzés a fertőzés veszélye nélkül. ","shortLead":"Sokrésztvevős bulifőzés a fertőzés veszélye nélkül. ","id":"20201117_Home_officeban_vegezheto_csapatepito_fozest_szervez_cegeknek_egy_pesti_etterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6835b483-2024-43af-990e-b3cffc0e5f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbfc760-b12d-4962-8b97-f571d71738be","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Home_officeban_vegezheto_csapatepito_fozest_szervez_cegeknek_egy_pesti_etterem","timestamp":"2020. november. 17. 05:35","title":"Karanténban is legális csapatépítő főzést szervez egy pesti étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]