[{"available":true,"c_guid":"f8b4db7e-8579-4edc-864d-9daa09001691","c_author":"Michelin","category":"brandcontent","description":"Sokan igyekeznek spórolni a téli gumin, ez azonban nemcsak az autónak nem tesz jót, de potenciálisan életveszélyes is lehet.","shortLead":"Sokan igyekeznek spórolni a téli gumin, ez azonban nemcsak az autónak nem tesz jót, de potenciálisan életveszélyes is...","id":"20201117_Miert_nem_erdemes_elhanyagolni_a_teli_gumicseret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8b4db7e-8579-4edc-864d-9daa09001691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1136f249-52ec-4f1a-9631-73783c6f41ae","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201117_Miert_nem_erdemes_elhanyagolni_a_teli_gumicseret","timestamp":"2020. november. 19. 07:30","title":"Miért nem érdemes elhanyagolni a téli gumicserét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nem és az életkor sem befolyásolja, hogy a maszkban végzett testmozgásban élettani hatásait.","shortLead":"A nem és az életkor sem befolyásolja, hogy a maszkban végzett testmozgásban élettani hatásait.","id":"20201117_Maszk_testmozgas_tudo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a7ba72-6c7a-49b2-a829-89d21f446384","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_Maszk_testmozgas_tudo_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 19:40","title":"A maszk testmozgás közben sem gyengíti a tüdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ce5926-1078-4cda-988c-50d93405ab7f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Európában is bemutatkozik a független könyvesboltok internetes hálózata, a Bookshop.org, amely a világ egyik legnagyobb kereskedőjével, az Amazonnal venné fel a versenyt. ","shortLead":"Európában is bemutatkozik a független könyvesboltok internetes hálózata, a Bookshop.org, amely a világ egyik legnagyobb...","id":"202046_amazonkonkurencia_uj_fejezetet_nyitnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ce5926-1078-4cda-988c-50d93405ab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9791bf-58b8-4b21-ab73-f2e4880830e6","keywords":null,"link":"/360/202046_amazonkonkurencia_uj_fejezetet_nyitnak","timestamp":"2020. november. 17. 12:00","title":"Európában is megnyitott a kis könyvesboltok megmentője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29f3c41-f51e-4a70-a4da-0d95a5ca95df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A győri mintát vennék alapul, csak bizonyos idősávban lenne díjmentes a parkolás.","shortLead":"A győri mintát vennék alapul, csak bizonyos idősávban lenne díjmentes a parkolás.","id":"20201117_fizetos_parkolas_xiii_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c29f3c41-f51e-4a70-a4da-0d95a5ca95df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351b7c3d-039b-4e88-8363-272c861ff706","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_fizetos_parkolas_xiii_kerulet","timestamp":"2020. november. 17. 18:54","title":"Újra fizetős lehet a parkolás a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a096a4a-6fb4-4a12-b049-89b8d47be478","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Filmio néven magyar alkotásokat bemutató, online filmtárat indít csütörtökön a Nemzeti Filmintézet. Klasszikusok, valamint a közelmúlt legjobb magyar alkotásai lesznek elérhetőek.","shortLead":"Filmio néven magyar alkotásokat bemutató, online filmtárat indít csütörtökön a Nemzeti Filmintézet. Klasszikusok...","id":"20201117_magyar_filmek_online_teljes_film_filmio_elofizetes_nfi_streaming","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a096a4a-6fb4-4a12-b049-89b8d47be478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb48407b-4e2d-4c11-bd4b-277d952d1278","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_magyar_filmek_online_teljes_film_filmio_elofizetes_nfi_streaming","timestamp":"2020. november. 17. 14:03","title":"Csütörtökön indul \"a magyar Netflix\", tele lesz új és régi magyar filmekkel a Filmio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Alacsonyabbak lehetnek a technológiai követelmények, hogy a labdarúgás minden szintjén használni lehessen a VAR-t.\r

","shortLead":"Alacsonyabbak lehetnek a technológiai követelmények, hogy a labdarúgás minden szintjén használni lehessen a VAR-t.\r

","id":"20201117_Videobiro_les_FIFA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f741af1-a4ae-4653-8424-9158ce590cd6","keywords":null,"link":"/sport/20201117_Videobiro_les_FIFA","timestamp":"2020. november. 17. 19:28","title":"Egyszerűbb videóbírót akar a FIFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2cdf7f-f8ea-48b9-83e1-fc366ceb9ffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Extrém terhelés van az egészségügyön itthon is – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Kiderült, egy siófoki idősotthon gondozottjainak csaknem fele elkapta a koronavírust, hárman közülük meghaltak. Több mint 1100 katona állt be a kórházakba segíteni, közben a rendőrség sorra bünteti azokat, akik megszegik a szabályokat. Hétfőn este például 29 kutyasétáltatót csíptek el, akik a lakóhelyüktől 500 méterrel távolabb vitték az állatot. ","shortLead":"Extrém terhelés van az egészségügyön itthon is – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Kiderült, egy siófoki...","id":"20201117_muller_operativ_torzs_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c2cdf7f-f8ea-48b9-83e1-fc366ceb9ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0242b598-59cc-4509-9ac6-3e4ed6ee0621","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_muller_operativ_torzs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 17. 13:13","title":"Müller: A hír igaz, egy siófoki otthon lakóinak a fele fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros adakozást ígért, most osztotta ki ebből az első 791 milliót.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros adakozást ígért, most osztotta ki ebből az első 791 milliót.","id":"20201117_Jeff_Bezos_klimavedelem_adakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4c3bfd-4874-46aa-a99c-ebc119bc8a6d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201117_Jeff_Bezos_klimavedelem_adakozas","timestamp":"2020. november. 17. 11:37","title":"Közel 800 millió dollárt ad Jeff Bezos klímavédelmi célokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]