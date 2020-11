Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f10470aa-b912-42b4-98e2-e83961c4d881","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple időnként, általában valamilyen jeles nap alkalmával aktivitásra buzdító kihívásokkal szembesíti okosóráinak tulajdonosait. Közeleg a nagy észak-amerikai ünnep, a hálaadás, és vele együtt egy újabb kihívás.","shortLead":"Az Apple időnként, általában valamilyen jeles nap alkalmával aktivitásra buzdító kihívásokkal szembesíti okosóráinak...","id":"20201119_apple_watch_activity_challenge_halaadas_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f10470aa-b912-42b4-98e2-e83961c4d881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77d64fe-f262-4290-82f9-51b8becd5aea","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_apple_watch_activity_challenge_halaadas_napjan","timestamp":"2020. november. 19. 17:03","title":"Érdekes kihívással készül az Apple jövő csütörtökre: mozogni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn derült ki, hogy Böjte Csaba koronavírusos, akkor még enyhe tünetei voltak.","shortLead":"Hétfőn derült ki, hogy Böjte Csaba koronavírusos, akkor még enyhe tünetei voltak.","id":"20201119_bojte_csaba_korhazba_kerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f240cb1-b389-4215-86b6-49f558602987","keywords":null,"link":"/elet/20201119_bojte_csaba_korhazba_kerult","timestamp":"2020. november. 19. 14:24","title":"A koronavírusos Böjte Csabát budapesti kórházba vitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek reggel ismét interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A napi új koronavírusszámokat is bemondta: 4440 új fertőzött van, 96 ember halt meg. Az uniós költségvetés miatt kialakult vitára egy érve volt: Soros György. Kiderült az is, hogy Magyarország a múlt héten felvett 2 és félmilliárd eurónyi hitelt. ","shortLead":"Péntek reggel ismét interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A napi új koronavírusszámokat is bemondta: 4440...","id":"20201120_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565fbcb0-ff71-4efe-981f-c61a689f2871","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 20. 08:00","title":"Orbán Viktor: Nincs rá bizonyíték, hogy megkezdődött volna a fertőzés lassulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg szülő maga teszi ki a gyerekét az internetes bántalmazás kockázatának, sok gyerekfotó jut illetéktelenek kezébe. Miközben egyre nagyobb nyilvánosságot kapnak az ilyen esetek, a szülők még nem elég tudatosak a veszélyekkel kapcsolatban. Az SOS Gyermekfalvak felmérést készített és videós kampányt indít a Gyermekjogi világnap alkalmából.



","shortLead":"Rengeteg szülő maga teszi ki a gyerekét az internetes bántalmazás kockázatának, sok gyerekfotó jut illetéktelenek...","id":"20201120_Tizbol_egy_szulo_osztott_mar_meg_gyerekerol_meztelen_tartalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33801f86-6ad0-4665-ae5f-7ceaffa2e752","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Tizbol_egy_szulo_osztott_mar_meg_gyerekerol_meztelen_tartalmat","timestamp":"2020. november. 20. 08:15","title":"Tízből egy szülő osztott már meg gyerekéről meztelen tartalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a414ab-de5d-4fdf-aede-4e42b3180679","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság bejelentette, az USA-ban ismét repülhetnek a Boeing 737 MAX gépek. A chicagói központú cég büszkeségének számító MAX-okat az után parancsolták világszerte földre, hogy két balesetben 346 ember vesztette életét. A fő kérdés az maradt, hogy a Covid–19-járvány miatti válság idején ki akar még MAX-ot venni, illetve hogy az utasoknak lesz-e kifogása az ilyen gépekkel szemben.","shortLead":"Az amerikai szövetségi repülésügyi hatóság bejelentette, az USA-ban ismét repülhetnek a Boeing 737 MAX gépek...","id":"20201119_Ujra_repulhetnek_a_Boeing_737_MAXok_de_lesz_hova","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a414ab-de5d-4fdf-aede-4e42b3180679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0362b0-29eb-4275-85b9-692a1fb961ae","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Ujra_repulhetnek_a_Boeing_737_MAXok_de_lesz_hova","timestamp":"2020. november. 19. 17:55","title":"Újra repülhetnek a Boeing 737 MAX-ok, de fő kérdés, hogy lesz-e hova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333e045c-69b7-46cf-8bcc-d553c499ddb9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az uniós költségvetéssel kapcsolatos vitában is előhúzta a kormány a migránskártyát – de vajon van bármi köze a jogállamiságnak és a migrációnak egymáshoz? A Fidesz mumusait és érveit végignézve ennek igazából jelentősége sincs, hiszen a menekülteket 2015 óta szinte bármikor elő lehet húzni a kalapból – ahogy ezt szívesen meg is teszik.","shortLead":"Az uniós költségvetéssel kapcsolatos vitában is előhúzta a kormány a migránskártyát – de vajon van bármi köze...","id":"20201119_orban_migracio_jogallamisag_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333e045c-69b7-46cf-8bcc-d553c499ddb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c2c3de-88de-4bed-828c-5667e16bd20f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_orban_migracio_jogallamisag_eu","timestamp":"2020. november. 19. 13:40","title":"Tényleg a migráció miatt esett egymásnak Orbán és az EU?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16db005a-9fa8-4859-b306-5c972b3e2f64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a bank ügyfelei kaptak a hamisított leveléből, amihez egy vírusos fájlt csatoltak.","shortLead":"Nem csak a bank ügyfelei kaptak a hamisított leveléből, amihez egy vírusos fájlt csatoltak.","id":"20201119_otp_bank_adathalasz_kiserletre_figyelmeztet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16db005a-9fa8-4859-b306-5c972b3e2f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1820e630-4cee-4f23-b56c-27941fd54015","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_otp_bank_adathalasz_kiserletre_figyelmeztet","timestamp":"2020. november. 19. 11:12","title":"Csalókra figyelmeztet az OTP: vírusos üzeneteket küldenek a nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a kérdőívek postázása 1,7 milliárd forint volt.","shortLead":"Csak a kérdőívek postázása 1,7 milliárd forint volt.","id":"20201119_koronavirus_nemzeti_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76e6620-809d-497c-913c-67fa52e0d2de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_koronavirus_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2020. november. 19. 12:56","title":"Csaknem 11,5 milliárdba került a koronavírusos nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]