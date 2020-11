Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében nagyon sok törvénymódosító javaslatot nyújtott be múlt héten a kormány, köztük az Alaptörvényét és az örökbefogadásra vonatkozó szabályokét. Az Európa Tanács emberi jogi biztosa felszólította Parlamentet, hogy ezekről a rendkívüli állapot feloldása után szavazzanak. ","shortLead":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében nagyon sok törvénymódosító javaslatot nyújtott be múlt héten a kormány, köztük...","id":"20201120_Europa_Tanacs_emberi_jogok_magyar_kormany_torvenymodositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7903982c-e3f5-4aff-a428-681f0eaa0fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Europa_Tanacs_emberi_jogok_magyar_kormany_torvenymodositas","timestamp":"2020. november. 20. 09:48","title":"Európa Tanács: Sértenék az emberi jogokat a kormány múlt keddi törvénymódosító javaslatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6867b1-3df8-4acb-ac57-c49025055ac2","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A támogatottak köre keveset, a patronálás preferenciái viszont nagyot változtak a Fidesz pártalapítványánál az elmúlt években. A legtöbb pénzt már nem a polgári körök, hanem a CÖF és egyéb, kormánypropagandát terítő szervezetek kapták.","shortLead":"A támogatottak köre keveset, a patronálás preferenciái viszont nagyot változtak a Fidesz pártalapítványánál az elmúlt...","id":"202047__fidesz__partalapitvanyi_penzek__hatorszag__kistafirozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf6867b1-3df8-4acb-ac57-c49025055ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9657c6d9-a724-4bf6-ad6e-38b14794a512","keywords":null,"link":"/360/202047__fidesz__partalapitvanyi_penzek__hatorszag__kistafirozas","timestamp":"2020. november. 20. 13:00","title":"Álcivilektől az időjárás-jelentésig – megszereztük, mire költött a Fidesz pártalapítványa az elmúlt öt évben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Engedélyezte az új paksi blokkok létesítését a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, az októberi elvi döntés után. Egy engedély még hátra van, arra lehet, hogy jövő őszig kell várni.","shortLead":"Engedélyezte az új paksi blokkok létesítését a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, az októberi elvi...","id":"20201120_paks_ii_atomeromu_uj_blokkok_mekh_letesitesi_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca057aac-bbed-4e94-9623-567636e7eb62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_paks_ii_atomeromu_uj_blokkok_mekh_letesitesi_engedely","timestamp":"2020. november. 20. 15:12","title":"Megkapták a létesítési engedélyt az új paksi blokkok, már csak egyre van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54f8df8-36fe-4854-a194-3ffeb586f50c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A virtuális utazás koronavírusos időkben sem pótolja az igazit, de jó időtöltés. Városnézés, hajózás, múzeumlátogatás interneten.","shortLead":"A virtuális utazás koronavírusos időkben sem pótolja az igazit, de jó időtöltés. Városnézés, hajózás, múzeumlátogatás...","id":"202047__utazas_afotelban__virtualis_valosag__tavturizmus__mashonnan_nezve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c54f8df8-36fe-4854-a194-3ffeb586f50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b46ec-7bd6-4eb4-a78e-09fa4cc4fcc0","keywords":null,"link":"/360/202047__utazas_afotelban__virtualis_valosag__tavturizmus__mashonnan_nezve","timestamp":"2020. november. 21. 16:00","title":"Izgalmas utazások az otthoni fotelből: a turizmus ötletei a túléléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5df393-0cea-46f2-a4de-0c02738e6b6c","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"„Nagyon erős elitképzésünk van, középfokon és a felsőoktatásban is, a nagy átlag azonban rosszabb állapotban van, mint azt gondoljuk” – állítja Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, az Oktatási Hivatal korábbi elnöke. A vele készült interjút a HVG Rangsor – Diploma 2021 című most megjelenő kiadvány közölte.","shortLead":"„Nagyon erős elitképzésünk van, középfokon és a felsőoktatásban is, a nagy átlag azonban rosszabb állapotban van, mint...","id":"20201120_oktatas_Gloviczki_Zoltan_felsooktatas_felveteli_pedagogus_hvg_rangsor_diploma_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed5df393-0cea-46f2-a4de-0c02738e6b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335dc49-247b-45ba-ae9f-c64b3058002e","keywords":null,"link":"/360/20201120_oktatas_Gloviczki_Zoltan_felsooktatas_felveteli_pedagogus_hvg_rangsor_diploma_2021","timestamp":"2020. november. 20. 06:30","title":"Gloviczki Zoltán: Kemény átalakítás kéne az oktatásban, de én se nagyon merném megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem bizonyított, hogy javítana a túlélési esélyeken.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem bizonyított, hogy javítana a túlélési esélyeken.","id":"20201121_Remdesivir_WHO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb6367e-eaae-4a8a-b813-e121bec8686e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_Remdesivir_WHO","timestamp":"2020. november. 21. 11:21","title":"A WHO továbbra sem ajánlja a Magyarországon már használt remdesivirt koronavírusos betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7d04c6-de7a-4d40-a527-e48740bba0fc","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Az utcán élő embereket még nem hajtja tömegével a szállókra az éjszakai kijárási korlátozás: van, aki az erdőbe, más titkos rejtekhelyre bújik éjszaka. A koronavírus-fertőzés a többségüket úgy tűnik, elkerüli, és ugyan ahol rendszeresen tesztelnek, ott szinte minden nap van pozitív eset, ám inkább a velük foglalkozó dolgozók körében találnak több fertőzöttet. ","shortLead":"Az utcán élő embereket még nem hajtja tömegével a szállókra az éjszakai kijárási korlátozás: van, aki az erdőbe, más...","id":"20201121_koronavirus_hajlektalanok_kijarasi_korlatozas_bmszki_menhely_oltalom_utcajogasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb7d04c6-de7a-4d40-a527-e48740bba0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b40c42-fdb0-468e-a4ed-1541f1fe3107","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_koronavirus_hajlektalanok_kijarasi_korlatozas_bmszki_menhely_oltalom_utcajogasz","timestamp":"2020. november. 21. 07:00","title":"Kivételes nap, ha nincs pozitív teszt a hajléktalanszállón, de jellemzően a dolgozók a fertőzöttek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd5a2b0-4bb8-434f-a567-d328db0d7afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Munkához és az azt követő szórakozáshoz egyaránt optimalizálta a Samsung új monitorját, melyen a gyártó televízióin is lévő operációs rendszer, a Tizen fut. Így alkalmazások is telepíthetők rá, többek között YouTube, HBO GO és Netflix.","shortLead":"Munkához és az azt követő szórakozáshoz egyaránt optimalizálta a Samsung új monitorját, melyen a gyártó televízióin is...","id":"20201120_samsung_m5_m7_monitor_okosmonitor_home_office_teve_tv_televizio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd5a2b0-4bb8-434f-a567-d328db0d7afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7946f65-81cc-419b-86cd-78af92446366","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_samsung_m5_m7_monitor_okosmonitor_home_office_teve_tv_televizio","timestamp":"2020. november. 20. 16:03","title":"A Samsung ötlete a home office-hoz: okosmonitor, ami tévé is egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]