Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a866c296-482d-4282-b2ea-49642aa6d180","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Minden korábbinál fejlettebb hőkamerával és szinte minden kínzást elviselő készülékházzal rendelkezik a Caterpillar új okostelefonja. Olcsóbb lett az elődjénél, cserébe néhány funkcióval kevesebb található benne.","shortLead":"Minden korábbinál fejlettebb hőkamerával és szinte minden kínzást elviselő készülékházzal rendelkezik a Caterpillar új...","id":"20201121_hokameras_telefon_cat_s62_pro_strapamobil_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a866c296-482d-4282-b2ea-49642aa6d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82a7ea0-add9-4924-b109-7a54f0d8c0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_hokameras_telefon_cat_s62_pro_strapamobil_teszt_velemeny","timestamp":"2020. november. 21. 18:30","title":"A telefon, ami akkor sem jön zavarba, ha 180 centiről acélra ejtjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904574f-bd3c-43be-9ec9-b4c98509678d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha kell, a nyugalom négykeréken gördülő szigete, és ha kell, akkor mindent letaglózó dízelmozdony. Mindennel együtt belefér egy komplett család. Ráadásul a teljesítményéhez képest szinte semmit sem fogyaszt. Csak győzzük kifizetni a vételárát.","shortLead":"Ha kell, a nyugalom négykeréken gördülő szigete, és ha kell, akkor mindent letaglózó dízelmozdony. Mindennel együtt...","id":"20201121_bmw_530d_kombi_teszt_menetproba_velemeny_dizel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d904574f-bd3c-43be-9ec9-b4c98509678d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08fd33e-97f3-42b1-9642-9a6c4f03b8a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_bmw_530d_kombi_teszt_menetproba_velemeny_dizel","timestamp":"2020. november. 22. 17:00","title":"Dehogy halott a dízel: teszten az új BMW 530d kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68e093d-582b-48f7-adee-9a22e4da3df0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kékbe borult az ország pénteken, a Gyermekek Világnapján.","shortLead":"Kékbe borult az ország pénteken, a Gyermekek Világnapján.","id":"20201121_Bekekult_a_Szabadsagszobor_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f68e093d-582b-48f7-adee-9a22e4da3df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4a9971-7a61-42c4-8236-cdfeb14e8c55","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Bekekult_a_Szabadsagszobor_foto","timestamp":"2020. november. 21. 08:49","title":"Bekékült a Szabadságszobor (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb33009-8839-46f0-a93f-6cf2d83e89d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Pázmány Péter utcában található épület több helyisége is lángra kapott, újpesti önkéntesek is érkeztek oltani a tüzet.","shortLead":"A Pázmány Péter utcában található épület több helyisége is lángra kapott, újpesti önkéntesek is érkeztek oltani a tüzet.","id":"20201123_Kigyulladt_Csaladi_haz_XV_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb33009-8839-46f0-a93f-6cf2d83e89d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5649a0df-4642-4dfc-94c8-bb467ecb6638","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Kigyulladt_Csaladi_haz_XV_kerulet","timestamp":"2020. november. 23. 08:11","title":"Kigyulladt egy családi ház a XV. kerületben, 3 embert mentettek ki a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee8f497-3bd3-4393-9b29-4d29d05bc18c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 125 ezer aktív fertőzöttről tudni.","shortLead":"Már több mint 125 ezer aktív fertőzöttről tudni.","id":"20201121_Koronavirus_121_halott_4397_uj_fertozott_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee8f497-3bd3-4393-9b29-4d29d05bc18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f988f56c-c796-467e-9d51-5dc098e8f462","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Koronavirus_121_halott_4397_uj_fertozott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. november. 21. 09:33","title":"Koronavírus: 121 halott, 4397 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felmelegedés megkönnyíti a hideg miatt eddig nehezen terjedő paraziták terjedési lehetőségét is.","shortLead":"A felmelegedés megkönnyíti a hideg miatt eddig nehezen terjedő paraziták terjedési lehetőségét is.","id":"20201122_klimavaltozas_parazitak_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce6587e-731f-430d-bba8-aacebc225fcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_klimavaltozas_parazitak_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 16:18","title":"Egyre több olyan betegséget szabadít a világra a klímaváltozás, amit ember is elkaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00029acf-d3a8-44d9-a9e4-7c2bfc5b0fbd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önálló céget alapított a budai Naphegyen működő Oxygen Wellness címén Gianni Annoni tévés műsorvezető és szakács. ","shortLead":"Önálló céget alapított a budai Naphegyen működő Oxygen Wellness címén Gianni Annoni tévés műsorvezető és szakács. ","id":"202047_naphegy_etterem_gianniacsucson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00029acf-d3a8-44d9-a9e4-7c2bfc5b0fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6692c8c-6df6-4445-a8b7-2e703388d4f0","keywords":null,"link":"/360/202047_naphegy_etterem_gianniacsucson","timestamp":"2020. november. 22. 11:10","title":"Gianni a csúcson: NER-celebek kedvenc budai helyén nyit éttermet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bf72e5-5cb7-4f85-839a-94319eca7e62","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy utolsó nagyot még emel az ország egykori legerősebb embere, aztán vége.","shortLead":"Egy utolsó nagyot még emel az ország egykori legerősebb embere, aztán vége.","id":"20201122_Visszavonul_Fekete_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55bf72e5-5cb7-4f85-839a-94319eca7e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bab87f-b893-4c74-9738-ca1089cfeb12","keywords":null,"link":"/sport/20201122_Visszavonul_Fekete_Laszlo","timestamp":"2020. november. 22. 18:58","title":"Visszavonul Fekete László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]