Bár a Qualcomm egyelőre még be sem mutatta a legújabb csúcsprocesszorát – erre a tervek szerint december 1-jén kerülhet sor –, egy szivárogtató már azt is tudni véli, mely készülékek kapják majd meg a Snapdragon 875-öt.

A Digital Chat Station néven ismert szivárogtató a kínai közösségi oldalon, a Weibón arról írt, 2021 első három hónapjában öt olyan telefon lesz, amiben ez a CPU fog dolgozni. A szivárogtató szerint az egyik rögtön egy komplett mobilcsalád, a Samsung Galaxy S21-sorozat készülékei lesznek – amiket a legfrisseb hírek szerint nem januárban, hanem februárban mutathat be a dél-koreai gyártó –, de ezt szerelik majd bele a OnePlus 9 Próba – ez március közepén érkezhet –, valamint a Xiaomi Mi 11 Próba is. Emellett egy Meizu telefonban is ez a processzor lapulhat. A GSMArena szerint az LG-től leghamrabb 2021 második felében jöhet majd ilyen telefon.

A Snapdragon 875-ös elvileg támogatja a nyáron bemutatott Quick Charge 5 technológiát, ami azt jelenti, hogy akár 100 W-os gyorstöltővel is érkezhetnek a mobilok. Hogy ez valóban így lesz-e, illetve lesz-e egyáltalán olyan telefon, amit ilyen gyorstöltővel látnak el, egyelőre nem tudni. A Samsung elvileg a 45 W-os megoldásához ragaszkodik, míg a OnePlus és a Xiaomi a saját fejlesztését preferálná.

Hogy melyik gyártónál mi lesz a végső képlet, azt egyelőre nehéz lenne megmondani, a válaszra néhány hónapot még biztosan várnunk kell. A Snapdragon 875-re viszont szerencsére már nem, így hamarosan megtudhatjuk, tényleg olyan durván erős-e a lapka, mint ahogy pletykálják.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.