[{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Qualcomm még nem mutatta be legújabb csúcsprocesszorát – erre a tervek szerint december 1-jén kerülhet sor –, egy szivárogtató már azt is tudni véli, mely készülékek kapják majd meg a Snapdragon 875-öt.","shortLead":"Bár a Qualcomm még nem mutatta be legújabb csúcsprocesszorát – erre a tervek szerint december 1-jén kerülhet sor –...","id":"20201123_qualcomm_snapdragon_875_processzor_mobilok_melyik_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098e9c40-3cba-418a-b125-1318fdcee5d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_qualcomm_snapdragon_875_processzor_mobilok_melyik_telefon","timestamp":"2020. november. 23. 11:03","title":"Ezek az androidos telefonok kaphatják meg 2021-ben a legerősebb processzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e8d004-c069-4e2c-b5c6-23bcc2679950","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fehér Ház várja a vendégeket.","shortLead":"A Fehér Ház várja a vendégeket.","id":"20201124_A_jarvany_ellenere_megtartjak_a_karacsonyi_rendezvenyeket_a_Feher_Hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17e8d004-c069-4e2c-b5c6-23bcc2679950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54374cfc-9123-4630-9957-088b6a4e1785","keywords":null,"link":"/elet/20201124_A_jarvany_ellenere_megtartjak_a_karacsonyi_rendezvenyeket_a_Feher_Hazban","timestamp":"2020. november. 24. 09:34","title":"Melania Trump a járvány ellenére megtartja a karácsonyi rendezvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75e5227-a831-4e7f-b1c7-bb7a55dddba3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszteri posztot a félig magyar Anthony Blinken fogja kapni, a pénzügyminiszterre egy másik nagyágyú, Janet Yellen volt Fed-elnök az esélyes.","shortLead":"A külügyminiszteri posztot a félig magyar Anthony Blinken fogja kapni, a pénzügyminiszterre egy másik nagyágyú, Janet...","id":"20201123_amerika_biden_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75e5227-a831-4e7f-b1c7-bb7a55dddba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65306802-c138-403b-b445-60390d3bc58e","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_amerika_biden_kormany","timestamp":"2020. november. 23. 19:41","title":"Női vezetője lehet az Egyesült Államok hírszerzésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34a927d-4dc6-4968-92ea-d401f6b4b837","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éppen a verandán dolgozott az a férfi, akinek kertjébe nem sokkal később különös összetételű meteorit zuhant. Az alig két kilós darabkáért jelentős összeget kapott.","shortLead":"Éppen a verandán dolgozott az a férfi, akinek kertjébe nem sokkal később különös összetételű meteorit zuhant. Az alig...","id":"20201122_meteor_meteorit_indonezia_szenes_kondrit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d34a927d-4dc6-4968-92ea-d401f6b4b837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76e2bcd-e6c3-4abc-bfae-115955c4d63f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_meteor_meteorit_indonezia_szenes_kondrit","timestamp":"2020. november. 22. 19:03","title":"Ritka meteorit zuhant egy férfi kertjébe, egyből milliomos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Este héttől reggel fél 8-ig lehet beállni a Főpolgármesteri Hivatal udvarára.","shortLead":"Este héttől reggel fél 8-ig lehet beállni a Főpolgármesteri Hivatal udvarára.","id":"20201123_parkolo_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae62053-aa74-4e18-aef1-dd16e7140654","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_parkolo_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 23. 18:18","title":"Megnyitja parkolóját a fővárosi önkormányzat a környéken lakók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy igen tekintélyes amerikai közgazdász úgy látja, hogy szép lassan el fog aludni az unióban a mostani felzúdulás a jogállam körül, mert sokkal fontosabb, hogy a déli tagállamok gazdaságilag felzárkózzanak az északiakhoz és a közeljövőben ez köti majd le az EU figyelmét. ","shortLead":"Egy igen tekintélyes amerikai közgazdász úgy látja, hogy szép lassan el fog aludni az unióban a mostani felzúdulás...","id":"20201124_Melvyn_Krauss_Brusszel_fausti_alkut_kotott_Orban_fellelegezhet_de_csak_atmenetileg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc00597e-319b-4796-b2b3-8e87d8c1c9ff","keywords":null,"link":"/360/20201124_Melvyn_Krauss_Brusszel_fausti_alkut_kotott_Orban_fellelegezhet_de_csak_atmenetileg","timestamp":"2020. november. 24. 07:30","title":"Melvyn Krauss: Brüsszel fausti alkut kötött, Orbán fellélegezhet, de csak átmenetileg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggasztónak nevezte a német kancellár, mennyire nem történt eddig semmi, hogy amikor majd elkészül a koronavírus elleni oltás, akkor a szegény országok is hozzájussanak a vakcinához.","shortLead":"Aggasztónak nevezte a német kancellár, mennyire nem történt eddig semmi, hogy amikor majd elkészül a koronavírus elleni...","id":"20201123_Merkel_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d05aa8-7e4f-4cb0-ad16-6b182d8060de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Merkel_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2020. november. 23. 06:44","title":"Merkel: Még semmit nem tettek, hogy a szegény országok is kapjanak a koronavírus elleni oltásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be1d872-0a4a-45d2-a459-8df59dbc6f5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A General Motorsnak 6,9 millió autót kell szervizbe hívnia a japán Takata cég veszélyes légzsákpatronjai miatt. A csődbe ment japán gyártó helyett ráadásul az amerikai cég fizetheti a légzsákcseréket.","shortLead":"A General Motorsnak 6,9 millió autót kell szervizbe hívnia a japán Takata cég veszélyes légzsákpatronjai miatt...","id":"20201124_12_milliard_dollarjaba_kerul_az_ujabb_legzsakok_miatti_visszahivas_a_General_Motorsnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be1d872-0a4a-45d2-a459-8df59dbc6f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f78645a-a8a8-42dc-bdd3-fca4f88da0d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_12_milliard_dollarjaba_kerul_az_ujabb_legzsakok_miatti_visszahivas_a_General_Motorsnak","timestamp":"2020. november. 24. 09:20","title":"Közel 7 millió autót érintő visszahívást rendel el a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]