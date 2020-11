Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Csange-5 űrmisszió keretében több holdi kőzetet is a Földre szállítanak. Néhány évtizeddel korábban is vizsgáltak ilyen mintákat a szakemberek, de azóta nem.","shortLead":"A kínai Csange-5 űrmisszió keretében több holdi kőzetet is a Földre szállítanak. Néhány évtizeddel korábban is...","id":"20201112_holdminta_holdprogram_csange_5_kinai_urmisszio_holdkutatas_hold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8def85-b0ae-45e1-8e46-8a69a3bf3b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_holdminta_holdprogram_csange_5_kinai_urmisszio_holdkutatas_hold","timestamp":"2020. november. 12. 10:43","title":"Több mint 50 év után újabb holdminták érkeznek a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katasztrófavédelem elnézést kért az esetért, kivizsgálják, mi történhetett.","shortLead":"A katasztrófavédelem elnézést kért az esetért, kivizsgálják, mi történhetett.","id":"20201111_tiszaujvaros_tragarsag_molari_proba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1daadd9a-a741-4da3-9a20-7e2351e76368","keywords":null,"link":"/elet/20201111_tiszaujvaros_tragarsag_molari_proba","timestamp":"2020. november. 11. 17:25","title":"Hatvanöt helyen szólt a trágárság Tiszaújvárosban a lakossági riasztórendszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4058281-9685-40b6-9fda-9be2a3029c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megköszönte, hogy az emberek betartják a szabályokat.","shortLead":"Megköszönte, hogy az emberek betartják a szabályokat.","id":"20201112_koronavirus_jarvany_kijarasi_tilalom_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4058281-9685-40b6-9fda-9be2a3029c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443a129f-d84d-47ad-991f-f618f7400223","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_kijarasi_tilalom_orban_viktor","timestamp":"2020. november. 12. 10:38","title":"Orbán a teraszáról figyelte, ahogy elcsitul a budapesti forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa6dc8a-4962-406e-8481-4a70a23f57c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belügyminiszter a 2018-as választások után kapott autóját cserélte régebbire.","shortLead":"A belügyminiszter a 2018-as választások után kapott autóját cserélte régebbire.","id":"20201112_Pinter_Sandor_mercedes_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa6dc8a-4962-406e-8481-4a70a23f57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa6f718-e15a-44c2-ac3b-40daaf85f716","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_Pinter_Sandor_mercedes_auto","timestamp":"2020. november. 12. 09:52","title":"Pintér Sándor húszéves Mercedesre cserélte a 15 éves Audiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e8ec80-015f-4b21-8dbd-7122b21389ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szakképzési és kulturális célokra hasznosítaná a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt a mezőhegyesi állami tangazdaság, ha a törvényjavaslatot megszavazzák a parlamentben.","shortLead":"Szakképzési és kulturális célokra hasznosítaná a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt a mezőhegyesi állami tangazdaság, ha...","id":"20201112_Lazar_Janos_felugyelete_ala_kerulhet_a_milliardokbol_felujitott_bekesi_kastely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28e8ec80-015f-4b21-8dbd-7122b21389ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b759bc5-9950-404b-9bd1-fec946767a54","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201112_Lazar_Janos_felugyelete_ala_kerulhet_a_milliardokbol_felujitott_bekesi_kastely","timestamp":"2020. november. 12. 15:00","title":"Lázár János felügyelete alá kerülhet a milliárdokból felújított békési kastély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e3e2-81cd-46e9-ae9e-74124af10854","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony hosszan fejtegette a PlayStation 5-tel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ezekből szemezgettünk.","shortLead":"A Sony hosszan fejtegette a PlayStation 5-tel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ezekből szemezgettünk.","id":"20201112_sony_playstation_5_ps5_tudnivalok_jellemzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e243e3e2-81cd-46e9-ae9e-74124af10854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7178ce-a565-4a8e-936b-70909ee32c07","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_sony_playstation_5_ps5_tudnivalok_jellemzok","timestamp":"2020. november. 12. 12:03","title":"5+1 hasznos érdekesség a PlayStation 5-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A szerdára virradó éjjel benyújtott törvényjavaslatok szerint a jelenlegi Pannon Egyetem (2021. szeptember 1-től) és a Szent István Egyetem (2021. február 1-től) ugyanúgy átalakul, mint előtte már nyolc felsőoktatási intézmény.","shortLead":"A szerdára virradó éjjel benyújtott törvényjavaslatok szerint a jelenlegi Pannon Egyetem (2021. szeptember 1-től) és...","id":"20201111_godolloi_veszpremi_egyetem_alapitvany_felsooktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478732ed-934e-4448-be32-f426855923a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_godolloi_veszpremi_egyetem_alapitvany_felsooktatas","timestamp":"2020. november. 11. 19:50","title":"A gödöllői és a veszprémi egyetemet is alapítványivá alakítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártok listakérdését lehet, hogy megoldotta a Fidesz, de így is jó pár megválaszolatlan kérdés van még.","shortLead":"A pártok listakérdését lehet, hogy megoldotta a Fidesz, de így is jó pár megválaszolatlan kérdés van még.","id":"20201112_ellenzek_elovalasztas_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc44dbbe-41f8-4a13-8ccd-9047bc33cef2","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_ellenzek_elovalasztas_2022","timestamp":"2020. november. 12. 12:38","title":"Nincs egyetértés az ellenzékben az előválasztás szervezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]