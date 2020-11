Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja a beruházást.","shortLead":"A kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja a beruházást.","id":"20201123_budapest_diligent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ae1b77-98f6-409c-aa4f-e83aba437243","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_budapest_diligent","timestamp":"2020. november. 23. 16:27","title":"Szijjártó: Budapesten lesz a Diligent új termékfejlesztő központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e8d004-c069-4e2c-b5c6-23bcc2679950","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fehér Ház várja a vendégeket.","shortLead":"A Fehér Ház várja a vendégeket.","id":"20201124_A_jarvany_ellenere_megtartjak_a_karacsonyi_rendezvenyeket_a_Feher_Hazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17e8d004-c069-4e2c-b5c6-23bcc2679950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54374cfc-9123-4630-9957-088b6a4e1785","keywords":null,"link":"/elet/20201124_A_jarvany_ellenere_megtartjak_a_karacsonyi_rendezvenyeket_a_Feher_Hazban","timestamp":"2020. november. 24. 09:34","title":"Melania Trump a járvány ellenére megtartja a karácsonyi rendezvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A törvénycsomagról a magyar kormány és az Európai Bizottság képviselői is előadták saját álláspontjukat. A tét annak megállapítása, kimondják-e a magyar kötelezettségszegést. ","shortLead":"A törvénycsomagról a magyar kormány és az Európai Bizottság képviselői is előadták saját álláspontjukat. A tét annak...","id":"20201123_Az_Europai_Birosag_elott_a_Stop_Soros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcbe924-e966-4c2f-9ed8-aea558dbb36e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Az_Europai_Birosag_elott_a_Stop_Soros","timestamp":"2020. november. 23. 18:41","title":"Az Európai Bíróság előtt a Stop Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai parkőrök éppen juhokat számláltak Utah államban, amikor helikopterükről egy különös tárgyra, egy fémoszlopra lettek figyelmesek.","shortLead":"Amerikai parkőrök éppen juhokat számláltak Utah államban, amikor helikopterükről egy különös tárgyra, egy fémoszlopra...","id":"20201124_oszlop_femoszlop_amerika_utah_allam_juhok_helikopter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cffd81-6081-4471-b079-a3dae6738acb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_oszlop_femoszlop_amerika_utah_allam_juhok_helikopter","timestamp":"2020. november. 24. 08:33","title":"Különös fémoszlopot találtak a semmi közepén Amerikában, nem tudni, ki rakta oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője szerint Soros György minden olyan lehetőséget felhasznál, amellyel a magyar kormányt támadhatja. Most épp George Clooneyt. ","shortLead":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője szerint Soros György minden olyan lehetőséget felhasznál, amellyel...","id":"20201123_George_Clooney_interju_Soros_Gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397762e5-4792-4742-9778-18c2331108a2","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_George_Clooney_interju_Soros_Gyorgy","timestamp":"2020. november. 23. 11:01","title":"A kormány válasza George Clooney interjújára: Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb33009-8839-46f0-a93f-6cf2d83e89d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Pázmány Péter utcában található épület több helyisége is lángra kapott, újpesti önkéntesek is érkeztek oltani a tüzet.","shortLead":"A Pázmány Péter utcában található épület több helyisége is lángra kapott, újpesti önkéntesek is érkeztek oltani a tüzet.","id":"20201123_Kigyulladt_Csaladi_haz_XV_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb33009-8839-46f0-a93f-6cf2d83e89d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5649a0df-4642-4dfc-94c8-bb467ecb6638","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Kigyulladt_Csaladi_haz_XV_kerulet","timestamp":"2020. november. 23. 08:11","title":"Kigyulladt egy családi ház a XV. kerületben, 3 embert mentettek ki a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy már lekapcsolt hackerportálról szivárgott ki az a rengeteg adat, melyben feltört weboldalak információit tárolták. Az incidensnek magyarországi érintettsége is van.","shortLead":"Egy már lekapcsolt hackerportálról szivárgott ki az a rengeteg adat, melyben feltört weboldalak információit tárolták...","id":"20201123_hackertamadas_cit0day_felhasznaloi_adat_borkai_zsolt_hackerek_feltort_weboldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b8d561-d490-41dc-b518-43ba6e6b492c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_hackertamadas_cit0day_felhasznaloi_adat_borkai_zsolt_hackerek_feltort_weboldal","timestamp":"2020. november. 23. 10:43","title":"13 milliárd felhasználói adat került ki a netre, magyaroké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f697b906-9ca4-4c9d-9aa1-e2103ab4c9fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megint ők nyerték meg a Budapest Airport taxis személyszállítási tenderét.","shortLead":"Megint ők nyerték meg a Budapest Airport taxis személyszállítási tenderét.","id":"20201124_fotaxi_budapest_airport_repuloter_tender_szemelyszallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f697b906-9ca4-4c9d-9aa1-e2103ab4c9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4670aa86-6420-4a6a-819d-e534d4c93787","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_fotaxi_budapest_airport_repuloter_tender_szemelyszallitas","timestamp":"2020. november. 24. 11:59","title":"Újabb öt évig a Főtaxi marad a reptéri szolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]