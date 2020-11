A Telenor reprezentatív kutatása szerint a magyarok 44 százaléka a járvány miatt kevesebb személyes találkozást tervez az idei ünnepek idején. Az így válaszoló emberek közel fele úgy véli, hogy leginkább az idősebb rokonokkal, szülőkkel, nagyszülőkkel nem fog találkozni. A vírushelyzet hatására általában is az idősekre jellemző a kevesebb szociális interakció: a 60-69 évesek 64 százaléka csökkentette a személyes találkozások gyakoriságát, míg a fiatal felnőtteknek (18-29 évesek) csak 35 százaléka.

Az elszigeteltség ellen az online kommunikáció és a digitális eszközök megoldást jelentenek: a kutatás szerint ezek használata az összes válaszadó körében nőtt a járvány hatására, az idősebb generáció pedig egyre nagyobb magabiztossággal bánik az okoseszközökkel, vagy például az olyan szolgáltatásokkal, mint a videós chatelés – olvasható a Telenor összegzésében.

A kutatás eredményeit közlő Telenor szerint számos helyzet adódhat, amikor az időseknek azonnali segítségre van szükségük, ám ezt nehéz megoldaniuk, a családtagok pedig nem elérhetőek éppen. A vállalat ezért indította el a 0-24 órában hívható országos segítségnyújtó SOS Központ szolgáltatást. A 990 forintos havidíj ellenében igénybe vehető SOS Központ képzett egészségügyi szakemberei az év minden napján fogadják a bajba jutott ügyfelek hívásait – például ha az idősek elesnek, korlátozottan vagy nehézkesen tudnak mozogni, eltévedtek vagy akár ha gyanús zajt hallanak a házban és rendőrt kell hívni.

A vállalat emellett egy – a szolgáltatással együtt, de anélkül is használható – helymeghatározó és nyomkövető, SOS hívásgombbal ellátott MyKi Spot nevű eszközt is felvett a kínálatába. A nagyobb gyufásskatulya méretű, nyakba akasztható, övre vagy táska pántjára húzható eszközön beállítható három, veszély esetén hívható telefonszám, amiket az SOS gomb megnyomása esetén tárcsáz az eszköz. A családtag saját telefonján pedig az androidos készülékekre és iPhone-okra is elérhető MyKi Spot alkalmazás azonnali kapcsolatot teremt. A Telenor szerint érdemes az eszközt SOS Központ szolgáltatással kombinálni, hiszen abban az esetben, ha a gomb megnyomására egy családtag sem tudja fölvenni a telefont – és beállításkor az SOS Központ számát is a gyorshívóhoz adták –, akkor az SOS Központban is kicsöng a hívás, az ottani szakemberek segítséget tudnak nyújtani.

A szolgáltató ezek mellett egy kifejezetten idős embereknek szóló tarifát is bevezetett. A 2490 forintos Telenor Senior tarifához, ha családi csoporton belül igénylik, körön belüli korlátlan díjmentes beszélgetés jár, a tarifába épített havi 50 perc belföldi beszélgetés és 500 MB adatkeret mellé.

